STOPPET STREIKEN: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) fotografert utenfor eget departement da hun nedsatte tvungen lønnsnemnd og stoppet lærerstreiken. Fra venstre: leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, leder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund, Mjøs Persen, leder Helle Christin Nyhuus i Norsk lektorlag og forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i Kommunesektorens organisasjon, KS.

LO-lærere bitre på Ap-Persens streikestopp: Ber Stortinget avvise lønnsnemnd

Ap-minister Marte Mjøs Persens begrunnelse for å stoppe lærerstreiken var for tynn, mener LO-lærere som var i streik. Nå ber de Stortinget avvise forslaget om tvungen lønnsnemnd.

Det vakte oppsikt da Regjeringen stoppet lærerstreiken og innførte tvungen lønnsnemnd 27. september.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) begrunnet ikke streikestansen med akutt fare for liv og helse. Hun brukte i stedet begrunnelsen «alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge» og at hun var «bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse.»

Persen viste konkret til bekymringsmeldinger fra statsforvaltere og kommuner om blant annet ungdom i sårbare situasjoner i løpet av streiken. Streiken varte i over 100 dager, men fikk størst konsekvenser i halvannen måned - siden skolestart i august.

Om lag 70.000 barn og unge var berørt av streiken da regjeringen grep inn, anslår Utdanningsdirektoratet. Det omfattet om lag 50.000 elever i grunnskolen og 20.000 elever i videregående skole.

MISFORNØYD: Bodil Gullseth var streikeleder for Skolenes landsforbund under lærerstreiken i høst.

Harm Gullseth

Streikeleder under lærerstreiken og nestleder Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund (SL), er fortsatt harm på at en Arbeiderparti-ledet regjering stoppet streiken med den begrunnelsen Mjøs Persen brukte.

– Man har i for stor grad har basert seg på anslag fra Folkehelseinstituttet, og vi ber arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om å avvise forslaget om lønnsnemnd, sier Gullseth til VG.

I sitt høringsvar til fagkomitéen på Stortinget, skriver SL:

«Konsekvensen av å vedta tvungen lønnsnemnd med slik svak begrunnelse, er i realiteten å vedta for all framtid at lærere bare har streikerett i en begrenset tid. Slike forhold som påberopes å være grunnen til forslaget om tvungen lønnsnemnd, vil enhver regjering kunne vise til i alle framtidige streiker der lærere er involvert.»

Gullseth henviser til en uttalelse avdelingsdirektør Heidi Aase i Folkehelseinstituttet har kommet med om grunnlaget for å nedsette lønnsnemnd og stoppe streiken.

Til NRK sa Aase i en sak 19. oktober at FHI ikke hadde kunnskap til påvise noen direkte årsakssammenheng mellom streiken og psykisk vanhelse blant barn og unge.

STREIKEPLAKATER: Streiken ble synliggjort med plakater utenfor Østersund ungdomsskole i Fetsund - der 32 av 50 lærere var tatt ut i streik 24. august da bildet ble tatt.

Statistikk viser at om lag 20 prosent av barn og unge har definerte psykiske problemer eller plager. Inn under dette kommer lærevansker, spiseforstyrrelser og vanskelig hjemmesituasjon som eksempel, ifølge Bodil Gullseth.

– Dette er statistikk som viser antall sårbare elever også utenom både pandemier og streik. Ifølge FHI har man ingen kunnskap til å påvise noen direkte årsakssammenheng mellom streiken og psykisk vanhelse blant barn og unge, påpeker Gullseth.

– Bærer preg av anekdoter

– Mange av bekymringsmeldingene som er rapportert inn fra både statsforvaltere og andre bærer preg av å være anekdotiske. De har «hørt at», det er «kommet henvendelser om» og andre lignende og vage formuleringer preger mye av det innrapporterte, mener nestlederen.

I sitt høringssvar, understreker også Skolenes landsforbund at all innrapportering, samt regjeringens endelige vurdering skjedde i løpet av få dager, nærmere bestemt halvannen uke.

– Vi kan ikke forstå at det skal være mulig å vurdere – på en faglig forsvarlig måte – streikens betydning for barn og unges psykiske helse på så tynt grunnlag, sier Bodil Gullseth.

OMRINGET: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har måttet svare for seg om regjeringens omstridte beslutning om tvungen lønnsnemnd for å avslutte lærerstreiken. I dag svarer hun igjen.

Arbeids-og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) fastholder sin begrunnelse for lønnsnemnd under lærerstreiken i en e-post til VG søndag kveld:

– Beslutningen om å gripe inn baserte seg på en samlet vurdering av streikenes alvorlige konsekvenser for barn og unges opplæringstilbud, psykososiale miljø og psykiske helse.

Informasjon hentet fra Helse- og omsorgsdepartementet og FHI viste at elevene rammes på grunnleggende måter når den faste strukturen skolen gir bortfaller over tid. Selv om de fleste barn er robuste nok til å tåle tidvis bortfall av skoletilbud, vil sårbare barn som mangler trygge rammer være særlig utsatt, skriver Persen.

Hun legger til at til tross for at det ikke var mulig å få en fullstendig oversikt over de konkrete konsekvensene for enkeltelever, mottok departementet en rekke alvorlige bekymringsmeldinger fra ulikt hold, både av generell karakter og knyttet til enkeltelever.

KJENTE TRAKTER: Utdanningsforbundets leder Steffen Handal besøkte Riksmeklerens lokaler i Grensen noen ganger under lærerstreiken.

– Konsekvensene ble stadig mer alvorlige jo lenger streiken varte. Konsekvensene ble også forsterket av at streiken kom i etterkant av en pandemi som i stor grad rammet mange av de samme elevene.

I lys av dette, og at situasjonen mellom partene synes å være fullstendig fastlåst, vurderte departementet at streikene medførte samfunnsmessige konsekvenser av en så alvorlig karakter at det ville være uforsvarlig å ikke gripe inn i konfliktene.

Stortingets arbeids- og sosialkomité avgir sin innstilling i saken et stykke ut i november. Deretter sendes saken til Rikslønnsnemnda.

Det største lærerforbundet som var i streik, Utdanningsforbundet, er enig Skolenes landsforbund om at grunnlaget for å avbryte streiken ikke var godt nok. De mener at de i praksis er fratatt reell streikerett etter regjeringens beslutning om lønnsnemnd.

– Det er ikke sannsynliggjort godt nok at det er årsakssammenheng mellom en del helserelaterte episoder og lærernes streik, skriver seksjonsleder Ruth-Line Meyer Walle-jensen og advokat Jorun Bjerke i høringsuttalelsen på vegne av Utdanningsforbundet.

Også Norsk Lektorlag anbefaler Stortinget å avvise tvungen lønnsnemnd. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så stor grad i tilrådingen fra regjeringen. Lektorlaget understreker at det er ikke undervisningspersonalets oppgave, ei heller har de kompetanse til, å forebygge psykiske lidelser.

Etter at regjeringen har fremmet en proposisjon for Stortinget om en særlov som forbyr fortsatt arbeidskamp, overlates det til Rikslønnsnemnda å behandle interessetvisten.