DRØFTINGSTEMA: Hormonbehandling, pubertetsblokkere og kirurgi til barn og unge under 18 år.

Helsedirektoratet: Hormonbehandling av barn kan bli strammet inn

Helsetopper skal nå vurdere om hormonbehandling av transpersoner under 18 år skal defineres som utprøvende behandling. Hvis det skjer, vil det bli strengere krav til å gi denne typen behandling til barn.

Kortversjonen Hormonbehandling for transpersoner under 18 år kan bli definert som utprøvende behandling i Norge.

Behandling av denne gruppen vil i så fall bli flyttet til spesialisthelsetjenesten (sykehusene), og ikke lenger kunne tilbys av private aktører eller kommuner/fastleger.

Tall fra Rikshospitalet viser at etterspørselen etter kjønnsbekreftende behandling aldri har vært høyere blant barn og unge, spesielt blant biologisk fødte jenter. Vis mer

All behandling vil da bli flyttet til spesialisthelsetjenesten spesialisthelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten har ansvar for sykehus og andre tjenester som ikke ligger under den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Drives av de fire regionale helseforetakene.. Det betyr at private aktører og kommunale tjenester, som Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), ikke lenger kan tilby behandling med pubertetsblokkere og hormoner til barn og unge.

HKS ligger under Oslo kommune og tilbyr blant annet oppfølging til barn og voksne som ønsker kjønnsbekreftende behandling.

I 2021 ga HKS kjønnsbekreftende hormoner kjønnsbekreftende hormonerBehandling med testosteron for personer registrert som jente ved fødselen, og behandling med østrogen for personer registrert som gutt ved fødsel. til 100 ungdommer og voksne. Avdelingsleder ved HKS, Ingun Wik har sagt til NRK at seks av ti pasienter som kommer for å få helsehjelp, har blitt avvist på Rikshospitalet.

Info Hva er utprøvende behandling? Behandling med pubertetsblokkere, kjønnsbekreftende hormonbehandling og kirurgi til de under 18 år kan nå potensielt bli klassifisert som utprøvende.

Utprøvende behandling betyr at behandlingens effekt og sikkerhet ikke er godt nok dokumentert til å være en del av det vanlige behandlingstilbudet.

Du har ikke krav på utprøvende behandling. Helsetjenesten gjør en individuell vurdering, og beslutter hva slags helsehjelp de skal tilby deg. For å få utprøvende behandling gjennom en klinisk studie, må du passe inn i de kriteriene som er satt for pasienter i studiet, ifølge Helsenorge. Vis mer

Kan bli endring

Den siste tiden har debatten rundt kjønnsbekreftende behandling til barn blusset opp etter en rapport fra UKOM tidligere i år. Kommisjonen mener at helsehjelpen må bli sikrere, og at kunnskapen om hormonell og kirurgisk behandling er for dårlig.

Tall fra Rikshospitalet viser at antallet barn og unge som ønsker kjønnsbekreftende behandling aldri har vært høyere. Spesielt har økningen vært stor blant biologisk fødte jenter.

VG har tidligere fortalt hvordan en plastikkirurg fjernet brystene på to kvinner under 18 år – uten at diagnosen kjønnsinkongruens var tilstrekkelig avklart.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier til VG at de har startet et arbeid for å se på behandlingen disse barna får – og at det kan komme nasjonale endringer.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog

Direktoratet er nå i dialog med fagdirektørene i helseforetakene og Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet for å utvikle helsetilbudet.

Blant annet vurderes det om hormonbehandling, pubertetsblokkere og kirurgi til barn og unge under 18 år skal klassifiseres som utprøvende behandling.

– Det har det vært en stor økning, og det gjør at fagmiljøet, slik jeg forstår det, er usikker på om praksisen som har vært etablert gjennom flere år fremdeles bør være den samme, sier Guldvog.

Utprøvende behandling

At en behandling er utprøvende betyr at behandlingens effekt og sikkerhet ikke er godt nok dokumentert til å være en del av det vanlige tilbudet i helsetjenesten.

– Som pasient har man ikke lenger den samme retten til behandling, sier Guldvog.

Helsetjenesten vil gjøre en individuell vurdering av hver pasient. Det vil også medføre strengere oppfølging:

– Behandlingen må gjennomføres med en tilknyttet forskning, en klinisk protokoll, som følger hver enkelt pasient gjennom forløpet, og som kan forklare hvordan det har gått når man kommer til ulike tidspunkter etter at behandlingen har funnet sted, sier han.

Behandlingen vil ikke kunne tilbys andre steder enn der hvor det er tillatt å drive den utprøvende behandlingen.

– For at dette skal bli forsvarlig og bærekraftig over tid i Norge, så tror vi at vurdering og oppstart av pubertetsutsettende og hormonell behandling før fylte 18 år er en funksjon som bør ligge i spesialisthelsetjenesten. Og det er det vi jobber for å få til, sier Guldvog.

Info Dagens retningslinje I Helsedirektoratets faglige retningslinje for kjønnsinkongruens vies det i dag stor oppmerksomhet til pasientenes rett til helsehjelp. Hvilke tjenester som kommunehelsetjenesten kan gi er imidlertid ikke tydelig definert, utover at den skal være forsvarlig. I utgangspunktet kan enhver lege eller psykolog sette diagnosen kjønnsinkongruens, står det i retningslinjen. Den åpner også for at fastleger, avtalespesialister og andre private aktører kan skrive ut hormoner, gitt at de har kompetanse på feltet og jobber tverrfaglig. Om hormonbehandling av barn og unge blir definert som utprøvende vil det ikke lenger være mulig, da behandlingen vil bli lagt under spesialisthelsetjenesten. Dagens retningslinje vil da ikke lenger være gjeldende. Vis mer

Bivirkninger

Det er fremdeles en del usikkerhet knyttet til bivirkningene av hormonbehandling hos barn og unge, særlig på lang sikt. I Sverige har det kommet rapporter om at pasienter utviklet beinskjørhet i voksen alder.

Guldvog sier at disse bivirkningene i stor grad er reversible, dersom man velger å avslutte behandling.

– Som all annen behandling, er det bivirkninger ved denne typen behandling, men det må veies opp mot effekten av behandlingen – og de byrdene pasienten eventuelt har ved å ikke få behandling, sier han.

– Er det forsvarlig å gi barn og unge medisiner når man ikke helt vet langtidsvirkningene?

– Det kan det være, men her vil ikke jeg drøfte forsvarligheten i forhold til enkelttilfeller. En lege har ansvar for å ta barnets beste eller pasientens beste i betraktning.

– Er helsedirektøren bekymret for at noen kan ha fått varige skader?

– Jeg er alltid bekymret for at helsetjenesten kan ha gitt behandling på feil grunnlag. Men vi har ikke fått rapporter om at det er mange som har hatt skader etter behandlingen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post