SAMMEN: Sarah Teich (20) og Natalia Maria Hamed (24) ville være ut i det fine været, men det gikk ikke som planlagt.

Snøhule kollapset: Måtte grave ut kjæresten

Etter å ha gravd i tre dager var Natalia (24) og Sarah (20) klare for å overnatte ute i en snøhule. Så falt alt sammen og begravet dem.

– Det skjedde sinnssykt fort. Vi er ganske «blå» og forslått, sier Natalia Maria Hamed (24) til VG.

Hun og kjæresten Sarah Teich (20) ville finne på noe å gjøre ute.

– Vi fikk ideen om å grave en snøhule, som jeg gjorde som barn. Vi prøvde å bygge den skikkelig fin og romslig sånn at vi kunne overnatte i den.

Under siste spadetak falt hulen sammen over dem.

– Det et stort bulder, og alt falt rett ned på hodene våre, sier hun og legger til:

– Det tok noen sekunder før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Vi hadde ikke tenkt at det kunne skje.

Først begynte hun å dytte ved snøen rundt seg og rope etter kjæresten.

– Vi satt ved siden av hverandre da snøhulen kollapset, men når alt falt sammen ble vi skilt.

24-åringen prøvde å rope etter kjæresten men fikk ikke noe svar.

– Jeg tenkte med en gang at hun var bevisstløs og at «nå må jeg få ut kjæresten min».

– Begynte å grave med hendene

Etter å ha dyttet snøen unna klarer Hamed å komme seg ut av den sammenraste hulen, men kjæresten svarer fortsatt ikke.

– Jeg kom meg til toppen av hulen og ropte på henne, men høre ingenting.

– Hvordan fant du henne?

– Alt av spader var inne i hulen, så jeg begynte å grave med hendene mine over der hun var før alt falt sammen. Jeg holt på en stund, og til slutt hørte jeg stemmen hennes.

SNØHULE: Tre dager tok det å grave ferdig snøhulen. Foto: Privat BYGGET SNØHULE: Natalia Maria Hamed (24) og kjæresten Sarah Teich (20). STOR: Flere innganger, snøhulen ble gravd ut utenfor huset til 24-åringen. Foto: Privat

Etter å ha gravd lenger ned kom hun frem til toppen av hodet til kjæresten.

– Jeg dyttet vekk snøen fra hodet hennes. Hun var rolig, men helt blek i fjeset og veldig skremt. Hun satt helt fastklemt.

Alene hjemme

Snøhulen hadde de gravd ut i en snøhaug utenfor huset i Hovden i Setesdal.

– Men vi var alene og kjæresten min klare ikke bevege seg der hun satt fast i snøen. Hadde ikke jeg kommet løs så hadde vi ikke vært i live i dag.

FORSLÅTT: Blåmerker og sår rygg sitter de to kvinnene igjen med etter at snøhulen falt sammen over dem.

En time etter at de kom seg ut av snøen merket de at kroppen hadde fått en trøkk.

– Vi tenke at alt var i orden, men da ting hadde roet seg og adrenalinet var ute begynte vi å få vondt i kroppen.

24-åringen ringer legevakten og får beskjed om å komme ned for en sjekk.

– Vi fikk en full sjekk og så ganske forslått ut med blåmerker overalt. Snøen vi fikk over oss var ganske hard.

I ettertid har hun slitt med smerter i ryggen, men er veldig glade for at det gikk bra uten varige skader.

Gikk viralt

Nå håper paret at andre er forsiktige om de graver huler i påsken.

De har lagt ut en TikTok om hendelsen, for å også gjøre andre bevist på at det kan gå galt.

I skrivende stund har den over én millioner visninger.

– Det har vært en enorm respons. Flere spør hvorfor vi gjorde det, og i ettertid ser jeg at det kanskje var litt idiotisk, sier hun og legger til:

– Men veldig mange skriver også at det ikke hadde tenkt over det selv, og at det er bra vi deler hva som skjedde for å gjøre andre bevisste.

Fraråder snøhuler

Tidligere førstelektor ved Norges idrettshøgskole, Trond Augestad, fraråder å bygge snøhuler.

– Snøhuler er vanskelige å grave, sier han.

– Du vet aldri hvor dypt snøen er, eller hvor høyt du bør grave. Om du graver inn i et svakt lag i skavlen, kan den kollapse. Alt som er over fem meter og brattere enn 30 grader er skredfarlig, sier han.

Han anbefaler folk å heller lage en kantgrop. Han har tidligere delt oppskriften for hvordan man bygger dem på Youtube.

– En kantgrop er at du åpner toppen av en snøkant, graver ut en grøft, og skjærer ut blokker på begge sider ned i grøften. Blokkene legger du på som tak.

Info Slik bygger du kantgrop på 1–2–3 Grav en grøft ned til skulderhøyde.

Skjær ut blokker på begge sider med sag.

Bruk blokkene du har skjært ut som tak.

Ferdig! Nå kan du sove trygt og godt ute i naturen. Vis mer

Augestad forteller at han har gravd ned over 1000 studenter i kantgroper, og aldri opplevd uhell med dem.

Et alternativ han også anbefaler, er å grave en grop rett ned på flatt terreng. Deretter kan du legge på tak.

TV2 har også omtalt saken.

– Man kan så absolutt sove i snøhuler! Snøhuler er bare gøy, men det kan være farlige om de ikke blir bygget riktig, sier snøhuleekspert Thorbjørn Martin Kaland til TV2.

