INVITERTE: Justisminister Emilie Enger Mehl holdt møte med representanter fra det skeive miljøet onsdag morgen.

Mehl vil ikke kalle 25. juni-angrepet for terror

Justisminister Emilie Enger Mehl mener fremdeles det er riktigst å kalle fjorårets angrep for en «masseskyting».

Det skulle være et hyggelig frokostmøte for å diskutere gjennomføringen av Pride-festivalen, som i fjor ble rammet av et terrorangrep.

Men de skeive organisasjonene som onsdag morgen trappet opp på kontoret til justiminister Emilie Enger Mehl, hadde fått nok.

Et av ankepunktene er at justisministeren refererte til angrepet som en «masseskyting» og ikke et «terrorangrep».

Fire menn er siktet for terror etter angrepet, som PST gikk ut og sa var et terrorangrep timer etter at det skjedde.

VG har avslørt en rekke meldinger myndighetene fikk før terroren, hvor en islamist snakker om at det planlegges et angrep – og meldinger som ifølge politiet er fra den ekstreme islamisten Arfan Bhatti, hvor angrepet diskuteres.

– Hvorfor omtaler du det som en masseskyting og ikke terrorangrep?

– Det er fordi saken fortsatt er under etterforskning hos politiet. Jeg kan ikke trekke konklusjoner knyttet til den etterforskningen, sier Mehl til VG.

– Jeg har jo forståelse for at man ønsker at den skal bli ferdig. Det har jo pågått lenge nå. Samtidig er det er en kjempeomfattende sak.

To menn ble drept, ni personer ble skuddskadet og mange løp for livet da Zaniar Matepour løsnet skudd i Oslo sentrum natt til 25. juni. Rundt 263 personer har status som fornærmet.

– Det er en veldig omfattende etterforskning. Jeg kan ikke konkludere på motiv, på hendelsesforløp eller noe annet knyttet til hva som skjedde før den etterforskningen ble gjort, sier justisministeren.

– Det er også noe jeg har forklart i den dialogen vi har hatt nå. For eksempel en så spesifikk ting som hvorfor jeg ikke kan trekke sånne konklusjoner nå, selv om det har gått sånn, legger hun til.

Info Terrorsaken – dette har skjedd 25. juni, for snart ett år siden, gikk Zaniar Matapour til angrep mot Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen. To mennesker mistet livet og ytterligere ni ble skuddskadet.

Den kjente ekstremisten Arfan Bhatti, samt to andre personer, er siktet for å ha medvirket til angrepet.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent, på oppdrag for Etterretningstjenesten, fikk vite om planer for et terrorangrep seks dager før skytingen.

Et utvalg skal 8. juni legge frem en evaluering av politiet og PSTs innsats før og under terrorangrepet.

VG avslørte tirsdag at E-tjenesten ikke delte all informasjon med PST før angrepet.

Onsdag avslørte VG at PST ikke fant et brennende Pride-flagg Bhatti publiserte på sin åpne Facebook-profil 11 dager før angrepet. PST fikk bildet fra E-tjenesten timer før terroren – og identifiserte ikke Pride som et sannsynlig mål. Vis mer

Fikk liste med spørsmål

Dan Bjørke, leder i Oslo Pride, reagerer på at møtet med justisministeren er først nå. Han sier de har levert 18 spørsmål til Mehl.

– Vi gir oss ikke før vi har fått svar på alle disse spørsmålene, sier Bjørke, og legger til at dette er noe alle de skeive organisasjonene og Pridene i Norge står bak.

Det første spørsmålet deres er:

«Hvorfor har justisministeren vært fullstendig fraværende i etterkant av etterkrigstidens verste angrep mot skeive på norsk jord?»

«Tik, tok, Emilie»

Spørsmålene til justisministeren er publisert på en nettside, med en klokke øverst.

«Timeren ovenfor viser tiden som er gått fra møtet fant sted til vi har fått svar på alle spørsmål. Tik, tok, Emilie», skriver de skeive organisasjonene.

Justisministeren sa hun syntes det var «fint å komme sammen».

– Det har vært et møte med flere organisasjoner i det skeive miljøet, Pride og politiet har vært representert. Så er det mange vonde følelser, veldig mange spørsmålom hva som skjedde i fjor og hva slags oppfølging fjoråret har fått, sier Mehl.