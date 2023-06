Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Jusprofessor om fuskesakene: Mener retten har blitt villedet

Kunnskapsdepartementet hevder i retten at det er fast praksis å utestenge studenter i ett år for gjenbruk. Det stemmer ikke, mener juseksperter.

Da Unn Kleppe Likvern (27) ble anklaget for fusk fordi hun hadde gjenbrukt sin egen definisjon av lek, sa Felles klagenemnd og tingretten at det er i tråd med forvaltningspraksis forvaltningspraksisForvaltningspraksis er en praksis for å behandle lignende saker likt, som er etablert over tid. å utestenge i to semestre ved forsettlig forsettligÅ gjøre noe med viten og vilje. I fuskesaker skilles det mellom forsettlig og grovt uaktsomt, men det skal mye til for å overbevise om at du har handlet uaktsomt. fusk – også ved gjenbruk.

Det er ikke riktig, viser en gjennomgang av sakene.

– Det kan virke som om departementet har mer fokus på å vinne saker i domstolene, enn på å få en riktig praksis i samsvar med vanlig språkbruk, sunn fornuft og vitenskapelige normer, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen (UiB) Terje Einarsen.

Unn Kleppe Likvern (27) måtte vente ett år med å starte på studiene igjen, etter at hun ble utestengt for å ha gjenbrukt sin egen tekst på eksamen.

Advokat Magnus Stray Vyrje forklarer problemstillingen slik:

– Selvplagiatsakene er forskjellige. Det at en student kan utvises i to semestre for mer alvorlige brudd på reglene, medfører ikke at en annen student kan utvises i to semestre for kun å glemme en fotnote.

– Må etterprøve

Når studenter tar fuskesaker til retten, saksøker de i praksis Kunnskapsdepartementet. Det er regjeringsadvokaten som møter for departementet i retten.

Vyrje er advokaten til HINN-studenten som VG skrev om i mai. Studenten ble utestengt i et helt år for å gjenbruke to avsnitt fra en eksamensoppgave hun hadde strøket på.

Ifølge Vyrje sa departementet i retten at Felles klagenemnd bare fulgte «fast forvaltningspraksis» da nemnda landet på samme konklusjon som HINN, nemlig å utestenge studenten i to semestre.

Advokat Magnus Stray Vyrje representerte HINN-studenten i retten i april.

Det fikk stor betydning for rettens konklusjon, ifølge advokaten.

– Domstolens oppgave er å faktisk etterprøve det forvaltningen har bestemt, sier jusprofessor Anneken Kari Sperr ved Universitetet i Bergen.

– Ellers har vi ikke en rettsstat.

En kartlegging VG har gjennomført viser at bare én student har vunnet en fuskesak i retten siden 2013.

Jusprofessor Anneken Kari Sperr ved UiB er kritisk til at dommerne bruker Felles klagenemnds praksis som argument i fuskesaker.

Sperr utdyper:

– Domstolene tar for lett på denne jobben. De viser dårlig dommerhåndverk hvis de tar for gitt det regjeringsadvokaten sier.

– Forvaltningspraksis skal tillegges svært lite vekt, om overhodet noe, i saker om administrativ straff. administrativ straff.En straff som er gitt av forvaltningen, og ikke av politiet.

Halvparten fikk mildere straff

Khrono publiserte torsdag en oversikt som viser utfallet i 136 selvplagiatsaker fra norske universiteter og høyskoler. Oversikten er ufullstendig fordi flere institusjoner har avvist å svare på avisens spørsmål.

Sakene de har fått innsyn i, viser at praksis ved institusjonene ikke er slik regjeringsadvokaten og departementet påstår:

58 saker første til to semestre utestengelse

35 saker førte til ett semester utestengelse

21 saker førte kun til annullert eksamen

Resten av sakene fikk enten ingen reaksjon, eller ble henlagt.

Info Fusksakene VG har i vår kartlagt fusk i høyere utdanning i Norge. Vi har spurt de 20 største utdanningsinstitusjonen – med til sammen 290.000 studenter – om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallene være høyere. Minst 3800 studenter er i perioden straffet for fusk

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan ha kostet samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter Vis mer

Dermed får omtrent halvparten av studentene som straffes for gjenbruk en mildere straff enn det departementet hevder er vanlig praksis.

Ifølge forslaget til ny universitets- og høyskolelov er sprikende praksis noe departementet er svært klar over.

De skriver:

«En særlig utfordring er at det ser ut til å være ulikheter i praksis og regulering mellom institusjonene også når det gjelder gjenbruk av eget tidligere arbeid.»

Norges lover står utstilt i Kunnskapsdepartementet.

I dommene VG har sett om selvplagiat, viser regjeringsadvokaten til forvaltningspraksis som argument for at straffen skal være utestengelse i to semestre.

Grunnen til at dette argumentet er viktig for domstolen, er for å sikre likebehandling og forutsigbarhet.

VG har spurt departementet om grunnlaget for å hevde at det er fast forvaltningspraksis å utestenge i to semestre. De viser til Felles klagenemnd.

«Noe av hensikten med en nasjonal klagenemnd, er å bidra til å oppnå likebehandling på tvers av institusjonene. Som nasjonalt klageorgan, vil Felles klagenemnds reaksjonspraksis i klagebehandling være retningsgivende for underinstansene. Dette av hensyn til likebehandling på tvers av institusjonene.»

– I beste fall uaktsomt

Einarsen mener retten har blitt villedet av departementet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– Om det er med vilje eller ikke, vet jeg ikke. Det er i beste fall uaktsomt.

I Felles klagenemnd er det riktig at det er fast forvaltningspraksis å utestenge i to semestre ved forsettlig fusk, også i gjenbrukssaker.

Men bare en liten andel av fuskesakene havner her.

– Du kan ikke bare se på de få sakene i Felles klagenemnd og vise til likhetsprinsippet, sier jusprofessor Einarsen.

Jusprofessor Terje Einarsen ved UiB mener Borten Moe villeder Tingretten.

– Utstrakt illojalitet

Sperr mener domstolene ikke skal vektlegge forvaltningspraksisen slik de tilsynelatende gjør i dag, fordi praksisen ikke er godt nok begrunnet.

– Felles klagenemnd har lagt seg på en linje hvor de behandler ulike handlinger likt, sier professoren.

Hun mener tallene som kommer frem i Khrono tyder på at Felles klagenemnds praksis heller ikke har oppslutning hos institusjonene.

Les også Vil ikke gå av: – Selvplagiat kan fortsatt være fusk Advokat Magnus Stray Vyrje krever at leder for Felles klagenemnd må gå av som følge av selvplagiatsakene.

– Det er en utstrakt illojalitet mot nemnda. Det må bety at flere av institusjonene ikke oppfatter denne praksisen som legitim.

Det medfører at domstolene i enda mindre grad kan vektlegge den, mener hun.

En oversikt VG har fått fra Felles klagenemnd viser at de har behandlet 21 saker som utelukkende handler om selvplagiat siden 2021.

Ifølge Khronos oversikt har det i samme periode vært minst 78 saker om selvplagiat ved utdanningsinstitusjonene.

– Utestenger aldri i to semestre

To av landets største utdanningsinstitusjoner – UiT og NTNU – sier til VG at de har en mildere praksis.

Hver femte student i Norge går på en av disse to universitetene.

Prorektor ved NTNU Marit Reitan.

Prorektor ved NTNU Marit Reitan sa nylig til VG at de ser på det som mindre alvorlig å plagiere seg selv.

– Ved NTNU vil gjenbruk av eget arbeid kunne føre til annullering og eventuell utestenging i ett semester. Aldri to semester, sier Reitan.

VG har skrevet om Unn (27), som ble utestengt fra barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet (HINN) for gjenbruk. Hun mener det er et problem at studenter ved ulike skoler ikke behandles likt.

– Gjennom studiet har det vært stort fokus på kritisk refleksjon over egen praksis. Det hadde vært flott å se HINN ta i bruk eget pensum, og dermed revurdere sin strenge praksis, sier Unn.

Unn Kleppe Likvern ber HINN om å se til eget pensum for inspirasjon til å endre praksis i fuskesakene.

– Argumentet svekkes

Jusprofessor Einarsen sier at departementet – og statsråd Ola Borten Moe (Sp) – må se på den faktiske situasjonen i forvaltningen hvis de skal bruke forvaltningspraksis som argument i retten.

– Når det faktisk er slik at like tilfeller behandles helt ulikt, svekkes vekten av argumentet.

Han mener det er uredelig hvis departementet har visst om den sprikende praksisen uten å opplyse om den, men nesten like ille hvis de ikke kjente til den i arbeidet med ny lov.

Departementet har vært klar over at det i Felles klagenemnd har vært sterk uenighet om hvordan – hvis i det hele tatt – selvplagiat skal straffes. Det skriver leder av nemnda i sin årsmelding for 2020.

Leder for Felles klagenemnd Marianne Klausen har sagt til VG at utdanningsinstitusjonene må føre an i praksisendring i gjenbrukssakene.

Sperr mener det er feil at institusjonene og Felles klagenemnd må vente til den nye loven er vedtatt med å gjøre endringer. Hun mener lovforslaget som ligger på bordet er så likt dagens lov at det må anses som etterarbeid.

– Felles klagenemnd er umiddelbart bundet av føringene i forarbeidene til den nye loven. Det er et forsøk på å bortforklare og nedgradere omfanget av feil som er begått hittil hvis man påstår at man må avvente ny lov.

– Det syns jeg er et uakseptabelt forsøk på å tilsløre feil som er begått.

Det er departementet som oppnevner medlemmene av Felles klagenemnd, og bestemmer sammensetningen.

– Dermed kan de indirekte få kontroll over nemnda, og få gjennomslag for sitt syn der, samtidig som departementet er part i rettssaker om denne type spørsmål, sier Einarsen, og legger til:

– Nå er Felles klagenemnd helt rensket for vitenskapelig sakkyndig kompetanse.