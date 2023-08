Aktiver kart

«Hans» herjer: Flere boliger evakueres i Gran

En bekk har tatt veien over et rør og skaper store utfordringer for hus på Jaren.

Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas bekrefter overfor VG at fem hus evakueres i Gran kommune mandag kveld.

Det har kommet vann inn i husstandene.

– Det er noen veier som er avskåret og noen husstander som har fått inn vann, sier Vesteraas.

Prosessen med å evakuere er i gang.

Hadeland.no omtalte saken først.

Har du bilder eller video av oversvømmelsen? Ta kontakt med VG her

– Brannvesenet har vært på stedet og gjort det de kan. Noen beboere er evakuert og politiet prater med resterende i nabolaget for å avgjøre om det er behov for ytterligere evakuering, sier vakthavende ved 1110-sentralen innlandet, Eirik Haugen til VG.

Han forteller at det renner over med henvendelser til brannvesenet som må prioritere knallhardt.

Mandag har uværet «Hans» skapt trøbbel i store deler av Norge. Flere kommuner ber folk om å bli inne i ekstremværet og det meldes blant annet om stengte veier og biler under vann. Det er også ventet kraftig regn tirsdag og flere kommuner vurderer evakuering.

– Hadeland er området i Innlandet hvor vi har fått flest henvendelser, sier operasjonsleder Per Solberg til VG mandag kveld. Han opplyser blant annet at riksvei 4 er stengt flere steder.

I Søndre Land kommune på Hadeland er det sendt ut rødt farevarsel og iverksatt full beredskap.

I Grimesvingen på Enger er det utfordringer med jordras, og evakuering er iverksatt. De dette gjelder blir fulgt opp, og teknisk er på stedet. Sivilforsvaret vil bli satt i beredskap.

Det er fare for at fylkesveg 34 sør for gamle bommen bli stengt, samt vegen over Trevatn mot Raufoss. Avgjørelsen blir tatt av politiet, skriver Søndre Land kommune på sine nettsider.