ANGREP ANSATTE: Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) ble drept og hennes kollega Ida Aulin (30) stygt skadet da en bruker gikk til angrep på dem med kniv på Nav Årstad 20. september 2021.

NAV-drapet: Skal behandles på nytt i lagmannsretten

Saken etter drapet på NAV-kontoret i Bergen i september 2021 skal behandles på nytt i Gulating lagmannsrett.

Det opplyser domfeltes forsvarer, advokat Morten Grimstad, til VG.

– Jeg regner med at saken kan komme opp til fornyet behandling før sommeren, sier Grimstad til VG.

Abdella Haji (40) ble før jul dømt til lovens strengeste straff for drapet på avdelingsleder Marianne Amundsen (57), og drapsforsøk på Amundsens kollega Ida Aulin (30).

Han ble dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på 14 år.

Dommen ble anket, og nylig avgjorde Gulating lagmannsrett at saken skal behandles på nytt.

ANKET DOMMEN: Advokat Morten Grimstad forvarer drapsdømte Abdella Haji (40). Bildet er tatt da rettssaken startet i Hordaland tingrett 31. oktober.

Tingretten konkluderte i dommen med at Haji var tilregnelig. Forsvareren mener klienten hans ikke burde blitt dømt til forvaring, men heller til tvungent psykisk helsevern.

– Vi mener han var psykisk syk da han gjorde dette. Han fikk lovens strengeste straff, og det mener vi det ikke er grunnlag for, sier Grimstad.

Han sier han også har begjært oppnevning av nye sakkyndige i saken, for å få utarbeidet en ny vurdering av domfelte.

– Dette har lagmannsretten avslått, men vi vil anke denne avgjørelsen til Høyesterett, sier Grimstad.

BROR: Pål Gerhard Olsen er bror til Marianne Amundsen, som ble drept på Nav Årstad i Bergen 20. september 2021.

Marianne Amundsens bror, Pål Gerhard Olsen, sier til VG at familien er informert om at saken kan komme opp til ny behandling før sommeren.

– Jeg hadde håpet at vi skulle sluppet å skjerme våre gamle foreldre for de grufulle detaljene i denne saken en gang til. Og jeg hadde håpet at Mariannes fire barn hadde sluppet å bli trukket gjennom dette på nytt.

Olsen sier de er mest opptatt av at forholdene ved Nav Årstad var slik at det var mulig for en bruker å ta med et våpen inn på et brukermøte.

– Slik sett blir en ankesak litt irrelevant. Det forandrer ikke noe på omstendighetene. Domfelte er en meget farlig mann som jeg håper aldri blir sluppet ut i samfunnet igjen, sier Olsen.

1. januar 2020 ble det vedtatt en lovendring som fjernet den ubetingede ankeretten for saker med en strafferamme på over seks års fengsel.

Det betyr at saker som automatisk fikk en ny behandling i lagmannsretten, nå siles av et ankeutvalg.

Etter drapet i Bergen satte Nav i gang en større kartlegging av sikkerheten på Nav-kontorene i Norge. Rapporten skal etter planen offentliggjøres i midten av februar, har Nav tidligere opplyst til VG.