Fra et hjørne i Møre og Romsdal strømmer en av Norges mest kontroversielle streamere streamereEn som strømmer en direktesending på nettet. Ofte på plattformen Twitch eller YouTube. fra et beige soverom. I et moderne og nyoppusset hus i Åndalsnes bor Tappelino. Eller Benjamin Falmark Foss som han egentlig heter.

Fra denne ferieboligen tjener Foss (25) nok til å leve i komfort. Utenfor står en Audi e-tron fra 2020. På kjøkkenet et eget dedikert kjøleskap fylt til randen med proteinshake. Rundt omkring i huset ligger det kamerautstyr til flere titusener.

Under corona-pandemien flyktet han og samboeren Bianca Nustad (26) hovedstaden. I distriktet opplevdes både folk og restriksjonene mye slappere. Paret trivdes så godt her at de solgte leiligheten på Storo i Oslo.

Det er ikke på grunn av politiet at Tappelino har rømt fra byen, påpeker han. Men han setter likevel pris på roen i Åndalsnes.

– Jeg har jo merket at det er litt mer beroligende å bo her enn i en leilighet i Oslo, hvor jeg vet at mange kjente adressen min, sier Foss.

Hadde det ikke vært for at de ikke har funnet en ledig tomt i bygda, ville de valgt å bli foreldre for lenge siden.

– Folk tror at du ikke behandler kvinner så bra som du faktisk gjør, sier Nustad til samboeren.

På det store internettet er han allerede en slags farsfigur for mange. Om ikke en farsfigur, så definitivt en storebror.

På Instagram kaller han seg selv for «Pappalino». Det er bygget videre på det mer kjente brukernavnet «Tappelino», eller «Tappe».

Du husker kanskje navnet fra da han som 19-åring ble dømt for ærekrenkelse i Norges første YouTube-dom?

Noen beskriver Foss som generasjon Z generasjon ZGenerasjonen som er født omtrentlig mellom 1997 og 2012. sitt svar på Mads Hansen Mads HansenProgramleder og tidligere fotballspiller, nå mest kjent for å kritisere influencere i sosiale medier. Er selv influencer.. Andre beskylder ham for å være alt-right alt-right Forkortelse for det engelske uttrykket «alternative right», som er den ytre høyresiden i politikken. Også kjent som «white nationalist movement». Ofte forbundet med høyreekstremisme.og SIAN SIANStopp islamiseringen av Norge (SIAN) er en norsk gruppering som selv beskriver seg som anti-islamsk.-tilhenger. Alt dette mener han selv er en kraftig misforståelse.

For Foss er hverken medlem av SIAN, utpreget antiwoke eller innvandringskritisk, hevder han.

Tre dager i uken

møter han hundrevis

av unge nordmenn

foran dataskjermen. Sammen diskuterer

de alt fra islam til

«Ex on the Beach».

Hvis samtaleemnet er hett nok, kan han samle over tusen seere på stream samtidig. Små tall i global skala, men ganske big deal i lille Norge.

Nylig kastet han seg i debatten rundt Oskar Westerlins sjokoboller.

Men kveldens tema er at VG er på besøk. Det trekker litt over 400 seere til direktesendingen på YouTube. Helt på normalen, skal vi tro Foss.

Han sier at en norsk fulltidsstreamer i gjennomsnitt når 60–100 seere. Med andre ord: Tappelino er blant dem på toppen.

Når han ikke holder direktesending, gjør han research til exposed exposedEngelsk for avdekke. Videoer som skal avdekke kritikkverdige forhold eller sannheter om noe eller noen.-videoer. Disse videoene har til sammen over 5,2 millioner visninger på YouTube. Det er som regel gjennom dem han ypper på seg deler av influencer-Norge.

I 2017 ønsket han å utfordre det etablerte youtuber-miljøet i landet.

På den tiden oppfattet han hele den norske delen av YouTube som altfor «barnevennlig». Tappelino ville tøye strikken for et mer voksent innhold.

– Jeg ville sprenge grensene så mye som overhodet mulig, slik at andre kunne ha friere spillerom. Jeg har gått vekk fra det, nå som grensen er sprengt.

– Du sprengte den?

– Ja, jeg vil si det. Det høres veldig hovent ut, men det var jo litt sånn det skjedde med Vareide-videoen.

I 2018 blir Tappelino dømt for ærekrenkelse mot youtuber-kollega Dennis Vareide. I en exposed-video kommer han med svært alvorlige anklager mot Vareide, som retten mener han ikke har noe grunnlag for å komme med. Mer om det senere.

Fem år etter dommen går Foss i samme spor, bare litt langsommere enn før. Videoene kommer ikke like ofte, men når det først publiseres, skaper Foss fortsatt stor ståhei.

– Jeg har gått veldig mye vekk fra den provokasjonsstilen, sier han om innholdet sitt i dag.

Han startet

å streame

som 16-åring. Direkte fra

gutterommet.

Opprinnelig er han fra Torshov. I 2010 flyttet familien til Groruddalen. Lilleborg skole ble byttet ut med Haugerud skole. På den nye skolen ble han straks en del av «potethjørnet» «potethjørnet»«Potet» brukes som slang og kallenavn på etnisk hvite mennesker. Også brukt som et skjellsord..

Selv om Foss har venezuelansk far, ser han på seg selv som en del av majoritetsbefolkningen. Særlig fordi han aldri har hatt kontakt med faren.

Foss husker godt kulturkrasjene på den nye skolen. Enkelte opplevelser har preget hans politiske interesser og kampsaker frem til i dag.

– Det var en del problemer knyttet til perspektiver om for eksempel homofili, ytringsfrihet, og trosfrihet. Jeg fikk høre at jeg som ateist kom til å brenne i helvete, sier Foss.

Tappelino knakk armen på skolen etter en fotballkamp.

En av Tappelinos mange trofaste følgere i dag heter Simen Frich-Wennerberg (19).

Da han var tolv år, ble han dratt mot høyre-konservative fora på nettet. I dag takker han Tappelino for å ha skapt det som han anser som et tryggere forum for unge.

– Jeg setter mer pris på Tappe enn Netflix.

Han har aldri møtt Foss i virkeligheten. Men Frich-Wennerberg er blant de som mer enn gjerne overfører penger for å opprettholde Tappelinos virksomhet.

De siste fire årene har han overført 50 kroner i måneden for å støtte nettsamfunnet til Benjamin Foss. Ofte gir han mer.

Selv har 19-åringen sett en forandring. Ikke bare hos seg selv, men også hos Foss gjennom årene.

– Tappe er blitt smartere. Jeg ser opp til ham. Vil liksom gjøre ham stolt. Ikke at jeg forguder ham.

I Tappes Discord DiscordDiscord er en sosialt plattform som spesialiserer seg på kommunikasjon mellom brukere i chattekanaler i form av tekst, bilde, video og lyd.-server, kjent som Kanelbollens hjemland, deltar Frich-Wennerberg i chat daglig. Den har nesten 10.000 medlemmer og består hovedsakelig av unge menn rundt hans alder.

VG har også observert at chatten florerer av vitser av rasistisk og antisemittisk karakter. Frich-Wennerberg anerkjenner at det er drøy og mørk humor, og han forstår at folk reagerer.

Enkelte hevder at Foss henger ut individer i videoene sine. Etter Vareide-rettssaken er Tappelino blitt beskyldt for å være en mobber.

– Jeg var veldig krass, jeg var det. Men jeg er ingen mobber, sier Foss selv.

På Discord bygger Foss gjerne sitt univers rundt en slags «klasseromskultur», der medlemmer får titler som «mobber» og «supermobber».

Disse merkelappene er en del av nettverkets sosiolekt sosiolektSosiolekt er en sosialt avgrenset variant av et språk. Bruk av sosiolekt markerer tilhørighet til en sosial gruppe eller klasse.. Ofte basert på en rekke memes memesEn betegnelse for bilder og videoer som spres på internett. Kan forekomme som intern humor mellom grupper. som florerer i tråden. Ironiske merkelapper bygget på anklager Tappelino selv har fått fra andre.

Tappelino er 19 år

da han står tiltalt

i Oslo tinghus. Interessen er så

massiv at saken

må flyttes til en

større rettssal.

Han er blitt saksøkt av daværende NRK-profil Dennis Vareide i et sivilt søksmål sivilt søksmålEn sivil sak er en tvist mellom to private parter, eller en privat part og myndighetene.. Da retten ber om bevis på anklagene han kommer med, hevder Foss at ingen av hans kilder ønsker å stå frem.

Foss forteller at han ikke hadde råd til advokat. Dermed ender han med å forsvare seg selv mot en av Norges fremste jurister, Jon Wessel-Aas.

Til VG i dag står han fortsatt på sitt. Foss sier han ønsket å beskytte de han kaller for sine «hemmelige kilder». Han ble dømt og måtte betale et erstatningskrav på 140.000 kroner.

I mediene beskrives Norges første «YouTube-dom» som historisk. Advokat Wessel-Aas omtaler rettssaken som en «vekker» i spørsmål om ytringsfrihet på internett.

– Hva har du lært av opplevelsen?

– Åh, så sinnssykt mye. Jeg fikk en gratis leksjon av en av Norges fremste eksperter på ytringsrett. Jeg er kjempefan av Jon Wessel-Aas, svarer Foss.

– Det var litt kult å ha ham som personlig lærer under rettssaken. Selv om han sto på motsatt side.

– Så du angrer ikke på at du beskyldte en navngitt person for alvorlige anklager?

– Jeg angrer ikke på Vareide-saken, nei.

– Hvordan kan du forsvare å spre slike udokumenterte påstander i offentligheten?

– Jeg står inne for Vareide-saken. Hovedproblemet er at jeg måtte balansere et kildevern opp mot risikoen for å bli dømt. Jeg garanterte alle kildene at de ville være helt anonyme. Derfor var det umulig å dokumentere alle påstandene i en domstol.

I dommen står det: «Etter bevisførselen er det på det rene at Foss ikke har bevist - ei heller forsøkt å bevise - at beskyldningene inneholder et snev av sannhet. Samtlige av de omstridte utsagn er udokumenterte og kan synes som oppkonstruerte».

Dennis Vareide har ingen kommentarer til saken.

Info Slik konkluderte retten «Etter dette konkluderer retten med at Foss forsettlig har fremsatt en rekke ærekrenkende ytringer som er egnet til å krenke Vareides æresfølelse og omdømme. Det er ikke på noen måte ført sannhetsbevis, og det foreligger klart kritikkverdig forhold fra Foss' side vedrørende innhentelsen, vurderingen og videreformidlingen av beskyldningene». Retten bestemte at Benjamin Falmark Foss må betale 140.000 kroner. 50.000 kroner av dette er oppreisning, og 90.000 er i saksomkostninger. Vis mer

Kjæresten Bianca Nustad satt i salen og fulgte samboeren gjennom hele rettssaken.

Det var alltid en storm rundt Foss hver gang han publiserte en ny video. Hun er ikke sjokkert over at en av dem kunne ende i et søksmål.

– Vi tok det med et smil. Hele situasjonen ble litt komisk. Det hadde kanskje vært mer belastende den dag i dag, når vi er litt eldre, sier hun.

Erstatningssummen på 140.000 kroner ble raskt nedbetalt. Det er en av fordelene når en rettssak får stor medieoppmerksomhet, erfarer Foss.

Han sier han ikke brukte en eneste krone av egen lommebok.

– Det brakte med seg veldig mange nye seere. Folk ga masse penger. Det satte jeg kjempestor pris på.

Men møtene med mediene og myndighetene stopper ikke der.

Første gang Foss ble anmeldt, var i 2017. Da for hensynsløs atferd og krenkelse av privatlivets fred etter hans første exposed-video.

Så ble han igjen anmeldt i 2018, for blant annet grove trusler, av «datadetektiven» Mia Landsem.

Anmeldelsene fører til politiutrykning. Mens Foss holder en direktesending for følgerne sine, blir han avbrutt. Politiet beslaglegger datautstyret og gir Foss internettforbud i 24 timer.

Men det er ikke siste gang han får politiet på døren.

Det skjer igjen da noen, ifølge Foss, misbruker nummeret hans til å legge igjen en falsk bombetrussel i 2021.

Det var vondt at politiet kom på døren til familien på den måten, forteller Foss to år senere. Selv om han var folkeregistrert på morens adresse, bodde han nemlig hos kjæresten.

– Det var ganske kjipt. Det var en hel bombegruppe hos moren min, som sov.

Alle anmeldelsene mot ham er senere blitt henlagt på bevisets stilling. Møtene med politiet har likevel satt spor.

Vin.mov – Jeg kjenner litt

på det, sier han. – Hvis noen banker

på døren ... shit ass!

Han er redd for at politiet når som helst kan komme mens han kjører en stream.

– Det er en underliggende frykt hele tiden. At de kan ta fra meg PC-en og hindre meg fra å gjøre det jeg brenner for.

Foss tar oss tilbake til 2018:

Han har lastet opp en over ti minutter lang video om «Skam»-skuespilleren Ulrikke Falch. Videoen kommer i etterkant av en NRK-debatt om influencere og kroppspress.

I videoen forsøker Tappelino å plukke Falchs argumenter fra hverandre.

På videoens thumbnail thumbnailForsidebilde eller innsalgsbilde på videoen før den blir avspilt. er det bilde av Falch og tittelen «Norges skam». Foss mener det er feminister som henne som gjør at folk ikke vil stille seg bak feminist-begrepet. Videoen blir sett nesten 250.000 ganger.

– Har du noensinne tatt feil?

– Åja, ja. Jeg har tatt feil hele tiden. Ulrikke Falch, for eksempel, svarer Foss i dag.

– Jeg gjorde en ganske stor greie ut av hun skrev at hun lærer mens hun går, og at det var helt krise at hun hadde den type tilnærming i en samfunnsdebatt om komplekse temaer. Men alle kan jo ta feil eller misforstå ting, selv om de har den beste intensjon.

Foss sier han også har endret syn på kjønnsidentitet og transpersoner.

– Jeg gikk fra å være litt sånn Jordan Peterson Jordan PetersonKanadisk psykolog og en politisk antiwoke-aktør, elsket av store grupper – foraktet av andre.-sympatisør, til å ha litt bredere syn i debatten om kjønn, binær og ikke-binær binær og ikke-binærIkke-binær er en kjønnsoppfatning om at en person verken opplever seg som kvinne eller mann. Binær er at man identifiserer seg med det kjønnet man er tildelt ved fødsel., forteller han.

– Jeg har hatt perspektiver knyttet til kjønnsidentitet og transdebatten som jeg var overbevist om da, som jeg i senere tid har endret drastisk. Jeg har lært at det er forskjell på biologisk kjønn og kjønnsidentitet.

Det var i diskusjon med flere forskere at han ble overbevist.

– Vi blir allerede plassert i båser om maskulinitet og femininitet ved fødsel. Selvfølgelig vil en del av befolkningen føle at de står utenfor, og som da ønsker å bekrefte sin kjønnsidentitet gjennom et mer biologisk uttrykk eller utseende. Det gir jo hundre prosent mening, og det var en øyeåpner for meg.

Bianca Nustad tror folk tenker at Foss er kjip og kvinnefiendtlig. Selv beskriver hun ham som en «overraskende flink kjæreste».

– Folk tror du er en skikkelig mannemann. Men du er jo veldig kosete og snill. Du er veldig lojal, sier hun henvendt til kjæresten.

Paret møttes selv i streamingmiljøet da han var 17 år. De ble nylig forlovet i Italia.

– Jeg er et veldig slitsomt menneske å være med, og du er overraskende tålmodig. Men jeg vil ikke at folk skal tenke du er en tøffel.

– Hvorfor tror du folk tenker han er kvinnefiendtlig?

– Du har jo kritisert mange folk når du streamer. Måten du snakker gjør at folk får tanker. Du er hardere på stream enn du er i virkeligheten. Selvfølgelig ville også jeg fått mistanken, hadde jeg tilfeldigvis kommet over en av dine streamer.

Selv om han ble dømt for ærekrenkelse i 2018, og senere anmeldt en rekke ganger, ønsker Tappelino nå å renvaske seg fra det han kaller «et misforstått inntrykk».

– Jeg er sentrumsorientert rent politisk. Nærmere venstresiden. Noe av det jeg brenner mest for, er faktisk minoriteters rettigheter og friere ruspolitikk.

Om fremtiden ser Benjamin Falmark Foss for seg å utforske medietilværelsen på egen hånd de neste årene.

– Jeg klarer ikke å holde kjeft om ting. Det er så komfortabelt å kunne drive på den måten jeg gjør. Jeg tror heller ikke det finnes medier der ute som vil representere meg.

