MINDRE SKATT: Sture Pedersen (H) mener ikke de som tjener lite burde trenge å betale skatt i det hele tatt.

Høyre-topp foreslår radikalt skattegrep – og ber partiet bli tydeligere

GARDERMOEN (VG) Sture Pedersen (H) ber Høyre skjerpe seg være tydeligere i skattepolitikken. Han foreslår også et radikalt grep: Bø-ordføreren vil fjerne all skatt for de som tjener under 200.000 kroner. – God idé, svarer Erna.

– Dette er jo Høyres sjel, sier Bø-ordføreren om skattepolitikken.

Pedersen er kanskje best kjent for å ha gått i spissen for å senke formuesskatten i kommunen fra 0,8 til 0,35 prosent – da ble også kommunen han styrer kjent som «Norges Monaco».

Når Høyre samler seg til sitt landsmøte på Gardermoen fredag skal de blant annet snakke om skattepolitikken – og grunnrenteskatten, der sterke krefter har krevd at partiet skal si tydeligere nei.

Men Pedersen mener også Høyre burde kjempe tydeligere mot formuesskatten – som er det mange av de små og mellomstore oppdrettere har vært mest frustrerte over. Og han mener Høyre må tørre å være mer kreative i skatteløsningene.

– Det bør ikke være noen skatt på inntekt for de som tjener under 200.000 kroner, ser han til VG.

TYDELIGERE: Sture Pedersen (H) mener Høyre bør kjempe hardere mot formuesskatten, og komme med flere kreative grep.

– Må gjøre det

Pedersen viser til denne ukens renteheving fra Norges Bank, og prisveksten det skal forsøke å dempe.

Resolusjonskomiteen på Høyres landsmøte har gått inn for å senke skatten for alle, og mest for de som tjener minst. Men Pedersen går altså enda lenger.

– Tjener du under 200.000 kroner i dag og bor spesielt i sentrale strøk er det ganske tøft å få endene til å møtes. Det synes jeg vi skal ta et ansvar for å prøve å løse, og det synes jeg ikke man har klart hittil, sier Bø-ordføreren til VG.

Ut fra hans beregninger er det snakk om omtrent 600.000 personer i Norge, og grepet vil koste rundt 3–4 milliarder. Han presiserer at det bare ville gjelde de som tjener under 200.000 kroner totalt, ikke for de første 200.000 man tjener.

– Det er jo ikke noe vi skal vedta i dag, men vi skal sette løpet – og når vi kommer i regjering, så må vi gjøre det. Dette er gjennomførbart. Det er snakk om prioriteringer.

MÅ TIL: Pedersen mener forslaget om å gjøre de som tjener lite til «nullskattytere» er fullt realistisk å igjennom.

Flere grep

Bø-ordføreren peker på at mange av de er i gruppen som tjener lite, er kvinner. Han viser til Erna Solbergs tydelige beskjed for noen år siden om at Norge trenger flere barn.

– Vi har et fødeunderskudd i dette landet. Jeg mener at økonomi er en del av utfordringen fremover – det er dyrt å stifte familie, sier han.

Han peker også på at mange personer i denne gruppen er minstepensjonister.

– Hva med prinsippet om at man skal yte etter evne, og få etter behov?

– Jeg synes det er mye bedre at man slipper skatt i stedet for at man må gå på et sosialkontor og hente penger ut. Det blir for byråkratisk at man skal dele ut småbeløp – vi kan løse det på en enkel måte, og det er å ta bort skatten.

Han er heller ikke redd for å ta mindre klassiske Høyre-grep: I tillegg til å betale ut 50.000 kroner for barn som fødes i kommunen, har Bø innført gratis barnehage for alle.

– Det er jo Ap-politikk med gratis barnehage?

– Det er det. Men regjeringen har jo ikke innført det likevel, så du kan godt si det er SV-politikk også. Jeg må tenke på bredden i dette, og jeg tror det er en bra sak også for Høyre å ha fokus på dette. Når både Erna, jeg og flere andre sentrale politikere sier at vi må legge til rette for å få flere barn i dette landet.

FLERE BARN: I tillegg til mindre skatt, mener Pedersen at Høyre kan satse på gratis barnehage.

– Heier på de som tjener penger

Men Pedersen vil ikke bare fjerne skatten for de som tjener lite – han mener også Høyre må tørre å kjempe tydeligere mot formuesskatten.

– Jeg heier på de som tjener penger, fordi jeg ser hva de har skapt. Det sårer meg når jeg ser investorer i Norge begynner å investere i utlandet i stedet på grunn av formuesskatten, sier han, og legger til:

– Når vi får bort formuesskatten kan det være mulig å øke bedriftsskatten litt, fordi da skatter du av reelt overskudd. Men det er også andre muligheter. Det er et klart ønske fra meg at gründerne som skaper jobbene også må bo i Norge. Det må vi synliggjøre mye klarere, sier han.

Da Bø kuttet kraftig i formuesskatten, medførte det at flere profilerte, kapitalsterke menn meldte offentlig at de ville flytte til kommunen. Noen av dem valgte å droppe flyttingen, da de forsto at det innebær at de faktisk måtte flytte til Bø for å ha krav på lavere skatt – og noen har flyttet videre til Sveits.

Men han sier kommunen har fått masse igjen for det – også fra de som har flyttet videre igjen. Blant annet peker han på Bjørn Dæhlie som flyttet ut, men investerte i å bygge 25 leiligheter – og ser andre investorer har kommet til kommunen, fordi de ser at de har prøvd å legge til rette.

KREATIVT: Bø-ordfører Sture Pedersen tar til orde for flere kreative grep i skattepolitikken.

Støtte fra Oslo

Pedersen er ikke alene om å mene at Høyre må være tydeligere i skattepolitikken:

Den nye lederen av Oslo Høyres næringspolitiske forum, Arve Juritzen, sier også at Partiet må ta tydeligere standpunkt, og sette næringspolitikken i større fokus.

– Generelt skal Høyre være tydeligere. Politikere som mumler er like lite interessante som de som står og skriker «ryk og reis», sier han til VG.

Det var nyvalgt SV-leder Kirsti Bergstø som i sin landsmøtetale sa at skatteflyktninger som Kjell Inge Røkke kan «ryke og reise».

– Jeg tror alle har fått med seg at Høyre er for laver skatter, men jeg tror ikke folk er fornøyde. Vi kunne spisset retorikken vår litt mer på hva vi mener om det, sier han.

PÅ LANDSMØTET: Høyre-leder Erna Solberg.

Erna: – God idé

– Det er godt mulig at vi skal gjøre noe med det i fremtiden, når vi kommer så langt, men vi skal jo lage et programarbeid. En god idé – vi er jo enige i at vi må ha lavere skatt på de med lavest inntekter, sier Erna Solberg om Bø-ordførerens skattegrep.

Samtidig sier hun man må passe på at det ikke blir sånn at det er veldig lønnsomt å være litt yrkesaktiv, og mindre lønnsomt å være mer yrkesaktiv.

Om oppfordringen til å være med offensive i skattepolitikken, og å kjempe hardere mot formuesskatten, svarer hun:

– Vi har de som mener vi snakker for mye om formuesskatten og senker den for mye, og de som mener vi senker den for lite. Vi er nødt til å avpasse skattelettelsene våre til ulike grupper og totalbiten i økonomien uansett, sier hun.