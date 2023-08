IKKE HVEM SOM HELST: Jess Boje Grønning møtte på fjelltur. Will Smith var gladelig med på selfie.

Jess møtte superstjerne på tur: − Hei, Will Smith!

Jess Boje Grønning (53) skulle bare gå tur i fjellet, da han plutselig møtte på den internasjonale superstjernen Will Smith.

– Jeg tenkte jeg bare skulle gå en tur på fjellet, forteller danske Jess Boje Grønning til VG.

– Så ser jeg selveste Will Smith kom gående. Da tenker jeg, det er nå eller aldri:

– Hei Will Smith sa jeg, og så sa han hei tilbake.

Grønning hadde kun kommet seg litt ut fra parkeringsplassen ved turist-ruten på Lauksletta, da noen fra filmsettet til det som sannsynligvis er innspillingen av National Geographics nye reiseserie «Pole to Pole», kom bort og sa at han ikke kunne gå videre inn i filmsettet.

– Jeg sa selvfølgelig, jeg skal bare på tur.

Aktiver kart

Grønning gikk kun i fem minutter til, rundt filmsettet, da superstjernen kom gående i motsatt retning. Han forteller at Smith var veldig sympatisk og imøtekommende.

– Han spurte hva jeg gjorde ute i naturen, og jeg fortalte at jeg var ute på tur.

– Da sa han «have a nice one buddy». Da tenkte jeg: nå er vi venner.

Grønning sier han også fikk slått av en prat med filmcrewet, som var veldig imponert over naturen.

– De kunne forstå hvorfor jeg ville bo her, de var veldig imponert over øya og hvor vakker det er her. Arnøya er en skjult perle.

Grønning sier han var klar over at det var filminnspilling på øya, men høre først ryktene om Will smith på fredag. Han tenkte ikke at han ville møte på superstjernen selv, da han skulle på tur.

– En fantastisk plass

Grønning flyttet fra Danmark til Arnøya for kun et par måneder siden. Han kapret drømmejobben som lærer på skolen.

– Jeg er lærer til ni fantastiske elever på skolen her, forteller han.

Grønning ønsker å fremheve at Arnøya er en nydelig øy, hvor han har møtt en veldig varm og imøtekommende lokalbefolkning.

– Alle sier hei og hilser på. Det er en fantastisk plass dette her.