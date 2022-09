UNDERSØKELSER: Mandag foretok politiet krimtekniske undersøkelser på parkeringsplassen og intervjuet vitner.

Dødsfall på Roa etterforskes videre

Mandag ble en mann funnet død i en etterlyst bil på en parkeringsplass på Roa i Lunner. Politiet har ventet på foreløpig obduksjonsrapport som kom sent torsdag, og etterforskningen fortsetter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Politiets hovedhypotese er at det ikke har skjedd noe kriminelt, sier politiadvokat Trine Hanssen i en pressemelding fredag formiddag.

De har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten fra rettsmedisinsk institutt. Der kan det så langt ikke fastslås en sikker dødsårsak.

Etterforskningen for å finne ut hva som har skjedd fortsetter, melder politiet.

Vitner hadde lagt merke til at bilen hadde stått på parkeringsplassen over helgen, og observerte en mann i førerhuset da de sjekket mandag.

FUNNSTED: Politiet i aksjon mandag.

En patrulje fra politiet fastslo at det var en avdød person i bilen, og krimteknikere ble tilkalt. Politiet har tidligere sagt til VG at de har en formening om avdødes identitet, men at de venter på obduksjonsrapporten for bekreftelse.

Fredag skriver politiet at de fortsatt venter på en formell bekreftelse av identiteten, men at de har varslet pårørende.

Mandag holdt politiet alle muligheter åpne og sa de etterforsket saken bredt.

Bilen mannen ble funnet i var etterlyst etter tyveri, og den og avdøde ble funnet utenfor en Europris-butikk på Roa i Lunner kommune 55 kilometer nord for Oslo.

– Eier av den stjålne bilen er et familiemedlem av den døde mannen, melder politadvokaten i pressemeldingen fredag.