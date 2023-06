SNART HELG: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er ved godt mot før intervjuet, men de er forsiktige med å uttale seg om kronen bør styrkes eller svekkes.

Regjeringen slår tilbake mot Spetalen: − Altfor enkelt

Øystein Spetalen ga regjeringen skylden for at du og jeg blir fattigere. Det går bra i norsk økonomi, svarer Vedum & Vestre.

Kortversjonen Milliardærinvestor Øystein Spetalen kritiserer regjeringens økonomistyring og skylder på den for den svake norske kronen

Regjeringen, ved næringsminister Jan Christian Vestre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, mener Spetalen snakker ned Norge og svarer med å vise til rekordmange nye jobber og rekordinvesteringer Vis mer

Spetalen gikk fredag ut i VG med sitt svar på den supersvake kronen: Investorer i utlandet har mistet tillit til regjeringens økonomistyring.

– Kronen er pill råtten. Mot moldovsk leu er kronen ned 25 prosent på et år – tenk på det. Mot Moldova. Det fattigste landet i Europa, sa milliardærinvestoren.

Det vil ikke regjeringen la stå uimotsagt:

– I stedet for å snakke ned Norge og fedrelandet, ønsker vi å få frem at det er et positivt bilde bak. Vi har en investeringsboom på 450 milliarder og rekordmange i jobb. Fortell meg det landet som ikke har inflasjon eller økonomisk usikkerhet. Vi har hånden på rattet og vil komme styrket ut på den andre enden, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

KRITISK: Spetalen mener regjeringen enten må endre skattepolitikk og retorikken – eller sette opp renten kraftig.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) deler kanskje ikke sine innerste tanker på VGs spørsmål om hva han mener om å få skylden for at folk blir fattigere:

– Det som er bra med Norge er at vi kan ha ulike innspill og syn. Spetalen har skapt mye, er flink og har bygget seg opp.

– Men ditt syn?

– Mitt syn er at det har blitt rekordmange nye i jobb.

PUNKTLISTEN: Næringsminister Jan Christian Vestre viser engasjert frem de økonomiske gladnyhetene.

Heldigitalisering har ikke nådd frem til de ærverdige kontorene i finansdepartementet midt i Oslo sentrum.

Vedum og Vestre setter seg ned og viser frem et ark med en punktliste som viser hvor bra det går i Norge.

De peker, bokstavelig talt, på:

Investeringsboom!

Rekordmange i jobb

7000 flere bedrifter i måneden

– De siste årene har vært urolige, både for norsk og internasjonal økonomi. I fjor opplevde mange i Norge opplevde både folk og bedrifter stor usikkerhet om framtiden, ikke minst på grunn av Russlands invasjon i Ukraina. Så ser vi nå likevel at det relativt sett går godt i Norge og med økonomien vår. Nå ser vi blant annet at det i fjor var rekordhøyt investeringsnivå i næringslivet. Dette er svært gledelig, sier Vedum.

– Vi må tilbake til høykonjunkturen i 2007 for å finne en like høy vekst i investeringer i et enkeltår, supplerer Vestre.

Info 8. punktliste for norsk økonomi Rekordmange er i jobb: I fjor steg sysselsettingen med 110 000 personer fra året før, og 102 000 av disse kom i privat sektor. Sysselsettingsveksten fortsetter inn i 2023.

Arbeidsledigheten er lav. Antall helt ledige utgjør nå 1,8 pst. av arbeidsstyrken, som tilsvarer 53 200 personer.

Investeringsboom: Fastlandsbedriftenes investeringer økte i fjor med nesten 15 prosent til 450 mrd. kroner. Vi må tilbake til høykonjunkturen i 2007 for å finne en like høy vekst i et enkeltår.

Kraftig grønn industrivekst: Nye tall fra investeringstellingen fra SSB viser industribedriftene venter å investere for 47,5 mrd. kr. samlet i 2023. Det er 26,6 pst. høyere enn anslaget for 2022 gitt i tilsvarende telling i fjor.

57 000 nye bedrifter hver måned: Det ble registrert 20 387 nye foretak i 1. kvartal 2023, en økning på 6 prosent siden 1. kvartal 2022. Det er den nest høyeste etableringstakten i noe kvartal.

Få konkurser: Til tross for internasjonal uro og kostnadsvekst er antall konkurser fremdeles lavere enn før pandemien.

Hele Norge eksporterer: I fjor ble det eksportert varer og tjenester fra fastlands Norge for 1 130 mrd. kroner. Det er ny rekord, og en økning på hele 30 prosent fra 2021.

Venter lavere prisvekst: Det er bred enighet mellom ulike analysemiljøer om at prisveksten i Norge vil ta seg videre ned i løpet av året. Vis mer

– Han får legge frem dokumentasjon

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) mente i fredagens sak at Spetalen har et poeng.

– Hvis jeg var utlending, og styrte et fond eller jobbet som megler eller i en investeringsbank, ville jeg reagert når jeg ser at kapitalsterke nordmenn flytter penger til utlandet for å unngå skatt. Da vil jeg ikke investere i Norge, sa han.

Det er ikke statsrådene enig i:

– Da er det viktig å gå fra teori til praksis. Det som faktisk har skjedd er rekordhøye investeringer.

– Så de tar feil?

– Det vi ser, rent faktisk, er rekordhøye investeringer.

– Når han kommer med påstander, får han legge frem dokumentasjon på det, legger Vestre til.

MINISTER: Jan Christian Vestre leder næringsdepartementet. Han mener vi må snakke opp, ikke ned, fedrelandet.

– Mange økonomer forklarer kronen med ting som ikke har noe med regjeringens økonomiske politikk, blant annet lavere oljepris, at renten er høyere i andre land og uro i verdensmarkedet. Derfor blir det altfor enkelt å lage et likhetstegn der, spesielt når den har svekket seg systematisk siden 2013, sier Vestre.

– Men hva er dokumentasjon og fakta på utenlandske investorer, og hvor villige de er til å gå inn nå?

– Folketrygdfondet (oljefondet) – som er den virkelig store investoren, ble spurt av Høyre, «kan dere si at det blir mindre utenlandske investerer?» Da sa de at det ikke går an å belegge, og det varierer over tid. Så vil man alltid finne anekdotisk anekdotisk basert på én eller noen episoder eller historier, uten tallunderlagkunnskap, svarer Vedum.

GOD TONE: Næringsminister Jan Christian Vestre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum jubler over nye investeringstall.

– Er dere fornøyd med at den norske kronen er den svakeste valutaen i vesten, vi må gange med 13 i sommer? Skal den være der?

– Jan Christian og jeg kan ikke sitte og bestemme kronen. Men vi har et klart mål, med lav arbeidsledighet og stabilitet. Det står i mandatet til Norges Bank, og det gjør at de styrer mot lav prisvekst.

– Men hva mener regjeringen? Vi ser at kronen fortsetter å svekke seg og alt importert blir dyrere. Er dere fornøyde?

– Vårt mål er først og fremst å få ned prisveksten.

– Men hvordan kommer den ned når kronen er så svak?

– Når vi sammenligner med Sverige ser vi at prisveksten har vært lavere, og en av dem som har hatt lavest prisvekst.

– Vi har holdt prisveksten mer nede enn i andre land. Det er bare Sveits og Luxemburg som har lavere vekst i matpriser. Det betyr noe for folk. Vi bygger nytt, omstiller økonomien og trygger sysselsetting. Og prisveksten er på vei nedover.