TAPTE I RETTEN: Aylar Lie (36) avbildet i rettssalen i Oslo tinghus sammen med sin advokat John Christian Elden. Foto: Trond Solberg, VG

Lovet 100.000 i gave om hun vant mot Northug - gir penger tross tap

Aylar Lie (36) lovet å gi 100.000 kroner til dyrevernerne i Noah dersom hun vant saken mot Petter Northug. Til tross for tap i retten, har Aylar Lie likevel donert pengene.

Nå nettopp

Det er avisen Nationen som skriver at den dyrekjære tidligere modellen og nåværende pokerspilleren har skjenket det samme beløpet som hun saksøkte Northug og hans forlag Strawberry Publishing for.

– Aylar Lie fikk ikke erstatning, men donerer likevel 100.000 kr. til Noah! skriver dyrevernorganisasjonen på sin Facebook-side.

DYREKJÆR: Aylar Lie er kjent som en svært dyrekjær person. Bildet er tatt etter at Lie ble kåret til Årets pokerspiller i 2018 og mottok statuetten «Gullhånda». Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Pokerspillere for dyreliv

I kommentarfeltet hagler det med godord og skryt etter den kjente kvinnens donasjon.

– En fantastisk og generøs donasjon! Er så imponert over alt du har bidratt med for å fremme dyrs velferd og rettigheter! Du er en sann og ekte dyrevenn, skriver en Noah-tilhenger.

På Aylar Lies egen Facebook-side går det frem at hun også har donert penger til dyrevern tidligere. Senest i januar donerte hun en sum via organisasjonen «Poker Players for Australian Wildlife», som ble opprettet etter de omfattende skogbrannene i Australia. Lie har også engasjert seg mot hundehandel i Kina.

Aylar Lie har de siste årene gjort karriere som pokerspiller, og for 2018 ble hun kåret til årets pokerspiller i Norge etter at hun blant annet vant fire turneringer.

De siste ukene har imidlertid Lie dominert media i Norge i rettssaken der hun påberopte seg erstatning fra skilegenden Petter Northug etter at hun opplevde sitt privatliv krenket i Northug-biografien «Min historie».

Men i dommen, som falt nylig, fant ikke retten at Lie krenkes på rettsstridig vis i boken.

Anker ikke dommen

Retten slo fast at noen av opplysningene i de omstridte avsnittene i utgangspunktet er vernet av privatlivets fred, men at det ikke er rettstridig av Northug å kommentere sin forståelse av noe Lie allerede offentlig hadde omtalt.

Aylar Lie kommer ikke til å anke dommen i tingretten, har Lies advokat John Christian Elden tidligere uttalt.

VG har ikke oppnådd kontakt med Aylar Lie lørdag morgen.

Publisert: 15.02.20 kl. 09:04

