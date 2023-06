VINNER: Her Himmeltind i Lofoten.

Nord-Norge blir ukens vær-vinner

I helgen er det meldt sol og temperaturer opp mot 25 grader i Nord-Norge. I Sør-Norge blir det regn og tordenvær.

Det skal bli finere vær i nord også inn i neste uke, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød.

– Det vil være bedre vær i Nord frem til midten av neste uke. Det blir lange perioder med sol, og temperaturen i helgen vil ligge på rundt 20 -25 grader.

– Du kan si at Nord-Norge blir vær-vinneren.

Ifølge Granerød er det de nordligste delene av Nord-Norge som vil få finest vær.

– Det området som får best vær er Troms og de indre strøkene av Finnmark. Bodø, Tromsø og Alta har spesielt gode muligheter for gode temperaturer og sol.

REGN OG TORDENVÆR: Sør-Norge kan vente seg regn det neste døgnet.

Kan bli finest på fjelltoppene

Til tross for at det blir fint flere steder kan det komme noe lavt skydekke i kyst- og fjordlignende strøk, forteller Granerød.

– Det skyldes skyer som ligger over havet, som med vinden legger seg over kyst- og fjordstrøk. Det vil ligge skyer som gjør at man vil få et skydekke i lavlandet.

Dersom man får et skydekke kan man klatre seg frem til sola. Det skal nemlig være mulig å nyte sola på fjelltoppene.

– Det er gjerne sol på fjelltoppene, hvor man kan se over skydekke. Det kan være ganske stilig å være på toppen når det er tåke i dalen, sier Granerød.

REGN (IGJEN): Flere områder i Sør- og Østlandet vil få regn utover helgen. Her fra styrtregn i Oslo 27. juni.

Typisk norsk sommer i Sør-Norge

Sør-Norge ser ut til å bli vær-taperen i helgen. Det er meldt lavere temperaturer på rundt 20 grader, nedbør, lyn og torden.

– Det er meldt regn flere steder på fredag og det blir skiftende vær utover helgen. De aller flest områdene i Sør- og på Østlandet vil få regn, sier Granerød.

– Temperaturmessig vil det være i overkant av 20 grader på Sørlandet og på Østlandet, mens på Vestlandet ligger temperaturen på rundt 16–17 grader.

Han legger til at det er typisk norsk sommervær som nå har kommet til Sør-Norge.

– Det er typisk norsk sommervær, skiftende, nedbør og temperaturer opp mot 20 grader.

Meteorologisk institutt skriver på Twitter at regnet allerede kommer til hovedstaden på fredag.

