JOBBER MED UNGE: Vegard Halvorsen jobber med kriminalitets- og rusforebygging blant unge i Indre Østfold kommune.

De jobber med unge i Indre Østfold: Lettere tilgang og større aksept for rusmidler

ASKIM (VG) Bruk av narkotiske stoffer fører ikke like ofte som tidligere til at unge blir utstøtt fra vennekretsen, beskriver mangeårig SLT-koordinator Vegard Halvorsen i Indre Østfold.

Han jobber med unge i kommunen der de to tvillingsøstrene på 16 år ble funnet døde natt til sist søndag.

VG møter han i kommunesenteret Askim. Halvorsen har sett en utvikling i retning av noe mer åpenhet for andre rusmidler enn alkohol.

– Det kan det være en dreining på nå den siste tiden: At det har skjedd en viss aksept for rusmidler, sier SLT-koordinator Vegard Halvorsen i Indre Østfold kommune til VG.

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

– Jeg tror ikke du blir utstøtt i like stor grad ved bruk av disse rusmidlene. Vi får rapporter både fra politi og kommune om at det er litt mer akseptert nå. Kanskje i kjølvannet av rusreform-debatten, reflekterer Halvorsen.

BEKYMRET: SLT-koordinator Vegard Halvorsen synes han ser en større aksept for bruk av narkotiske stoffer blant unge i Indre Østfold. På bildet er han sammen med enhetsleder i kommunen, Gunvor Halstvedt.

Fortsatt er det sånn at ungdom i Indre Østfold har stor tilgang til rusmidler, legger han til.

– De unge vet hvor de får kjøpt og hvem de får kjøpt fra. Men det er fortsatt en stabil gruppe som oppgir at de har brukt det, sier han og viser til de lokale tallene i Ung Data-undersøkelsen.

Ung Data-undersøkelsen viser at bruk av narkotika blant elever på videregående skoler har økt over hele landet de siste årene.

På Askim ungdomsskole går det elever i 13 til 16-årsalderen.

Rektor Gunnar Aandstad sier til VG at han har fått flere indikasjoner på at unge har altfor lett tilgang til rusmidler.

Han har advart foreldre og lokalsamfunn om en økende bruk av rusmidler blant tenåringene i kommunen.

– Ja, vi har vært bekymret over rusbruk. Vi er kjent med enkelthendelser. I tillegg har mange snakket om rus i forbindelse med russetiden blant elever som er noe eldre enn våre. Rusbekymringen toppet seg i forbindelse med en privatfest utendørs høsten 2022, sier rektoren.

Tok oppgjør med foreldre

Festen ble omtalt i lokalavisen, og Aandstad bad i etterkant foreldre sette fra seg egne vinglass og gå natteravn for å være til stede for de unge.

– Foresatte har hovedansvaret for å følge opp egne barn. Derfor er skolen også opptatt av å informere og samarbeide tett med foresatte, forklarer rektoren.

– Ungdom har lett tilgang til rusmidler gjennom sosiale medier. Samtidig er vi bekymret over at vi ikke vet hvilke rusmidler ungdommene har tilgang til, legger han til.

Hans kollega Vigdis Gjerberg er rektor for hele 1100 elever på Askim videregående skole i kommunesenteret.

Hun har registrert litt av det samme som Aandstad og Vegard Halvorsen hva gjelder tilgang til rusmidler.

– Jeg tror ikke ungdomsmiljøet her i Indre Østfold er noe verre enn andre steder, men mitt inntrykk er at ungdom i dag enkelt kan få tilgang til narkotiske stoffer, sier hun.

– Endret holdning til rusmidler

11–12 ansatte jobber i skolens elevtjeneste, det vil si med ungdommenes miljø - mest på-, men også utenfor skolen. Etter samtaler med noen av disse, deler rektoren SLT-koordinator Halvorsens inntrykk:

– Vi opplever at ungdommens holdninger og respekt for narkotiske stoffer har endret seg. Det bekymrer oss, sier rektor Vigdis Gjersberg.

STOR SKOLE: Mysen videregående skole (bildet) er hjemmehørende i Indre Østfold kommune, og har nærmere 1000 elever. Askim videregående i samme kommune har rundt 1100 elever.

Hun mener disse observasjonene bare understreker betydningen av at skolen samarbeider med elevrådet, foresatte, kommunen og politiet - ikke minst om forebyggende holdningsarbeid.

Den siste Ung data-undersøkelsen fra 2022 viser at 3 prosent av ungdom i ungdomsskolealder i Indre Østfold oppgir at de har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året.

– Det er tre prosent for mange, og utgjør ganske mange ungdommer, kommenterer SLT-koordinator Halvorsen.

Blant unge i videregående-alder (16–19 år) er tallet mye høyere, mellom 11 (vg1) og 19 prosent (vg3).

Det er også verd å merke seg at 43 prosent av de unge på vg2 og vg3 i Indre Østfold oppgir at de er blitt tilbudt hasj eller marihuana i løpet av det siste året.

Også i Askims nabobygd Mysen er det en stor videregående skole med nær 1000 elever, som ikke er ukjent med rusmiddel-problematikk.

MØTEPUNKT: Merete Gimle Labråten like ved Mysen videregåendes treffpunktsted - der elever kan snakke med voksne ansatte i Elevtjenesten.

Leder for Elevtjenesten på skolen, Merete Gimle Labråten, mener det er viktig med åpenhet om rusbruken.

– Vi har hittil hatt et bra skoleår med lite adferd på skolen som tyder på økt rusbruk. Men vi vet at det er en økende bruk av ulike rusmidler i sosiale sammenhenger der unge møtes.

– Spesielt etter pandemi-perioden har det blitt mer rusbruk. Vi får rapporter om at noen unge har videreført bruk av rusmidler som hasj og tabletter fra da de satt hjemme - til fester etter pandemien. Vi registrerer også at kokain er mer tilgjengelig og vanlig enn tidligere, sier Labråten til VG.

Ny salgskanal

Hennes inntrykk er at det ikke er vanskelig å få tak i de narkotiske stoffene.

– «Alle» vet hvor de får tak i dette. Nå trenger man ikke oppsøke dem som selger i samme grad som tidligere heller, sier Labåten som viser til at sosiale medier ofte fungerer som salgskanal.

På hennes skole, Mysen vgs. har de opprettet et område sentralt på skolen som de kaller Hotspot. Der er Elevtjenesten nærmest permanent til stede for å være kontaktpunkt og samtalepartner for elevene på skolen.

– Her kan elevene oppsøke oss dersom de er bekymret for noe, samt at vi skal forsøke å observere elevene. Vi hadde noe besøk hit av uvedkommende tidligere. Dette skjer ikke lenger - trolig mye takket være Hotspot-punktet vårt, sier Labråten.