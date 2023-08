«Hans» er ikke over: Varsler rødt nivå for nedre del av Glomma fredag

Uværet «Hans» har herjet de siste dagene. Selv om regnet er i ferd med å gi seg, er ikke ekstremværet over enda.

Mange steder er uværet etter hvert i ferd med å gi seg, mens andre steder frykter man at vannet vil fortsette å stige. Hvordan står det til rundt om?

Dette kartet viser ødeleggelsene ulike steder. VG har også en oversikt over hvilke veier som er stengt, og her kan du se farevaslene i din kommune.

– Det er ekstreme forhold i en del vassdrag, derfor finnes «Hans» ennå. Men ikke i form av nedbør eller skred, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt til VG torsdag morgen.

Ifølge NVE viser beregninger av særlig Drammensvassdraget, Glomma og Lågen fortsatt er ventet å stige.

Drammensvassdraget

I Drammensvassdraget stiger særlig disse områdene:

Sperillen – ventet flomtopp fredag

Randsfjorden – ventet flomtopp lørdag eller søndag

Tyrifjorden – ventet å stige omtrent 1–1,5 m frem til søndag

Ved Mjøndalen bro i Drammen – ventet å stige omtrent 0,5 meter fredag

– Det er særlig de nedre dele av Drammensvassdraget som fortsatt stiger, sier Tuomo Saloranta, hydrolog hos NVE.

Han trekker frem området rundt Hønefoss.

Sivilforsvaret i Buskerud forbereder seg på at vannet kan stige:

– Nå sitter vi egentlig bare og venter på hva som vil treffe oss.

Det sier distriktssjef i Sivilforsvaret i Buskerud, Ivar Løkeng. Han sier det fortsatt er usikkert hvor mye vannet vil stige fremover.

OPPFORDRING: Distriktssjef i Sivilforsvaret i Buskerud, Ivar Løkeng ber folk være forberedt.

– Frykten er at vannstanden blir høyere enn ventet, og at vi får bortfall av strøm og vann. At veier blir oversvømt og folk ikke kommer seg fra eiendommen, sier Løkeng til VG klokken 12.00.

I verste fall kan folk bli sittende fast i tre døgn – uten strøm og vann.

– Vi må forberede oss på at det verste som kan skje inntreffer, men vi håper jo at det ikke gjør det.

Løkeng sier folk må være forberedt på å klare seg en periode, uten å måtte be om hjelp.

– Man burde ha ni liter vann per person i husstanden, ha medisiner, mat og det man trenger. I tillegg til varmekilder som ikke trenger strøm, soveposer, tepper – alle de tingene.

– Det står på sikkerhverdag.no, sier han.

1 / 2 I BEREDSKAP: Sivilforsvaret er kalt inn for å være klare. VENTER: Sivilforsvaret venter spent på utviklingen videre i Buskerud.

Løken forteller at Sivilforsvaret i området har vært i innsats siden tirsdag.

– Vi har fått støtte fra forskjellige distrikt; Østfold, Vestfold og Telemark for å hjelpe oss i staben, slik at vi kan være døgnbemannet forteller han.

Sivilforsvaret har nå etablert seg flere steder i området, for å være klare i tilfelle vannmassene går over breddene.

I Glomma og i Lågen

NVE varsler rødt farenivå for Glomma fredag:

«Oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Vil føre til stengte veier og bruer», skriver NVE på varsom.no.

Innsjøene Mjøsa og Øyeren ventet å nå 1995-flomnivå skriver nve på varsom.no. I Mjøsa ventes vannstanden å stige omtrent 1 meter til på lørdag, mens Øyeren ventes å stige omtrent 2 meter til.

– Fra Mjøsa og nedover er det absolutt høye nivåer som det ventes å nå flomtoppen i helgen eller kanskje til og med på mandag, sier Salontara.

– Det kan bli særlig uheldig der Glomma og Lågen går sammen, der blir det mye vannføring fra to elver samtidig, legger han til.

De fleste steder er likevel vannstanden på vei ned igjen. Her er flomtoppen nådd ifølge tall fra NVE klokken 09.00:

Eggedal

Hallingdal

Sokna

Etna

Otta

Sjoa

Gudbrandsdalslågen ovenfor Vinstra

Nord for Elverum og i Numedalslågen

