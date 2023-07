BLE OPPRINGT: Mímir Kristjansson fikk en telefon fra Bjørnar Moxnes før tyverisaken ble kjent.

Partikollegaer fikk en annen versjon: − En tabbe han burde unngått

Bjørnar Moxnes fortalte partifeller om tyverisaken før den sprakk, men han fortalte ikke den historien som senere ble kjent.

Kortversjonen Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, orienterte partifollet om at han hadde tatt et par solbriller fra en taxfree-butikk på Gardermoen, men unnlot å nevne at han fjernet merkelappen og la brillene i bagasjen da han oppdaget dem i lomma.

Dette kom fram senere samme kveld, og sjøl om mange medlemmer i partiet ser på dette som en alvorlig feil og lovbrudd, uttrykker flere partifeller støtte for Moxnes.

Både Mímir Kristjánsson, som er kjæreste med partikollega Sofie Marhaug, og sistnevnte gir sin støtte til partilederen på tross av hva som har skjedd.

Marhaug poengterer at selv om hun ser alvoret i lovbruddet, har det ingen innvirkning på hennes tillit til Moxnes ledelse.

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Marthinussen, har også uttalt at hun fortsatt har tillit til Moxnes.

Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug i partiet Rødt er kjærester og to av de nærmeste kollegaene til partileder Bjørnar Moxnes på Stortinget.

De to var sammen da Moxnes tok kontakt, fredag, om en pinlig sak som snart skulle omtales i media: partilederen hadde tatt et par solbriller fra en taxfree-butikk på Gardermoen lufthavn og glemt å betale for dem. Han ble oppdaget og fikk et forelegg. forelegg.En reaksjon på et lovbrudd der et pengebeløp betales som straff.

– Han forklarte sin side av saken, sier Kristjánsson til VG.

Det Moxnes ikke sa, er det som kom fram senere samme kveld: da han oppdaget at han hadde brillene i lommen, tok han av merkelappen og la brillene i bagasjen. Han fikk panikk, sa han til VG.

– Det er selvsagt dumt av han å ikke fortelle alt med en gang. Det er en tabbe han burde unngått, og det hele er en dum og alvorlig feil, sier Kristjánsson.

Han gir sin støtte til partilederen i dag.

– Jeg har fremdeles tillit til han som Rødt-leder.

Sofie Marhaug forbereder seg til valgkamp med Moxnes i år, og har stått på stand med ham i Bergen før.

– Det blir pinligere og mer åpenbart et lovbrudd. Det er en verre sak, det er ikke til å legge skjul på, sier Marhaug.

– Jeg blir lei meg egentlig, dette er dumt for Bjørnar og dumt for partiet.

Vestland-representanten har gått ut på Facebook og kommentert saken i dag.

– Når man går ut av butikken med solbrillene på hodet, det er nesten bare komisk og det hadde jeg ikke tenkt å kommentere. Når det blir tydelig at han fikk panikk og prøvde å skjule sine spor, så tenker jeg at det er naturlig å kommentere fordi det er et lovbrudd og det er ikke greit, sier Marhaug.

Også hun sier at hun fortsatt stoler på partilederen.

– Jeg ser at folk stiller spørsmål ved tilliten, men jeg må helt ærlig si at det ikke gjør noe med tilliten min.

– Det skal være fanget opp på videoovervåkning. Hvor viktig er det for tilliten at det han nå har sagt faktisk stemmer?

– Jeg har ingen grunn til å betvile det. Han har håndtert dette dårlig i media, det er riktig, men han har ikke endret forklaring overfor politiet, sier Marhaug.

Nestleder Marie Sneve Marthinussen har sagt til NRK at hun fortsatt har tillit til Moxnes som leder.

STØTTE I PARTIET: Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson og nestleder Marie Sneve Martinussen.

De fleste partifellene har uttrykt den samme støtten, sier Kristjánsson, som er innvalgt for Rogaland.

– Det er en alvorlig sak for både Bjørnar selv og partiet. Likevel har jeg en oppfatning av at han har bred støtte innad i Rødt, selv om folk både er sinte og frustrerte over det som har skjedd.