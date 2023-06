Støre: Ingen rask løsning på prisveksten

Det finnes ingen rask løsning for å få ned prisstigningen, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Torsdag holder han regjeringens halvårlige oppsummerende pressekonferanse.

– Vi må være forberedt på at det vil ta tid å få prisveksten ned. Men det er ikke en rask løsning her, verken i Norge eller i andre land, sier Støre.

– Det som skjer nå økonomisk, er internasjonalt. Selv om renta har økt mye i Norge, har den økt mer i mange land, ifølge statsministeren.

Regjeringens arbeidsplan

Støre dro gjennom en liste over regjeringens aller viktigste saker de nærmeste månedene:

Oppgavene fra regjeringssjefen er å

Styrke Forsvaret.

Unngå at prisstigningen biter seg fast.

Hjelpe flere inn i arbeid, og holde dem i arbeid.

Gjennomføre tiltak som skaper jobber og kutter utslipp, og å nå regjeringens klimamål.

Vil ikke ha 80-tallet tilbake

Han sier at regjeringen gjør alt de kan for å hindre en repetisjon av 80-tallet da norsk økonomi bråstoppet og endre i konkurser, høy arbeidsledighet og store problemer for svært mange familier.

– Måten vi får prisveksten ned på er klar for regjeringens del: En trygg og ansvarlig pengebruk fra det offentliges side, gjennom budsjettene vi legger, sier han.

PRIORITERT: Støre sier regjeringens store prioriteter er å få prisstigningen ned, og å få folk inn i arbeid og holde dem der.

Støre viser til Norges Banks mandat, som er å få prisene ned. Han sier også at og prognosene sier at prisveksten gradvis vil gå ned.

Han sier han har møtt mange europeiske kolleger som forteller at de står i det samme, men at Norge har bedre forutsetninger for å klare seg gjennom økonomisk uvær.

Samtidig sier han det er mye som går bra i Norge, og at deltakelsen i arbeidslivet har snudd og går opp, etter ti år med nedgang.

– Vårt mål er å komme oss gjennom denne tiden som et av landene i Europa med lavest ledighet, sier Støre.

Store regninger

Statsministeren sier at det er mange store regninger som også må betales nå.

Han nevner flere:

** Støtten til Ukraina

** Bosetting av over 50.000 flyktninger

** Styrking av Forsvaret

** Strømstøtte, og priskompensasjon

– Kommer prisveksten ut av kontroll vil det ikke være rentebrev folk får i innboksen, det vil være oppsigelsesbrev. Det gjør vi alt vi kan for å unngå. og så langt, halvveis ut i 2023, må jeg si at det går rimelig bra, la han til.