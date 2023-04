Den siktede nordmannen skal ha løyet til sin danske ekskjærester i flere år. Han er tidligere dømt for å ha svindlet to norske ekskjærester.

Bedrageridømt nordmann siktet i Danmark

En nordmann er siktet for bedrageri av sin danske ekskjæreste. Han skal over tid ha bygget opp en falsk historie om at han var fra en rik familie i Norge.

Dansk politi bekrefter til avisen Berlingske at nordmannen er siktet for bedrageri. VG har tidligere omtalt saken i podkasten «Serieløgneren».

– Han hadde alltid en forklaring på de tingene jeg synes var litt merkelige. Det var alltid en forhistorie. Det var ikke bare noe som dukket opp, sier den danske kvinnen i podkasten.







Nordmannen skal blant annet ha lånt penger til en dyr sykkel, til en påstått operasjon og til leasing av en Tesla, forteller den danske kvinnen til VG.

VG har sett gjeldsbrev der nordmannen har skrevet under på at han har lånt over 200.000 danske kroner av kvinnen.

– Det gleder meg at politiet har siktet han i saken. Det er viktig å få frem at slike mennesker eksisterer. Det må tas alvorlig. Det er dessverre ikke så unormalt som man skulle tro, sier den danske kvinnen.

Mannen ønsker ikke å kommentere siktelsen til VG.

Kvinnen anmeldte mannen i mars 2022, etter å ha blitt kontaktet av hans norske kjæreste.

I VG-podkasten «Serieløgneren» forteller flere kvinner om hvordan de har blitt lurt av nordmannen. Illustrasjonen viser et anonymisert bilde av mannen.

En av mannens norske ekskjærester forteller i podkasten hvordan hun har jobbet for å advare andre kvinner mot mannen.

Mannen ble dømt for bedrageri og grovt bedrageri mot to tidligere kjærester i Oslo tingrett i mai 2022. Til dem sa han blant annet at han hadde en hemmelig jobb i Forsvarets Etterretningstjeneste.

Mannen har tidligere sagt til VG at han aldri har hatt intensjon om å lure eller svindle kvinnene.

I 2021 bodde nordmannen hos den danske kvinnen i København. Mannen skal da ha fortalt at han var i konflikt med sin rike far, og at faren trolig ville gjøre alt han kunne for å ødelegge for ham. Derfor tok det tid før den danske kvinnen lyttet til advarslene hun fikk.

– Situasjonen fikk meg til å betvile min egen virkelighetsoppfatning. Det har vært en lang vei tilbake, og det er noe jeg fortsatt jobber med. Siktelsen hjelper meg på den veien, men jeg håper han også blir tiltalt, sier kvinnen til VG.

