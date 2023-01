MOR OG BESTEFAR: Skolestatsråd Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre fikk virkelig kjørt seg i en intens time med barna i Holmlia-barnehagen. Begge er vant med småtasser som henholdsvis mor og bestefar til barnehagebarn. Til venstre bak: leder av Aps fraksjon i utdanningsutvalget i Oslo, Ubah Aden.

Regjeringen: Seks av ti ansatte i barnehager må være barnehagelærere innen 2030

FJELDLUND BARNEHAGE (VG) Regjeringen tallfester en økning i barnehagelærere de neste syv årene. Innen 2030 skal tre av fem ansatte i barnehagene være barnehagelærere.

Målsettingen kom frem da regjeringen og Ap toppet laget og sendte både statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna ut blant små innbyggere i en nyoppusset barnehage på Holmlia i Oslo.

– Vi kan ikke slå oss til ro med at hver tredje ansatt mangler barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning. Alle foreldre bør kunne forvente at barna deres møter faglig trygge ansatte. Derfor vil vi at flere av de ansatte er barnehagelærere og fagarbeidere, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

Trøndere på topp

I tillegg er målsettingen at minst en fjerdedel av de ansatte skal ha fagarbeiderutdanning.

Tallene viser at Trøndelag topper kompetansenivået i barnehagene med en barnehagelærer-andel på 47 prosent. Oslo ligger nederst av fylkene med 37 prosent.

FIKK KONTAKT: Yassmin (5) er blant de eldste barna i barnehagen. Hun tok vel imot sine prominente gjester, og stormet rett bort til statsministeren, og deretter kunnskapsministeren.

– Når Oslo ligger på 37 prosent med utdanning som barnehagelærer, så er det ambisiøst med 60 prosent?

– Når du ser på hvordan dette har løftet seg de senere årene, så viser det seg at det er mulig å få til en vekst. Tonje (Brenna) har argumentert grundig for i regjeringen at kvaliteten på barnehagene legger mye av grunnlaget for veien videre for barns utvikling gjennom skolen, svarer statsminister Støre.

Spilte brettspill

Han ble nesten nedrent av gjestfrie barn som hoppet opp i fanget hans i Holmlia-barnehagen.

– Allerede i år styrker vi satsingen på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte og barnehagelærerutdanningen med til sammen 230 millioner kroner, minner Brenna om.

Begge tok de villig imot utfordringen fra barnehagebarna om å bli med på en runde med brettspillet Villkatten.

Der er det viktig med god hukommelse og skarpt syn. Spillerne snur bildekortet og forsøker finne det matchende bildet på spillebrettet.

Info Kompetanse i barnehagene Nå er 44 prosent av de ansatte barnehagelærere.

22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere.

270.000 barn går i norske barnehager, hvorav cirka halvparten er private. Regjeringens mål innen 2030: Minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere, og at flere av disse har mastergrad.

Minst 25 prosent av de ansatte er fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeidere).

Solberg-regjeringen hadde et mål om 50 prosent barnehagelærere innen 2025 i sin barnehagestrategi. Vis mer

Både barnehage- og skolestatsråd Brenna og statsminister Støre er opptatt av at barnehagetilbudet skal være tilgjengelig for alle barn uavhengig av foreldrenes økonomi.

BRETTSPILL: Statsminister Jonas Gahr Støre måtte iføre seg brillene for å få øye på innholdet på de små brikkene i Villkatt-spillet. Til venstre: Tonje Brenna og Aliyah (4).

– Vi skal ikke ha et skille mellom de som har råd til å gå i barnehage, og de som ikke har det. Alle barn skal få delta uansett bakgrunn. Derfor vil vi fortsette å holde maksprisen nede, vi vil vurdere om dagens moderasjonsordninger er gode nok, og vi vil jobbe for at kostpenger ikke bidrar til sosiale forskjeller, sier Brenna og Støre nærmest i kor gjennom et lydnivå som nok overgår selv regjeringslunsjene på Statsministerens kontor.

I Fjeldlund barnehage på Holmlia koster en vanlig plass 3000 kroner i måneden pluss 200 kroner i matpenger.

STJERNER: Jonas Gahr Støre fikk også overrakt en tegning under besøket. Ardasher (5) har lært seg å tegne og fargelegge stjerner.

Styrer Rina Kristin Frej i barnehagen med storfint besøk, mener det er en viktig målsetting med økt andel kvalifiserte barnehagelærere.

– Det er veldig positivt. Jo mer fagkunnskap inn i barnehagene, jo bedre. Man kjemper jo litt om disse barnehagelærerne. Yrket er så spennende og viktig, vi gir jo barn et viktig grunnlag for det som kommer senere i livet, ikke minst språklig. Klarer man å gjøre yrket mer attraktivt – og fortelle om hvilket flott yrke dette er, så er mye gjort, sier Frej.

Hun er en av syv med barnehagelærerutdanning i barnehagen – av totalt 13 ansatte.

ROSER REGJERINGEN: Styrer Rina Kristin Frej (41) i Fjeldlund barnehage, synes det er offensivt at regjeringen vil øke andelen barnehagelærere.

– Hvorfor ikke kalle målsettingen om flere barnehagelærere et valgløfte?

– Jeg møter ordførere som har dette som et valgkampløfte hver dag hele året. Man er opptatt av å heve kvalitet, svarer Brenna.

Støre supplerer:

– Å si at målet er 60 prosent, er en viktig symbolikk. 50 prosent er halvparten av de ansatte. 60 prosent er å si at vi skal strekke oss, fordi resultatet av den kvaliteten flere barnehagelærere medfører, er så viktig.