Støre om hatbrev til lesbisk ektepar: − Opprørende historie

Jonas Gahr Støre er bekymret for hatkriminalitet: – Vanligere enn vi tror, sier statsministeren. Neste helg går han i regnbuetog i Oslo.

Publisert: Nå nettopp

Denne uken skrev VG om ekteparet Karoline og Tina Granum fra Valdres som nylig mottok et håndskrevet hatbrev i postkassen på grunn av sin legning:

«Fy faen, så kvalmt. Hadde jeg vist at ungen min skulle gå sammen med «sønnen» til to fitte-sleikere, hadde jeg byttet skole. Hvem av dere er liksom mora og faren?»

Fredag tok statsminister Jonas Gahr Støre kontakt med ekteparet for å gi sin støtte.

– Jeg ville ringe dem og si at vi har sett dem, og at det er modig å stå frem og fortelle en så opprørende historie. De er blitt truet, de har barn og lever på et fredelig sted. Sånn skal vi ikke ha det, sånn vil ikke vi heller se, sier statsministeren.

VG møter ham på pub til pub-runde i Oslo sentrum fredag kveld. Turen startet på Per på Hjørnet, fortsatte til Herr Nilsen og ble avsluttet på London Pub - stedene som ble rammet etter bar-skytingen natt til 25. juni.

Samtalen med ekteparet fra Valdres tidligere på dagen, ble gjort over video.

– Når de velger å stå frem, så vil jeg anerkjenne det motet. Vi står sammen med dem. Det var en fin prat med to unge foreldre, sier Støre til VG.

SNAKKET MED STATSMINISTEREN: Søndag formiddag mottok Karoline og Tina Granum håndskrevet hatbrev i postkassen.

Brevet er «et mørkt kapittel av hva mennesker gjør», utdyper Støre:

– Det skaper usikkerhet og utrygghet. Paret var også opptatt av at dersom vi trekker oss unna, så vinner de andre. Og jeg tror vi har fått øynene opp for det enda mer etter det som skjedde 25. juni.

Statsministeren er bekymret: – Vanligere enn vi tror

Ikke lenge etter angrepet 25. juni, inviterte Gahr Støre de ansatte på de tre utestedene hjem til seg på frokost.

Fredag hadde han fått åpen invitasjon til deres arena - og bestemte seg for å ta turen for å snakke med ansatte og stamgjester.

– Hva synes du om slike mennesker som får seg til å sende slike brev med slike holdninger?

– Det er mørke sider. Og ofte viser det seg at det kan være mennesker som ellers ikke har vonde hensikter. Men det er veldig kort vei til å sende sjikane og hatefulle ytringer som ikke er lov. Det er ikke en utgruppe som gjør det, det kan være vanligere enn vi tror.

– Bekymrer det deg?

– Ja, det gjør det jo. For det skaper utrygghet, og derfor må vi møte det på veldig mange kanter. Vi må forvente å beskytte oss mot terror. Dette er ikke noe vi kan sette bort til en ordensmakt. Det å sette standarden for hva vi vil ha og ikke ha i samfunnet, det må vi gjøre sammen.

Fredag omtaler Avisa Valdres at politiet har fått inn to nye hatbrev og at de frykter det er enda flere personer som har fått slike brev den siste tiden.

– Det er ikke bra. Og vi må ta klar avstand fra det. Til dem som opplever det, vil jeg oppfordre til å melde ifra til politiet.

PRATET MED INVOLVERTE: Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med Sandra Kristin Austgulen, bartender for Per på Hjørnet, og Marius Wivegh, bartender på Herr Nilsen. Lengst til høyre sitter Bjørn Inge Bergestuen som var på Per på Hjørnet da skyteepisoden skjedde.

Deltar i regnbuetog

Lørdag 10. september inviterer Oslo Pride til regnbuetog gjennom Oslos gater. Støre er trygg på at sikkerheten blir ivaretatt.

– Og jeg har selv tenkt å gå i det toget, opplyser han til VG.

Én uke tidligere, allerede i morgen, arrangeres Valdres pride, der blant annet ekteparet Granum skal delta.

– Er det noe kvinnene sa som gjorde ekstra inntrykk?

– Når de snakket om barna og å forklare til en 3-åring og en 6-åring hva dette handler om. Jeg er tilhenger av at man skal snakke med barn. De kan høre ting, du må forklare det på de premissene barn har, men det gjorde inntrykk på meg. Samtidig gjorde besluttsomheten inntrykk.

Ekteparet: – Fint å se at han bryr seg om oss som en familie

Tina Granum sier til VG fredag kveld at de hadde en veldig koselig samtale med statsministeren.

– Vi snakket om hvordan vi har det nå etter hendelsen som har skjedd og hvordan barna takler det. Vi snakket også om den forferdelige hendelsen som skjedde under Pride i Oslo.

Granum understreker at det er viktig å belyse at hatkriminalitet fremdeles finnes. Det var også Støre opptatt av, sier hun og legger til at de satte stor pris på at han tok kontakt.

– Han spurte også om hvordan barna hadde det. Det var fint å se at han brydde seg om oss som en familie, sier Granum.