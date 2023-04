KOM SEG UT: Elin Ugelstad (55) skjønte raskt alvoret, og fikk evakuert seg selv og naboer under den dramatiske brannen i Mo i Rana torsdag.

Elin mistet alt hun eier i brannen, men får ros av brannvesenet

Alt handlet om å komme seg ut og få varslet naboer, da Elin Ugelstad (55) oppdaget røyk i leiligheten. Nå sier brannvesenet at innsatsen kan ha vært avgjørende.

Torsdag kveld brant det kraftig i et leilighetskompleks i Mo i Rana i Nordland. Brannen er nå slukket, men flere av de 24 leilighetene er helt ubeboelige.

Gjennom natten holder brannvesenet vakt for å sikre at brannen ikke blusser opp igjen. Det er en del vind i området.

Dramatisk evakuering

Elin, som flyttet inn bare noen dager før jul, ble vitne til hvor raskt det hele eskalerte.

– Jeg så på TV da jeg merket at det luktet røyk utenfra. På grunn av fint vær så sto altandøren åpen.

Men hun hørte ingen brannalarm.

– Jeg skjønte likevel at det bare var å komme seg ut. Jeg kløp tak i en jakke, mobilen og bilnøklene, forteller hun.

Fryktet naboer var døde eller skadet

Så startet Elin å banke på hos naboene og sørge for at også de kom seg ut av bygget. Hun forteller at det ene vinduet i første etasje eksploderer.

Men hun visste hva hun måtte gjøre. Som helsearbeider på sykehjem har hun trent på dette før.

– Du var ikke redd for eget liv eller helse?

– Nei.

Fra to leiligheter brant det kraftig, og Elin og naboene fryktet det verste. Derfor var det en stor lettelse da politiet senere kunne opplyse at alle var gjort rede for.

Mistet alle eiendeler

Elin er glad for at hun ikke startet å samle ting, men prioriterte å komme seg ut, ettersom hun så hvor raskt brannen tok seg opp.

Men leiligheten er borte, og alt er oppbrent.

– Det er veldig tragisk. Jeg har mistet alt. Klær, møbler, minner.

– Det verste er bildene, fotoalbum med bilder av barna, og ektemannen, sier Elin. Hun mistet mannen sin i 2019.

UTBRENT: Brannvesenet meldte om brannen klokken 21.24, rundt en time senere er flere leiligheter fullstendig utbrent.

Hylles av brannvesenet

Innsatsleder ved Rana brann og redning, Kjell Espen Storhaug, sier Elin gjorde helt riktige vurderinger denne kvelden.

– Innsatsen til beboerne er kjempeviktig for å berge liv. Det var nok avgjørende for at det gikk så bra som det gikk, med bare materielle skader, sier han.

Også innsatslederen beskriver brannen som dramatisk og i rask utvikling.

Selv om brannvesenet holder til bare noen hundre meter unna boligene, og selv oppdaget røyk før alarmen gikk, teller hvert sekund

– Det viktige er først og fremst å komme seg ut, og ikke bli passiv.

Sterk oppfordring

Også Elin ønsker å påpeke hvor raskt det kan gå. Selv et sted der man føler seg trygg.

– Man må ikke nøle, men reagerer med en gang.

Hun forteller at hun samme dag hadde byttet batteri på brannvarsleren, selv om denne ikke ble utløst. Tidligere hadde hun hatt en gammel varsler.

– Det er tilfeldighetene som rår. Det tok tid før jeg monterte opp min nye. Folk må ikke være som meg, brannvarslere er alfa omega, sier hun

– Hva tenker du om fremtiden, og hvor du skal bo?

– Jeg aner ikke. Jeg eier bare klærne jeg står i og mobilen min. Jeg har ikke engang bankkort ... eller tannbørste, sier Elin.

Denne natten sover hun hos en venn.

– Jeg er en av de heldige som har familie og gode venner som tar vare på meg, sier hun.