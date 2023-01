ÅPNET HELSESTASJONEN: Gunvor Halstvedt er enhetsleder ved Ungdommens helsestasjon i Askim.

Reagerer med sjokk etter dødsfallene i Spydeberg: − Dypt tragisk

ASKIM (VG) Ungdommer reagerer med både sjokk og sorg etter at tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) omkom søndag.

Tvillingene ble søndag morgen funnet døde på en adresse i Spydeberg. En mann er siktet for uaktsomt drap, mens en annen er siktet for å ha solgt narkotika til dem.

Begge de siktede nekter straffskyld.

– Det er jo en hendelse vi veldig gjerne skulle vært foruten. Vi har en stor medfølelse for dem som er sterkt berørt av dette, sier enhetsleder Gunvor Halstvedt ved Ungdommens helsestasjon i Askim mandag kveld.

– Dypt tragisk

De har holdt dørene åpne for å ivareta ungdom som er berørt av hendelsen.

– Det er en dypt tragisk hendelse. Vi har åpnet opp helsestasjonen for ungdom, slik at det har vært anledning for å komme sammen. Og også for å få støtte, råd og veiledning fra de ansatte hos oss, som kjenner ungdommene godt, sier enhetsleder Gunvor Halstvedt til VG.

– Er det mange som har tatt kontakt med dere?

– Det er flere som har tatt kontakt, men jeg har ikke antallet nå. Jeg har inntrykk av at det har vært godt å være samlet og ha anledning til å ivareta hverandre, sier hun.

Tvillingene ble meldt savnet fra en institusjon i distriktet kort tid før de ble funnet døde søndag.

Opplever sorg

– Det ingen oppskrift på hvordan man reagerer etter en slik hendelse, men klart at det er en sjokkhendelse og at sorgreaksjoner kan komme både nå og fremover, sier Halstvedt.

Helsestasjonen har i forbindelse med hendelsen utvidet åpningstidene, de har også vært innom alle ungdomsskolene og de to videregående skolene i kommunen.

– Vi er tilgjengelige for dem som trenger det, sier Halstvedt.

– Vi har et tverrfaglig tilbud med helsefaglig og sosialfaglig bakgrunn. Inkludert psykolog, jordmor og lege, utdyper hun.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til TV 2 at saken er ubeskrivelig vond og trist.

– Jeg er opptatt av å få klarhet i hva som har skjedd og hvordan det kunne skje. Departementet blir orientert av direktoratet , som har tett kontakt med Bufetat-regionen som følger opp saken som nå er under etterforskning av politiet. En slik alvorlig sak må selvfølging også bli gransket internt, noe Bufetat nå har sagt at skal skje, sier hun til kanalen.

Flere siktet

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde på en privat adresse i Spydeberg natt til søndag. En tredje jente som var på samme adresse ble sendt til sykehus.

– Jeg ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå innpå relasjonen mellom de siktede, sa politijurist Benedicte Granrud til VG mandag formiddag.

Mannen som er siktet for uaktsomt drap var tydelig preget av situasjonen da han ankom sal 2 i Follo og Nordre Østfold tingrett mandag formiddag. Mannen nektet straffskyld og begjærte seg løslatt i retten.

– Han er en person som har slitt med rus over mange år. Det preger livsstilen og livet, sier forsvarer Knut Ditlev-Simonsen om mannens bakgrunn.

Han ble mandag varetektsfengslet i fire uker, to av dem med brev- og besøksforbud.