LYS: Tonje Karlsen Lysgaard og Morten Bårdsen ved minnestedet til Sigve Bremset midt i Steinkjer sentrum.

Varslet om Steinkjer-siktede: «Her må det skje noe»

STEINKJER (VG) De har tidligere vært blant den siktedes nærmeste. Da de tok avstand fra ham og varslet politiet, sendte han dem en rekke trakasserende meldinger. Nå forstår de ikke at mannen ikke har fått hjelp.

Søndag formiddag ringer telefonen til Morten Bårdsen. Det er ekskjæresten, Tonje Lysgaard.

– Har du sett hva som står i avisene? spør hun.

Han svarer bekreftende.

– Vet du hvem det er som kjørte bilen? spør Lysgaard.

Det blir stille i den andre enden av tråden.

– Kødder du med meg nå?

SIKTET: 30-åringen er siktet for uaktsomt drap etter at Sigve Bremset (21) ble påkjørt i Steinkjer natt til søndag 9. april.

Ble sint

VG møter Tonje Karlsen Lysgaard (30) og Morten Bårdsen (26) på Grand hotell i Steinkjer sentrum.

Vi er bare et steinkast unna der tre personer ble påkjørt natt til søndag i køen utenfor Tasty kebab. 21 år gamle Sigve Bremset omkom. De to andre ble lettere skadet.

Bårdsen og Lysgaard opplyser at de flere ganger tidligere har varslet til politiet, og uttrykt bekymring om den nå siktede mannen.

Han har tidligere vært en nær venn av både Lysgaard og Bårdsen.

– Jeg kjente jeg ble sint. At ingen har tatt tak i ham tidligere, at han ikke har fått hjelp, sier Bårdsen om da han fikk beskjed om drapet natt til søndag.

Selv om mannen i skrivende stund er siktet for uaktsomt drap, er en av hypotesene til politiet at det var en villet handling.

GIKK TIL POLITIET: Morten Bårdsen og Tonje Karlsen Lysgaard forteller til VG at de viste politiet meldingene de mottok fra den siktede.

– Sjenert

De beskriver den siktede som en sjenert, ung mann. En med flakkende blikk og et smil. En som ikke klarte å holde blikkontakt lenge.

– Det er en vennegjeng av meg som kjørte moped og firehjuling, og jeg ble kjent med ham via en jeg kjente i det miljøet, sier Bårdsen.

Han forteller at han etter hvert ble godt kjent med den siktede, og at de blant annet reiste på biltreff sammen. Han forklarer til VG at han følte et ansvar for å inkludere ham.

– Vi følte et behov for å hjelpe han. Det virket ikke som han hadde mange andre, forteller Lysgaard til VG.

Varslet politiet

I 2017 besluttet de å distansere seg fra den siktede.

– Jeg visste rett og slett ikke hvor jeg hadde ham, forklarer Bårdsen.

– Han var pågående og ringte oss til alle døgnets tider. Og dersom vi tok telefonen, var det ikke mange fine ord som kom. Det ble rett og slett litt mye, og vi var redde for at det skulle eskalere, sier Lysgaard.

De valgte å gå til politiet for å uttrykke bekymring for den siktede og hans oppførsel, blant annet etter å ha mottatt en truende melding:

«Ska ha mæ halvautomatt å bygg om så kanj ha ihværtfall 100 skudd å fastmontert på atvn. Å sveis fasst 3 meter lange utslåbare kniva i midjehøyde på sian av 6x6n å ta fart rett på 17 mai toget. Håpe breivik bli lillegutt i forhold».

– Vi følte at vi ble møtt med en holdning om «at dere kjenner ham», «det er bare sånn han er» og «vi har kontroll på ham». Jeg tenkte: «Hvilken kontroll har dere egentlig?», sier Bårdsen til VG.

Dette er blant meldingene den siktede ble trusseldømt for.

De beskriver at det var mange som kjente 30-åringen, men at han ikke hadde mange andre nære venner.

– Han tilbød meg penger, men jeg skulle ikke ha penger for å være en venn, sier Bårdsen.

I 2018 måtte den siktede mannen møte i retten, blant annet tiltalt for å ha lagt tunge gjenstander på en togskinne og forsøkt å avspore et tog. Hendelsen fant sted i 2016.

Han risikerte inntil 21 års fengsel, men ble frikjent på dette punktet, fordi dommerne var i tvil om han var i stand til å forstå at handlingene hans kunne sette menneskeliv i fare.

Han ble imidlertid dømt til ett år og seks måneders fengsel blant annet for vold, og for tre tilfeller av trusler. Meldingen gjengitt ovenfor er blant dem som var tema i retten.

– Hvor lang tid skal det ta før det skjer noe virkelig alvorlig, forteller Bårdsen at han tenkte om måten han føler bekymringene har blitt håndtert på.

De mener han burde vært tatt tak i tidligere, og hatt mer oppfølging.

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, ønsker ikke å kommentere den konkrete meldingen, men viser til dommen som ble avsagt i 2018 der den var tema.

I retten forklarte tiltalte at han sendte mange meldinger med «fælt innhold» til venner og kjente i denne perioden, fordi han ønsket å støte folk fra seg fordi han skulle sone en lang fengselsstraff (på grunn av jernbane-saken han var blitt tiltalt for, journ.anm.)

Mannen tenkte det var best at ingen savnet ham, eller at han savnet dem, står det i dommen.

Han forklarte også at han ønsket at politiet skulle bli kjent med disse meldingene og «få det overstått», altså komme i gang med soningen, som han trodde ville bli på 21 år.

MELDINGER: Tonje Karlsen Lysgaard og Morten Bårdsen har vist VG en rekke trakasserende meldinger de har mottatt fra den drapstiltalte.

Fikk truende meldinger

Etter et Lysgaard og Bårdsen varslet politiet om den siktede første gangen, forteller begge at de mottok en lang rekke ubehagelige meldinger fra ham.

VG har sett flere av disse meldingene.

Blant meldingene de har mottatt er flere hardpornografiske bilder, der hodene til Bårdsen og Lysgaard er limt inn.

Blant andre truende meldinger den tiltalte ble domfelt for, var til veilederen sin i NAV, der han blant annet fortalte at han nok ville gi en han kjente en «rættle omgang ikvellj» dersom han fikk tak i ham. I en annen melding til en annen person, beskrev et ønske om å drepe flere mennesker enn terroristen Anders Behring Breivik, som i 2011 drepte 77 mennesker i terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya.

«Han har truet med makabre, terrorlignende handlinger, og har skapt

uhygge», står det i dommen

– Et rop om hjelp

Bårdsen og Lysgaard forteller at de har vært i kontakt med politiet minst tre ganger for å melde om bekymringer knyttet til siktede.

– Måten truslene kom fram på, og det han skrev, synes jeg ikke har blitt tatt alvorlig nok, sier Lysgaard til VG.

– Man skal jo egentlig ikke ha det, men jeg har dårlig samvittighet. At det skulle ende sånn her. Vi sto på så hardt, og var tydelige på at her må det skje noe. Og så ender det sånn her, sier Lysgaard til VG.

De forteller til VG at de er kjent med at siktede selv har oppsøkt hjelp, men vet ikke hvordan det er fulgt opp.

– Da vi fikk truslene, skjønte vi at vi måtte ta det på alvor. Egentlig var det et rop om hjelp: «Vær så snill, Tonje og Morten, få meg innlagt.» Vi har prøvd. Vi har gått til politiet, men vi kan ikke gå til psykologen, sier de.

De mener det er en svikt i systemet.

– Hva håper dere skjer nå?

– Helt ærlig. At han havner en plass der folk kan passe på ham til enhver tid, svarer Bårdsen.

TIL MINNE: Det er lagt ned flere blomster i Steinkjer sentrum til minne om Sigve Bremset som omkom etter å ha blitt kjørt ned av den siktede natt til søndag.

Angrer

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, ønsker ikke å svare på hvorvidt mannen er fulgt opp i helsevesenet.

Den siktede mannen erkjenner straffskyld, og har i retten forklart at han angrer på det han er gjort.

Han syns det er tungt at han nå er ansvarlig for en persons død, og føler at han er et dårlig forbilde for datteren, kommer det frem av kjennelsen.

VG har lagt frem påstandene i denne saken for politiet og stilt en rekke spørsmål om det som kommer frem, deriblant hvordan varslene ble fulgt opp.

– Siktede er kjent for politiet gjennom tidligere forebyggende arbeid, etterforskninger og domfellelser. Siden vi er i en pågående etterforskning og siktedes straffehistorikk er en del av denne, og på grunn av taushetsplikt, kan vi ikke gå nærmere inn i detaljene, skriver politiadvokat Line Dreier Ramberg i en e-post til VG.