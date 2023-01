Et bilde av det som skal være den russiske fregatten «Admiral Gorsjkov», her i Norskehavet den 10. januar. Bildet er utstedt av det russiske forsvarsdepartementet.

Russisk krigsskip i Norskehavet

Den russiske fregatten «Admiral Gorsjkov» seiler nå i Norskehavet. Forsvaret ønsker ikke å kommentere skipets aktiviteter.

Det russiske forsvarsdepartementet skriver på Telegram at skipet befinner seg i Norskehavet i forbindelse med en luftforsvars-øvelse.

– Den russiske fregatten «Admiral Gorsjkov» seiler nå i internasjonalt farvann sørover langs norskekysten, skriver forsvaret i en pressemelding den sjette januar.

Jonny Karlsen, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, forteller til VG tirsdag morgen at skipet fortsatt befinner seg i Norskehavet.

Skjermdump fra en video delt av det russiske forsvarsdepartementet på Telegram, i forbindelse med øvelsen i Norskehavet.

– Skipet er på vei sørover, og er nå på vei ut av vårt nærområde. Det er ikke naturlig for oss å kommentere hva russiske skip holder på med, vi kommenterer hva norske skip holder på med, sier Karlsen.

Han forteller at han tror at NATO-allierte snart vil ta over og følge seilasen videre.

– Skipet ligger i internasjonalt farvann, og har kommet ganske langt sør, sier Karlsen, men han kan ikke presisere hvor skipet befinner seg.

Sammen med den russiske fregatten seiler også tankeren «Kama».

Den russiske fregatten «Admiral Gorsjkov». Her den 4. januar på en ukjent lokasjon.

I pressemeldingen skriver forsvaret at de et kjent med fregattens bevegelser, og at de vil følge seilasen så lenge skipet befinner seg i «vårt nærområde». Videre opplyser de at de har god kontroll på hva som skjer i nærområdene og utenfor kysten.

– Den russiske fregatten seiler helt lovlig og i henhold til «Incidident at Sea-avtalen». Også da fartøyet seilte nordover i begynnelsen av desember, fulgte Forsvaret seilasen tett, skriver forsvaret i pressemeldingen fra sjette januar.

– Våre P-3 Orion maritime overvåkningsfly, bidrar sammen med Sjøforsvaret og andre operative avdelinger i Forsvaret i daglige operasjoner. Vi har et godt situasjonsbilde i våre maritime nærområder, og vi innhenter informasjon løpende, slik at våre beslutningstagere skal få et oppdatert situasjonsbilde, sier oberstløytnant Lasse Andreas Vestli Berg, stasjonsgruppesjef ved Andøya flystasjon, i pressemeldingen.

Skjermdump fra en video delt av det russiske forsvarsdepartementet på Telegram, i forbindelse med øvelsen i Norskehavet.

