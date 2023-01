MIDT I OSLO: Politiet sperret av et stort område ved Nationaltheatret etter skytingen søndag.

Gjengskytingen i Oslo: Disse jakter politiet på

To tidligere straffedømte menn i 20-årene er etterlyst etter helgens skyteepisode. Én av mennene som ble skutt, har allerede overlevd minst tre drapsforsøk.

Klokken 00.30 natt til søndag går alarmen hos politiet i Oslo. Like ved Nationaltheatret finner politiet to menn skutt. En mann i 30-årene, og en annen i 40-årene.

Begge to er kjent for politiet fra før. Ifølge VGs opplysninger knyttes de til den kriminelle gjengen Young Guns, og har vært lederskikkelser i gjengen.

De ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Mandag lå de fremdeles på sykehus.

– De fornærmede får fortsatt medisinsk oppfølging, sier politiinspektør Grete Metlid til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere om politiet har iverksatt sikkerhetstiltak rundt dem, eller om de ser episoden i sammenheng med tidligere drapsforsøk.

– Det jeg kan si rent generelt er at dette er personer vi kjenner fra tidligere. Alt dette er en del av etterforskningen, men vi kan ikke si noe klart om motiv ennå. Det er en konflikt som utspiller seg i forkant av skytingen, sier Metlid.

PÅ STEDET: Politiet gjennomførte taktiske og tekniske undersøkelser natt til søndag.

Jakter to personer

Hun understreker at flere sentrale personer ikke er avhørt ennå.

En mann i 20-årene er pågrepet. Han er siktet for medvirkning til drapsforsøk, men nekter straffskyld, ifølge hans advokat Marius Ihlebæk.

Ytterligere to menn er siktet for drapsforsøk eller medvirkning for drapsforsøk. Disse er ikke pågrepet, men er etterlyst nasjonalt og internasjonalt.

– Det er fordi vi må ta høyde for at de kan ha tatt seg ut av landet, eller har planer om å gjøre det, sier politiinspektør Metlid til VG.

Metlid sier alle de tre siktede er kjent fra politiet og tilhører miljøer som politiet holder øye med. Hun ønsker imidlertid ikke utdype hvilke miljøer det dreier seg om.

– Vi har ikke på noen måte konkludert med og kan ikke si noe om hva som er motivet her, legger hun til.

RYKKET UT MED VÅPEN: Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden 25. juni i fjor.

Vold, trusler og ran

Ifølge VGs opplysninger knyttes én eller flere av de siktede til den internasjonale MC-klubben Satudarah.

De to siktede som politiet ikke har kontroll på, er ifølge VGs opplysninger menn i 20-årene. Begge er tidligere straffedømt.

Den ene dømt for vold, trusler og ran, og for å ha båret kniv på offentlig sted.

I november 2021 ble han dømt for å ha utøvd vold mot en person sammen med to andre. I dommen står det at «kroppskrenkelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, og er begått av flere i fellesskap.»

Den andre siktede er dømt flere ganger for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å svindlet flere personer gjennom salgsnettstedet Finn.no.

Overlevd flere drapsforsøk

Den fornærmede mannen i 40-årene har flere ganger tidligere overlevd drapsforsøk, ifølge tidligere dommer:

I 2006 overlevde han to drapsforsøk. Først ble han skutt med både hagle og pistol utenfor sitt eget hjem. Ifølge hans egen forklaring berget han livet, fordi han klarte å kaste seg ned bak bilen.

En drøy måned senere – i august 2006 – ble han nok en gang skutt på offentlig sted. En mann som var knyttet til B-gjengen ble dømt til seks års fengsel for skuddene.

Også i januar 2009 ble han utsatt for drapsforsøk, hvor to menn ble dømt.

Selv dømt for drapsforsøk

Young Guns-skikkelsen er selv ikke ukjent for vold. I 2009 ble han dømt til elleve års fengsel for drapsforsøk.

Ifølge dommen i Borgarting lagmannsrett avfyrte Young Guns-profilen flere skudd mot et B-gjengen-medlem og en annen person. B-gjengen-profilen ble truffet i underarmen og i hoften.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få tak i bistandsadvokaten til mannen i 40-årene, men har foreløpig ikke fått svar.

Den andre fornærmede mannens advokat sier hans klient har forklart seg for politiet mandag.

– Jeg kjører ut fra sykehuset nå, og har vært i avhør med ham. Han er fattet, men skadet, sier Thomas Klevenberg til VG.

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i avhøret.