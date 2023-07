Kristin Harila landet i Norge: − Veldig deilig å være hjemme

OSLO LUFTHAVN (VG) Familien, kjæresten Jens Kvernmo og hunden Tarzan tok imot den ferske verdensrekordholderen på Gardermoen natt til tirsdag.

Finnmarkingen Kristin Harila (37) har satt verdensrekord i å bestige de 14 høyeste fjellene i verden raskest.

Det er bare 14 fjell i verden som er over 8000 meter.

Harila brukte til sammen 93 dager på å bestige alle sammen. Den første toppen i rekordforsøket besteg hun 26. april, da hun nådde Shishapangma.

Like før midnatt mandag satte hun føttene på norsk jord igjen.

– Det er veldig deilig å være hjemme, sier hun til VG etter å ha fått klemt kjæresten Jens Kvernmo, familien og ikke minst Kvernmos hund Tarzan på Gardermoen, der hun landet like før midnatt.

– Jeg har ikke vært i Norge siden februar, så det begynner å bli en stund siden jeg har sett dem. Det blir veldig fint å være sammen.

Selv om hun har besteget fjell på fjell i 8000-metershøyde, er det ikke selve klatringen Harila trekker frem da VG spør hva som har vært det mest utfordrende med den strabasiøse ferden.

– Det er å være borte fra familien så lenge. Det er også tredje år på rad uten å feire 17. mai, sier hun.

Faren Jon Petter Harila (54), som også var på plass på Gardermoen, forteller at det har vært vanskelig å gå hjemme i Norge og vente under datterens verdensrekordforsøk.

– Jeg er vant til at hun er borte, men det er når de toppturene starter fra basecamp at det blir vanskelig. syns jeg. De dagene det har foregått, som stort sett er på nattestid i Norge, det er da de største bekymringene har vært, ser han til VG.

– Hvordan føltes det å gi datteren din en klem?

– Fantastisk. Veldig fint og veldig godt. Og beroligende for kroppen, sier han.

– Det er vanskelig å beskrive hvor stolt jeg er. Det er så stort at vi fatter det ikke selv heller en gang.

Etter at rekordforsøket til Harila startet, viste deg seg at hun allerede hadde rekorden på ett år og fem dager fra før – dette er nemlig ikke første gang den norske fjellklatreren bestiger de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter høye.

Nimsdai Purjas klarte det på seks måneder og seks dager, men hans rekord er blitt underkjent.

– Har du vært nær ved å gi opp noen gang?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det er viktig å være optimistisk, og ta ett fjell, og også et steg, av gangen. Men det er fint å fullføre og bli ferdig!

Fjellklatreren trekker frem sin faste klatrepartner Tenjen Lama Sherpa — som har vært med henne på alle fjelltoppene.

– Jeg er mest glad for at vi klarte å fullføre alle sammen i teamet, og at alle er trygge. Lama har vært hele avgjørende hele veien.

– Hvordan skal du toppe en verdensrekord?

– Det blir ikke flere 8000-metere med det første, sier Harila og ler.

– Jeg skal prøve å være mer hjemme, sier hun videre – men røper av det jobbes med både bok og film, og at tiden fremover trolig blir hektisk.

Harila er den første norske klatreren som har besteget alle verdens 8000-meters topper, og den fjerde kvinnen som har klart det. Hun har nemlig besteget Everest to ganger tidligere, senest i mai i fjor.

– Ingen av disse 8000-meter fjellene er ufarlige, sa hun i et intervju med VG i fjor sommer, og la til at det er mye man kan gjøre for å unngå de største risikoene.

Forsøkene på å nå toppen av verdens høyeste fjell ender i tragedie for mange. Minst 300 mennesker har mistet livet på vei mot toppen.

