HJERTESYKDOM: Inger-Sofie Lohne (84) har den arvelige hjertesykdommen FH. Men det tok lang tid før legene skjønte at hun var hjertesyk.

Fersk rapport: Kvinner har dobbelt så stor risiko for hjerteinfarkt når blodtrykket stiger

Hjertesykdom er vanlig blant kvinner, men forskningen er i all hovedsak gjort på menn. Det kan føre til at noen hjertesyke ikke fanges opp tidlig nok.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lege og hjertespesialist Eva Gerdts ved Universitetet i Bergen (UiB) har, sammen med flere internasjonale eksperter, undersøkt hva blodtrykket betyr for hjertesykdom hos kvinner og menn.

Det hun fant har startet en internasjonal debatt.

I en fersk rapport kommer det fram at:

Blodtrykk utvikler seg ulikt hos kvinner og menn. Og det får ulik betydning for hjertesykdommer.

Kvinner som nærmer seg høyt blodtrykk, har dobbelt så stor risiko for å få hjerteinfarkt. For menn var det ingen økt risiko.

Det som anses som normalt blodtrykk – både hos kvinner og menn – er basert på forskning på middelaldrende menn.

Gerdts forklarer at de tror normalt blodtrykk hos kvinner egentlig er lavere.

– Dette startet en debatt om kvinner får økt risiko for hjerteinfarkt ved lavere blodtrykk ned til det som oppfattes som normalt, sier Eva Gerdts.

Blodtrykk er bare et av mange områder av kvinnehjertet som det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap om.

NYE FUNN: hjertespesialist Eva Gerdts har jobbet sammen med internasjonale forskere på kvinnehelse.

– Gammel kunnskap henger igjen og derfor misforstår man hjertesykdom hos kvinner, fordi de har andre utslag. Sykdom blir ikke oppdaget selv om de undersøkes, sier hun.

Legen frykter at noen kvinner har kommet langt i sykdomsforløpet før de får hjelp.

– Ett av de store problemene i dag er at vi har tenkt og forsket på middelaldrende menn mest. Det gjør at vi er bedre på sykdommen menn får og forebygging, diagnostisering og behandling av menn.

Ingen skjønte hva som var feil

Inger-Sofie Lohne (84) er blant kvinnene som måtte gå en lang og kronglete vei for å finne ut av hva som var feil.

Da hun var i 30-årene var det ingen som skjønte hvorfor hun var så dårlig.

– De undersøkte alt mellom himmel og jord og ingen tenkte på at det kunne ha noe med hjertet å gjøre, sier Lohne.

Til slutt var det hun selv som foreslo at hjertet også måtte sjekkes.

– Det var jeg som kom på det og det var helt tilfeldig. Jeg ble innkalt til undersøkelse, tok en sykkeltest og den ga utslag på tette blodårer, sier hun.

En gentest viste at hun har FH, familiær hyperkolesterolemi. En sykdom som fører til høyt kolesterol.

Lohne ble etter hvert bypassoperert. Senere har hun også byttet hjerteklaff og har fått satt inn hjertestarter.

Finnes ikke god behandling

Hjertesykdom er den vanligste årsaken til at norske kvinner dør. Det er også en vanlig årsak til at kvinner får nedsatt livskvalitet.

Det er mest vanlig for kvinner å få hjertesvikt, etterfulgt av hjerteflimmer og hjerteinfarkt.

– Vi har hatt en stor nedgang av hjerteinfarkt i Norge. Men den nedgangen har vært størst blant menn.

– Nå er vi snart der at det er like vanlig for kvinner å dø av hjerteinfarkt som for menn, sier Gerdts.

Hun mener det er viktig å tenke på to ting når det gjelder hjertesykdom:

Kvinner og menn har ulike risikofaktorer. I Norge følger vi de samme fire risikofaktorene. Det gjør at vi ikke fanger opp kvinner som har høy risiko for hjertesykdom.

Når kvinner og menn får en hjertesykdom, arter de seg ulikt og trenger ulik behandling. Hva som er den beste behandlingen av hjertesykdom hos kvinner, er uklart fordi forskning i all hovedsak er gjort på menn.

– For mange kvinner med hjertesykdom har vi ikke noen god behandling. Det tenker jeg er helt forferdelig.

Samtidig har kvinner ulike symptomer på for eksempel hjerteinfarkt. Menn får ofte smerter midt i brystet som stråler ut i venstre arm. Kvinner kan få tung pust, bli svimmel eller besvime og svette.

INFARKT: Det pågår en debatt om det som skal anses som normalt blodtrykk, skal være lavere for kvinner enn for menn.

Eva Gerdts forteller at vi har mye ny kunnskap om kvinnehjertet. Det handler bare om å bruke den.

– Det har vært en fantastisk utvikling på feltet, men vi tar ikke i bruk den nye kunnskapen om kjønnsforskjeller ved hjertesykdom.

Hun håper den ferske rapporten vil bidra til å rette oppmerksomheten mot dette.

– Det vi først og fremst bør gjøre er å bruke den kunnskapen vi har.

Samtidig forteller Gerdts om en ny vind og giv blant forskere. Flere er interessert i kvinnehelse og kjønnsforskjeller og ønsker å forske på det.

Hun mener også vi må være mer opptatt av forskjellene. Ikke bare sykdommer som kun gjelder kvinner.

– Helt utrolig

Inger-Sofie Lohne trodde lenge at plagene skyldtes noe helt annet enn sykdom. I hvert fall ikke en arvelig genfeil.

Hun trodde hun måtte ta seg sammen, trene mer og spise sunnere.

– Når jeg tenker tilbake på det, så er det helt utrolig, sier Lohne.

– Hadde jeg vært en mann hadde det kanskje ikke skjedd, da hadde det kanskje blitt ordnet tidligere.

FIKK HJELP: Da Inger Sofie Lohne endelig kom seg til en hjertespesialist, var det Eva Gerdts hun havnet hos.

FHI: Store kunnskapshull

Tidligere i år har Folkehelseinstituttet gjort en stor kartlegging av sykdommer som er knyttet til kvinner.

– Vi fant store kunnskapsull i forskningen på effekt av behandling av kvinner for sykdommer som rammer de yngre og de eldre aldersgruppene, sa forsker Gunn E. Vist da FHI publiserte funnene.

Da den forrige offentlige utredningen (NOU) kvinners helse kom i 1999, ble det etterlyst mer forskning på kvinnesykdommer hos de yngste og eldste.

– Lite har skjedd siden da, sa Gunn E. Vist.

Denne kartleggingen skal brukes i arbeidet med en ny utredning av kvinnehelse. Denne skal være klar 8. mars 2023.

VG har skrevet om bekkenmunn-maskin som en ny skjønnhetsklinikk skal bruke. Her kan du se hvordan du trener bekkenbunnen gratis:

VG omtaler Synnøve Skarbø i artiklene om skjønnhetsklinikken. Hun er tilknyttet MAX Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.