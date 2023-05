BLE REDD: Karoline Heia forteller til VG at tre betjenter holdt kjæresten nede med makt så han ikke fikk puste.

Kongsberg-saken: Så kjæresten bli banket opp av politiet

Først etterpå skjønte Karoline Heia (26) hvor galt det kunne gått da en politibetjent slo løs på kjæresten.

– Der og da var jeg veldig sjokkert over politiet. Jeg hadde aldri trodd at de skulle oppføre seg sånn, sier Heia.

En oktoberkveld i fjor ble hun vitne til at kjæresten, Kevin Simensen (26), ble mørbanket av en politibetjent i Kongsberg.

Saken har fått stor oppmerksomhet etter at Dagbladet publiserte en video av hendelsen på bensinstasjonen.

Har du tips om lignende saker? Da vil VG snakke med deg. Ta kontakt med oss her!

Det hele begynte med en helt vanlig kveld på byen. Karoline Heia, kjæresten Kevin Simensen og flere andre venner hadde vært på utestedet «Privat» på Kongsberg.

– Så endte det med at Kevin ble kastet ut, forteller Heia.

Slengt i bakken

Simensen gikk ut for å ta seg en røyk og fikk ikke komme inn igjen, forteller Heia. Hun vet ikke hvorfor, og sier kjæresten ikke virket for full.

Simensen har selv delt historien med Dagbladet og flere andre medier.

Etter at kjæresten ble kastet ut, forteller Heia at hun gikk sammen med to venninner for å finne de andre. Utenfor en Esso-bensinstasjon så hun kjæresten stå sammen med to kompiser, vekteren fra utestedet og noen politibetjenter.

– Vi gikk ikke helt bort, så vi hørte ikke alt, men jeg så jo hva som skjedde, forteller hun.

– Kevin hadde hendene i lommen. Plutselig bare slenger politimannen Kevin i bakken.

LAGT I BAKKEN: Politimannen ble tiltalt for voldsbruken som ble fanget opp på overvåkningsvideo. En video på Dagbladet TV viser hendelsen.

På en overvåkningsvideo av hendelsen som Dagbladet har fått tilgang på, ser man at stemningen fremstår rolig i begynnelsen før politibetjenten slenger Simensen i hardt i bakken.

Mens Simensen ligger nede, slår politibetjenten ham gjentatte ganger med knyttet neve mot hans kropp og hode. En annen betjent sitter på Simensen bein og holder ham nede.

Simensen spreller og forsøker å reise seg.

Politibetjenten tar etter hvert frem en batong og slår Simensen med stor kraft.

Simensen blir også sprayet med pepperspray.

Slått minst 21 ganger

Heia forteller at hun var i sjokk.

– Det var først i ettertid jeg innså hvor gærent det kunne gått, sier hun.

Volden pågikk i ett minutt og 19 sekunder, før politibetjentene og Simensen forsvant ut av overvåkningsbildet.

Ifølge en gjennomgang av videoen som Aftenposten har gjort, ble Simensen slått minst 21 ganger.

De andre politibetjentene forsøkte å blokkere for vennene til Simensen som prøvde å komme imellom, forteller Heia.

«Han får ikke puste!»

En annen video, fanget med mobilkamera og publisert av blant andre TV 2, viser at Simensen ligger på bakken med flere politibetjenter oppå seg.

– Da ble jeg redd, sier Heia.

Hun forteller at tre politibetjenter satt oppå kjæresten mens en fjerde holdt bena hans.

– Jeg gikk bort til politimannen og sa: «Hører dere ikke? Han får jo ikke puste! Han får ikke puste!». Kevin sa det mange ganger, men de gjorde ingenting.

Etter at hun sa fra, skal betjentene ha lettet trykket på kjæresten.

Det ble tatt flere videoer av hendelsen. En politimann er anmeldt for å ha slettet én av dem.

Spesialenheten for etterforskning av politisaker har tiltalt en politibetjent i 30-årene for vold og for å ha grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt.

I tiltalen står det at politibetjenten slo Simensen gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve.

Politibetjenten er også tiltalt for å ha slått en av Simensens kamerater med teleskopbatong i låret.

– Jeg har ingen tillit til politiet lenger, sier Heia.

– Hvis noe kjennes skummelt, tenker du at du kan tilkalle politiet og få hjelp, men nå tenker jeg ikke det lenger.

Tatt ut av operativ tjeneste

Overvåkningsvideoene fra bensinstasjonen ble kjent for politiet allerede dagen etter hendelsen. Politibetjenten ble da tatt ut av operativ tjeneste.

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt har tidligere uttalt at han har forståelse for at hendelsen vekker negative reaksjoner.

– Vi forstår godt at dette er en hendelse som er egnet til å påvirke innbyggernes tillit til oss negativt, skrev politimester Ole Bredrup Sæverud i en SMS til VG.

– Like fullt ble saken anmeldt av politidistriktet selv, og vi avventer nå den videre behandling av saken før vi tar stilling til hvordan den skal følges opp, la politimesteren til.

Den tiltalte politibetjentens forsvarer, John Christian Elden, tror den kommende rettssaken vil gi svar på hvorfor hans klient handlet som han gjorde.

– Jeg tror nok politirapportene og vitneforklaringene i retten vil gi et noe mer balansert bilde av opptakten og hvorfor politiet ble tilkalt og måtte bruke makt for å løse oppdraget. Dette vil bli grundig belyst herfra i retten der det hører hjemme, har Elden tidligere uttalt til VG.

VG har kontaktet Elden torsdag om denne saken, og han viser til sin tidligere kommentar.

FORSVARER: John Christian Elden representerer politibetjenten som er tiltalt.

Heia forteller at kjæresten ble preget av hendelsen.

– Det viktigste har vært å være en støtte for Kevin i dette. Jeg er glad for at saken har kommet ut og at folk får se dette. Det er veldig tøft at Kevin tør å stå frem.

