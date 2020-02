Tre nye personer er smittet av coronaviruset i Norge

To personer i Oslo og én person i Bærum er smittet. Det melder Folkehelseinstituttet i en pressemelding torsdag kveld.

– Folkehelseinstituttet (FHI) har i dag fått bekreftet at tre nye personer har testet positivt på coronavirus. Ingen av dem er alvorlig syke, opplyser FHI.

To av personene har tilknytning til utbruddet i Italia og er bosatt i Oslo. Den tredje personen har tilknytning til utbruddet i Iran og er bosatt i Bærum, skriver Folkehelseinstituttet.

– Det er ikke uventet at vi nå ser nye tilfeller av covid-19. Det er viktig å påpeke at dette fortsatt er enkelttilfeller knyttet til smitte i utlandet, og at vi ikke har en pågående smittespredning i Norge, sier områdedirektør Geir Bukholm.

Alle de tre nye tilfellene er i hjemmekarantene og følges opp av helsetjenesten i sine respektive kommuner. Ifølge FHI drives det også kartlegging av personenes kontakter.

NY INFO: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet avbildet onsdag kveld. Foto: Gøran Bohlin/VG

Onsdag ble det kjent at en kvinne i Tromsø hadde fått et svakt positivt prøveresultat på det nye coronaviruset. Hun hadde befunnet seg i et utbruddsområde i Kina, og vært i hjemmekarantene siden hun kom hjem til Tromsø i helgen.

