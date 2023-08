PÅ REISE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er på en rundreise til flomområdene.

Mehl roser lokalbefolkningen i flomområdene: − En utrolig innsats

Nordre Land var første stopp på beredskapsminister Emilie Enger Mehls rundreise til flomområdene søndag. – Det er viktig at folk blir hørt, sier hun til NTB.

– Naturkreftene har herjet, det kan man se med det blotte øye, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til NTB etter besøket på Dokka i Nordre Land kommune.

Videre sier hun at det er tydelig hvor viktig den kommunale beredskapen har vært i håndteringen av situasjonen.

På Dokka møtte hun blant andre ordfører Ola Tore Dokken (Sp), statsforvalter Knut Storberget i Innlandet og lokale beredskapsaktører.

– Det har vært en utrolig innsats fra lokalt politi og brannvesen. I tillegg har lokale entreprenører satt opp flomvoller, sier hun.

Dokkaelva gikk tidligere denne uken over sine bredder. Det førte til at blant annet store deler av Dokka camping ble helt oversvømt, noe som preget besøket til justis- og beredskapsministeren.

– Her er det gjort store skader. Noe har man klart å redde ved å innføre akutte vedtak for å demme opp, mens andre deler har gått tapt. Det påvirker lokalsamfunnet, både for bedrifter og private boliger som har fått vannet så tett på, sier hun.

Mehl besøker også Sør-Aurdal og Nesbyen kommuner i løpet av søndagen.

HANS: Deler av Dokka camping er helt oversvømt av vann etter at Dokkaelva har gått over sine bredder under ekstremværet «Hans».

Fylkesordfører etterlyser midler

Fylkesordfører Aud Hove i Innlandet etterlyste fredag økonomisk hjelp til opprydningsarbeidet etter skadene ekstremværet har forårsaket.

– Vi snakker om kostnader på mange hundre millioner bare for fylkeskommunen, sa hun da.

Mehl sier det er en viktig dialog som kommer til å pågå i tiden som kommer.

– Det er ingen tvil om at staten skal stille opp fra start. Det er fremdeles akutt håndtering videre nå de kommende ukene med blant annet økonomisk støtte, slik at hverken kommuner eller fylkeskommuner skal sitte igjen med store tap, sier hun.

Mange evakuerte

Denne uken har store deler av Østlandet blitt rammet av ekstremværet Hans, som har ført til både flom, skred og store ødeleggelser.

En rekke veier er blitt stengt som følge av flommen, og mange er blitt evakuert fra hjemmene sine.

– Det er viktig at disse blir sett og hørt, sier Mehl.

Sentrum av Nesbyen ble fullstendig oversvømt. I Bagn i Sør-Aurdal ble et hus tatt av ras, noe som førte til at beboere i 60 boenheter i boligfeltet ble evakuert.

Riksvei 7 i Hallingdal er fremdeles stengt ved Nesbyen og Gol. Det er skiltet med korte omkjøringsruter på stedet.

– Viktig å stille opp

Søndag meldte NVE at flomtoppen trolig er nådd i Mjøsa, Øyeren og Glomma.

– Dette er ikke over med det. Når vannet trekker seg tilbake igjen, sitter folk fortsatt igjen med ødeleggelsene. Derfor er det viktig å stille opp for dem, sier Mehl.