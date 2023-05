DEN NYE VINEN: Tonje Brenna blir etter alle solemerker valgt som ny nestleder i Arbeiderpartiet rundt klokken 17.

Ap beholder «arbeidslinja» – vil øke de laveste trygdene

Det har vært strid om den såkalte arbeidslinja, og hvor høye trygdeytelsene skal være. I innstillingen fra redaksjonskomiteen går Ap inn for å øke de laveste ytelsene.

Redaksjonskomiteen, ledet av Tonje Brenna, har laget et forslag der de sier at arbeidslinja består, men at de laveste ytelsene økes. De vil også gjøre det lettere å jobbe. Vis mer

«Den sosialdemokratiske arbeidslinja handler om å gi folk mulighet til arbeid», skriver redaksjonskomiteen redaksjonskomiteen En komite som legger frem forslag til hva Arbeiderpartiets politikk skal være. Forslaget må stemmes oversom har vært ledet av kunnskapsminister Tonje Brenna.

En av de store politiske diskusjonene på Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen, handler om den såkalte arbeidslinja: Ideen om at det skal lønne seg å jobbe.

Sentrale politikere i Støres eget fylkeslag, Oslo Ap, vil vrake den. De møtte fikk motbør fra statsministeren i landsmøtetalen, der han slo klart fast: «Ikke kødd med arbeidslinja».

Forslaget må fortsatt vedtas formelt på landsmøtet. Men i Arbeiderpartiet løses stort sett det meste på bakrommet i redaksjonskomiteene – som i all hovedsak får sine enstemmige innstillinger vedtatt.

Vil gå igjennom ytelsene

Et av stridstemaene har vært om trygdene bør økes. Det mener komiteen bør gjøres for de som har minst.

«Arbeiderpartiets mål er at nivået på trygdeytelsene sikrer at folk kan leve anstendige liv. Vi vil sørge for dette gjennom regulering av trygdene, øke de laveste ytelsene og andre ordninger for de som har minst», skriver komiteen i forslaget.

De slår fast at det er nødvendig med en gjennomgang av særlig de minste ytelsene for å sikre at alle har et grunnlag å leve av

Dette er det naturlig å gjøre i sammenheng med årets trygdeoppgjør, skriver de.

De vil også gi Nav større fleksibilitet i kriteriene for sosialhjelp, og styrke ordninger for å søke gjeldshjelp.

Vil gjøre det lettere å jobbe

De vil også gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid, så flere får brukt arbeidsevnen sin:

Ap skal «gå gjennom overganger fra ytelse til arbeid for å gjøre det økonomisk forutsigbart og lønnsomt for folk å gå ut i arbeide eller arbeider mer», står det i innstillingen.

I uttalelsen tar de opp flere punkter som handler om at flere skal få mulighet til tilrettelagt arbeid, og at man skal gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid.

De vil også styrke språkopplæring og rehabilitering, og skriver at de vil følge opp arbeidet mot sosial dumping.

Skryt fra venstresiden

SVs Freddy Øvstegård er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite. De er regjeringens budsjettpartner budsjettpartnerArbeiderpartiet og Senterpartiet har en avtale om at de skal forhandle statsbudsjettet med SV. Statsbudsjettet er planen for hvordan statens skal bruke pengene sine neste år.

Han mener det er positive signaler fra Arbeiderpartiet, men mener det ikke er nok:

– Satsene må ikke gjennomgås, de må opp. Ingen får mer mat på bordet av en gjennomgang, skriver han i en e-post i VG.

Rødts Mimir Kristjansson er mer positiv:

– Dette er en ordentlig gladnyhet for landets fattige og trygdede. Jeg og mange med meg håper landsmøtet ender med å gå inn for forslaget om å øke minsteytelsene i Folketrygden.