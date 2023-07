FORNØYDE: Fiskebiolog og forsker Otte Bjelland, fiskeribiolog og forsker Keno Ferter og stipendiat Antonia Klöcker med det ene merket de satt på en brugde i fjor.

Fått banebrytende data: − Helt fantastisk

Prosjektleder Claudia Junge mener publikum har vært avgjørende i jakten på den utrydningstruede haiarten.

– Det har vært en veldig spennende helg, oppsummerer Keno Ferter.

Han er fiskeribiolog og forsker i Havforskningsinstituttet, og en del av teamet som de siste ukene har jaktet haiarten brugde Lofoten for å merke dem.

Målet med å merke brugdene er å innhente informasjon om hvor den utrydningstruede arten ferdes i norske farvann.

I fjor sommer merket forskerteamet tre brugder med merker som etter planen skulle løsne til helgen.

– Merkene vi satt i fjor er første gang brugde blir merket. Det har aldri blitt gjort før, sa Ferter til forrige uke.

For haiarten er dette derfor banebrytende forskning, sier han.

– Da kom den første av fjorårets merker opp som planlagt i dag og vi har klart å finne det igjen. Det er fantastisk stemning om bord nå, skrev Ferter i en tekstmelding til VG lørdag.

SPEIDER MOT HORISONTEN: Tekniker Jan Hinriksson, forsker Otte Bjelland, forsker Keno Ferter og stipendiat Antonia Klöcker som ser etter brugdefinner i horisonten.

To av tre

I tillegg til merket forskerne fikk tilbake lørdag fikk forskerne søndag posisjonen til enda et merke, men det har de ikke fått mulighet til å samle inn enda.

– Vi fikk hentet opp det første merket ikke så langt unna Lofoten. Det andre merket vet vi at drifter midt i Nordsjøen nå, i nærheten av Valhall-oljefeltet, forteller Ferter til VG mandag.

– Nå er vi kjempefornøyde! For oss er dette helt fantastisk. Vi har i praksis to av tre merker med masse verdifull data, legger han til.

TO MERKER: Havforskningsinstituttet har fått tilbake ett av tre merker de satt i fjor sommer. Det andre merket er i britiske territorier i Nordsjøen.

Basert på data forskerne nå har tilgang til, kan det se ut til at brugden har gjort som mange nordmenn gjør på vinteren – dratt til varmere strøk.

– Det vi kan se basert på data fra merket vi nå har fått tilbake, er at brugden har vært på sydentur i vinter!

Nå gjenstår arbeidet med å gå grundig gjennom datamaterialet.

Les også Omringet av flere hundre hai: – Ikke skummelt Noe av det gjeveste Fredrik Myhre opplever er å være omringet av flere hundre pigghå.

Det siste merket har forskerne enda ikke hørt noe fra.

– Det er veldig usikkert hva som har skjedd med det tredje merket, men vi håper fortsatt at vi kan få posisjonen på det og få merket tilbake, sier Ferter.

Det er i dag veldig lite forskning på brugde. I Norge har den så å si ikke blitt forsket på, men det er noe mer forskning på haiarten i Storbritannia og Irland.

Det ville Havforskningsinstituttet gjøre noe med. De startet prosjektet «Sharks on the move», som blir finansiert av Norges forskningsråd, og ba publikum om hjelp til å finne haiene langs norskekysten.

PLANKTON: Frykter du å bli middagen til verdens nest største fisk? Heldigvis kan du slappe av. Brugden spiser nemlig dyreplankton.

Over 460 tips

Ifølge prosjektleder for «Sharks on the move», Claudia Junge, har publikum vært kritisk for at forskerne får merket haiene.

– Vi vet nesten ingenting om brugde i norske farvann. Det at vi nå har fått hjelp fra publikum for å kunne øke kunnskapen om disse haiene er for oss helt avgjørende, sier Junge.

Siden prosjektet startet i 2019 har Havforskningsinstituttet fått inn rundt 460 tips fra publikum om observasjoner av brugde.

– Brugden er en veldig stor og fascinerende fisk! Så det er veldig bra at vi nå er i stand til å lære mer om den.

PRESIST STIKK: Her forbereder fiskeribiolog Keno Ferter og fiskebiolog Otte Bjelland seg på å sette et merke på en brugde. Mellom dem kan man se en finne i vannet, og over finnen svever en drone.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post