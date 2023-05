KAMP FØRTE TIL NYE MEDLEMMER: Peggy Hesen Følsvik ledet streiken i vår. Den kampen ga et raus av nye medlemmer.

Jubler over en million medlemmer

FOLKETS HUS (LO) LO-leder Peggy Hessen Følsvik har landet et heftig lønnsoppgjør og trøblete enstemmig innstilling fra valgkomiteen i Ap. Nå kan hun juble over historisk milepæl.

LO medlemsmasse har ligget litt under en million medlemmer i flere år.

Sakte med sikkert har de krøpet stadig nærmere millioner.

Følsvik kan på landsmøtet i Ap i dag, forteller at det i dag akkurat har passert en million medlemmer. Og at streiken i april gjorde at de vippet over den magiske grensen.

– LO passerer i dag en milepæl. Streiken og det historiske lønnsoppgjøret har gjort at medlemmene har rent inn, sier hun til VG.

OPPILDNET: Følsvik møtte de streikene foran sitt eget Folkets Hus på Youngstorget, hvor landsmøtet i Ap avholdes frem til imorgen.

LO-lederen peker særlig på tre årsaker til den kraftige medlemsveksten de siste årene.

– Vi opplevde en enorm medlemsvekst under pandemien. Folk søkte trygghet i urolige tider. Så fikk vi en ny regjering som doblet fagforeningsfradraget og sammen med oss har jobbet for å styrke det organiserte arbeidslivet. Og streiken i april som ga oss det siste løftet som har gjort at vi nå teller over en million LO-organiserte i Norge, sier LO-lederen og legger til:

– Det gir oss enda mer kraft, enda mer styrke som vi skal bruke i vår kamp for å sikre tryggheten og inntekten til folk.

Hun og LO har siden Støre-regjeringen tiltrådte, hevet stemmen en rekke ganger og stilt konkrete krav, blant annet knyttet til feriepenger til permitterte og strømstøtte.

JUBLER: Følsvik og leder i LOs største forbund i privat sektor i LO, Jørn Eggum i Fellesforbundet, jublet etter streiken var over, hvor de sikret både reallønnsvekst og gode lavlønnstillegg. Streiken gjør at de i dag kan juble igjen.

Når vi møter henne på Ap-landsmøtet i Folkets Hus i Oslo fredag ettermiddag, sier hun at regjeringen har levert, men at de må se fremover.

– Mye bra er levert fra Jonas og hans regjering – men vi må videre. Valgkampen 2023 og 2025 starter på dette landsmøtet . Vi skal gjøre det som er nødvendig for å holde Høyre unna makten. Lokalt og nasjonalt.

Hun sier LO og Ap går hånd i hånd for å rydde opp i saker som står LO-hjertet nært.

– Vi skal bekjempe ulikhet, løfte de som har minst og fortsette storrengjøringen i norsk arbeidsliv.

LO-leder Følsvik er medlem i sentralstyret i Arbeiderpartiet.