PILENE PEKER NED: I en fersk meningsmåling utført av Opinion på vegne av Dagsavisen og FriFagbevegelse fortsetter fallet. Hadde valgdagen vært i dag ville partiet gjort sitt dårligste valg siden 1906.

Ny katastrofemåling for Støre: − Ikke skjedd i norsk historie før

I Dagsavisens novembermåling får Arbeiderpartiet 16,9 prosent. Valgforsker Jonas Stein beskriver regjeringens fall som spektakulært og uten sidestykke i norsk historie.

Det vil si at Ap har falt nesten ti prosentpoeng siden stortingsvalget i fjor, da partiet fikk 26,3 prosent.

– Det har vært en brutal høst for mange i Norge, kanskje spesielt for regjeringen. De hadde kanskje håpet at statsbudsjettet skulle gi dem et løft, men det ser ut til at det har gitt svært lite effekt, sier valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø til VG.

Målingen er utført av Opinion for Dagsavisen og FriFagbevegelse. Den store vinneren er Høyre, med hele 32,3 prosent.

– Høyre har ikke gjort noe som helst. Men Erna Solberg har tidligere vist at hun kan gjøre det bra med å styre landet gjennom en krise. Hun har høy troverdighet, sier valgforskeren.

Senterpartiet har heller ingen grunn til å juble, med kun 5,3 prosent oppslutning. Til sammen får regjeringspartiene bare 22,2 prosent.

VALGFORSKER: Jonas Stein er valgforsker for Universitet i Tromsø. Han beskriver høsten som brutal for Jonas Gahr Støre.

Historisk fall

Hvis dette ble valgresultatet, hadde det vært Aps dårligste siden starten av 1900-tallet. I 1906 fikk partiet kun 15,9 prosent i stortingsvalget.

Valgforsker Jonas Stein beskriver det som et historisk fall.

– Det spektakulære er fallet. At Arbeiderpartiet og Senterpartiet på litt over et år er nesten halvert. Det har ikke skjedd i norsk historie at en regjering har falt så mye på så kort tid før, sier Stein til VG.

Råd til Jonas: Se til Danmark

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har måttet håndtere flere kriser siden han fikk jobben. Deriblant energikrisen, inflasjon og Ukraina-krigen. Stein mener det å håndtere slike kriser ikke nødvendigvis er ensbetydende med fall på målingene.

Jonas Stein råder Jonas Gahr Støre om å se til Danmark.

– Danmarks statsminister Mette Fredriksen og Sosialdemokratene har brukt koronakrise og energikrise til å bygge opp partiet. De gjør sitt beste valg på lang, lang tid. Heller ikke de svenske Sosialdemokratene gjorde det så dårlig. Jeg tror de burde hente inspirasjon herfra, sier Stein.

– Føler det på kroppen

Stein mener det er vanskelig for velgerne å se hva som er Støres prosjekt, samtidig har Støre og Trygve Slagsvold Vedum klart å få mange av sine egne ordførere mot seg. Blant annet med lakseskatt og kraftskatt, mener Stein.

– Nå skal vi snart inn i et lokalvalg. 80 prosent av norske ordførere tilhører Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Mange av deres lokale tillitsvalgte føler det på kroppen, og kan miste viktige maktposisjoner, sier Stein.