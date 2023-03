MINISTEREN OG LÆRERNE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (nummer to fra venstre) vil drøfte videre med blant andre lærerne hvordan kravene til de som skal undervise elevene kan forankres i loven. På bildet ellers fra høyre: Steffen Handal i Utdanningsforbundet, Mette Walker i Skolenes Landsforbund og Helle Christin Nyhuus i Lektorlaget.

Krav til lærerutdanning ikke med i ny skolelov - men på gang

820.000 elever i grunnskolen og videregående får ikke lovfestet rett til lærere med lærerutdanning i ny opplæringslov. Men regjeringen er i dialog med partene om en løsning.

Lærerne med Utdanningsforbundet i spissen har hatt øverst på agendaen at elevenes rett til lærere med fullført lærerutdanning - skal forankres i Opplæringsloven.

Men det forslaget til lovendring kom ikke da kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) la frem en rekke forslag til lovendringer fredag.

I stedet går det frem av det over 700 siders lovforslaget om at departementet for tiden vurderer om reglene for ansettelser i lærerstillinger bør gjæres mer tydelige.

Jobber med formuleringer

– En av de tingene vi ser på sammen med partene er hvordan vi skal formulere oss på kompetansekrav til lærere. Grunnen til at det ikke er med i denne loven, er at det følger et eget spor der kommunene, fylkeskommunene og lærerne skal være enige om hvilke behov man har før man får loven på plass, sier Brenna til VG.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet ser ingen grunn til å ta frem store utropstegn og et skuffet ansiktsuttrykk for at kompetansekrav foreløpig er utalatt frå loven.

– Brenna må nå sørge for å lukke «bakdøra» inn i klasserommene, sier Handal.

Han påpeker at det er alt for enkelt å få lærerjobb uten å ha lærerutdanning, og at nesten hvert femte lærerårsverk har en ansatt uten lærerutdanning.

– Det er ikke til det beste for elevene. Når Brenna i dag signaliserer at lærerkompetanse skal sikres i loven er det en halv seier, mener Handal.

Lederen for lærernes største fagforening mener at mange av forslagene fra regjeringen til ny opplæringslov vil få mindre betydning dersom ikke regelverket er utvetydig på at man må ha lærerutdanning for å få lærerjobb i skolen.

VENSTRE-DUO: Abid Raja har det politiske ansvaret for skole i Venstre. Her avbildet med venstreleder og tidligere kunnskapsminister Guri Melby.

Også skolepolitisk talsperson Abid Raja i Venstre understreker betydningen av at regjeringen må levere på at elever i fremtiden sikres gjennom loven at de får lærere med lærerutdanning.

– Slik er det dessverre ikke i dag. Det betyr at barna våre får ulik kvalitet på undervisningen, og dermed ulike muligheter, sier Raja.

SV og Rødt skuffet

SVs skoletalsperson Freddy Andre Øvstegård er en del av regjeringens støttepartier i skolepolitikken.

Han er kritisk til at kravet om at lærere skal ha lærerutdanning ikke er med i den nye loven:

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke stiller tydelige krav til riktig kompetanse i skolen. Det viktigste for elevene vil alltid være nok dyktige ansatte som ser dem, både faglig og sosialt. Det blir det viktigste for SV i arbeidet med opplæringsloven, varsler SV-representanten på Stortinget.

Heller ikke leder i Stortingets utdanningskomite, Hege Bae Nyholt (Rødt) er fornøyd.

– Dette er skuffende for lærerne og for elevene. Forslaget til ny opplæringslov vil videreføre de store forskjellene i skolen, der mange ikke får undervisning av kvalifiserte lærere, mener Rødt-representanten.

Hun påpeker at alle elever bør ha rett til kvalifiserte lærere.

– I dag er det ikke sånn, og det fører til stor ulikhet i opplæringen for barna våre. Det er helt uforsvarlig at ufaglærte har ansvar for undervisning, vurdering og et trygt læringsmiljø, slik vi ser svært mange eksempler på, særlig i distriktene, legger Nyholt til.