PST om Syria-søstrene: − Vi ser for oss mange og lange avhør

NYDALEN (VG) PST orienterte torsdag om de to terrorsiktede Syria-søstrene som er hentet hjem til Norge. Et sentralt tema i etterforskningen vil være søstrenes grad av frivillighet.

Saken oppdateres.

De to søstrene og deres til sammen tre barn landet på Gardemoen natt til onsdag - vel ti år etter at de dro til Syria som tenåringer og sluttet seg til Den islamske stat (IS).

– Siden ankomst sent tirsdag har de vært i varetatt av helse, sier påtaleansvarlig Terje Nedrebø Michelsen i PST.

– Barna har også vært sammen med mødrene hele tiden og vil fortsette å være det gjennom helgen og i neste uke. Når de blir overført til ordinær varetektsplass vil barnevernet overta barna, sier Michelsen.

Kvinnene, som har vokst opp i Bærum, er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS og ble pågrepet av PST ved ankomst.

De har begge samtykket til varetektsfengsling i fire uker.

I gang med etterforskning

Michelsen sa at PST allerede er i gang med etterforskningen og at de nå går over i en ny fase. Kvinnene er ikke avhørt enda.

– Vi ønsker å snakke med begge siktede. Vi ser for oss at det blir mange og ganske lange avhør av de siktede, sier Michelsen og legger til:

– Et sentralt tema vil være spørsmål om frivillighet; om de dro frivillig og oppholdt seg frivillig i Syria, og deres tilknytning til ISIS og IS.





Info Dette er saken: De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

Ifølge VGs opplysninger er kvinnene nå 29 og 25 år gamle.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

Årsaken til at barna ikke er hentet ut tidligere, er fordi mødrene ikke har samtykket, ifølge UD. Nå er det imidlertid de som har bedt om bistand.

Natt til onsdag 29. mars landet de på norsk jord og ble umiddelbart pågrepet av PST. Vis mer

Historien til de to søstrene som nå hentes hjem fra al-Roj-leiren til Norge, ble godt kjent da forfatter Åsne Seierstad fortalte historien om radikaliseringsprosessen deres i boken «To søstre».

Søstrenes far Sadiq Abdallah Juma, har sagt til NRK at «et ti års langt mareritt nå er over».

– Jeg følte en stor glede. Jeg klarte ikke å stå oppreist og måtte sitte ned. Jeg klarte ikke å holde tårene tilbake, sa Juma til kanalen.

Ifølge Utenriksdepartementet ba de to kvinnene selv om hjelp til å returnere med sine barn.

Her ankommer Syria-søstrene Norge - se video: