MER TIKTOK-TRØBBEL: I februar måtte justisminister Emilie Enger Mehl svare Stortinget om bruk av TikTok på sin egen telefon. Nå har hun startet undersøkelser om et datasenter på Innlandet, hvor TikTok har leid seg inn.

Mehl vil granske TikTok-senter i Norge

Regjeringen varsler nå en nærmere vurdering av datasenteret som bygges utenfor Hamar for å lagre innhold fra TikTok. Det opplyser justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et brev til Stortinget.

På høy tid, mener Høyre, som måtte vente 22 dager på svaret.

I mars varslet datasenterselskapet Green Mountain at den kinesiske videodelingstjenesten TikTok skal inn i et stort datasenter i Hamar og Løten. Regjeringen fikk vite om dette dagen før det ble offentlig kjent.

Flere i Stortinget reagerte på dette fordi TikTok er kontrollert fra Kina. Flere land har advart mot appen i frykt for hva kinesiske myndigheter kan skaffe seg av informasjon via TikTok.

I Norge har myndighetene lagt ned forbud mot appen på mobiler som håndterer konfidensiell informasjon.

– Datasentre har så langt vært for svakt regulert, skriver Mehl til Stortinget, i et svar til Høyre-representanten Anna Molberg fra Hedmark.

Ikke ferdigstilt

I brevet varsler justisministeren at etableringen på Hamar nå blir vurdert nærmere av flere departementer:

«Vurderinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inngår som beslutningsgrunnlag i denne prosessen. Denne prosessen er ikke ferdigstilt», skriver Mehl.

VG har bedt Justisdepartementet forklare hva slags undersøkelser de nå foretar, og hva som kan komme ut av denne granskingen:

– Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke gå nærmere inn i hvilke vurderinger som gjøres nå. Vurderingene pågår fortsatt, og innspillene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) er ennå ikke mottatt, skriver kommunikasjonsrådgiver Merete Romestrand i en epost til VG.

– Departementet må ta stilling til hva som kan eventuelt kan sies om dette når innspillene fra tjenestene er mottatt og behandlet. Deler av dette kan også være gradert, legger hun til.

Svar på overtid

Det tok altså 22 dager fra Høyre-representanten Anna Molberg fra Hedmark sendte et skriftlig spørsmål til justisministeren om TikTok-etableringen i hjembyen Hamar, og til hun fikk svar.

Etter stortingets forretningsorden har statsrådene en frist på seks arbeidsdager til å svare.

- Jeg synes det er respektløst overfor Stortinget å bruke så lang tid, ser Molberg til VG.

- Som opposisjonspolitiker i Stortinget i 2021 var Emilie Enger Mehl tungt engasjert i Bergen Engines-saken. Da krevde hun raske og tydelige svar fra den daværende regjeringen i en sak som også handlet om hensynet til rikets sikkerhet. Man kunne forvente at hun nå leverer det samme som medlem av regjeringen, som hun selv krevde da hun var i opposisjon, sier Molberg.

– Hva bør regjeringen foreta seg med datasenteret på Hamar?

- Jeg venter at regjeringen gjør en sikkerhetspolitisk vurdering av om datasenteret utgjør noen risiko for rikets sikkerhet. Og om de ikke har den hjemmelen, venter jeg at de skaffer seg den, sier Molberg.

Uttalelsen er forelagt Justisdepartementet, men VG har ikke fått noe tilsvar.

Endrer ekom-loven

I et tidligere svar til Alfred Bjørlo (V) har kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) varslet at regjeringen kommer med forslag om en ny ekom-lov ekom-lov ekom-loven er en forkortelse for lov om elektronisk kommunikasjonfør sommeren. Den nye loven skal styrke myndighetenes kontroll med datasentre i Norge.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har tidligere uttrykt bekymring for TikTok:

«NSM legger til grunn at en stor del av kinesiskprodusert teknologi vil

kunne benyttes som en plattform for innhenting av ulovlig etterretning til fordel for Kina», skrev NSM i et brev til Justisdepartementet i mars.