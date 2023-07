TINDER: Datingappen kommer med nye avsløringer på hvilke emojier som er mest populære.

Dette er de mest populære emojiene på Tinder

Datingappen avslører hvilke emojier nordmenn bruker på Tinder. Utvalget imponerer ikke dating-forsker Marius Stavang.

Kortversjonen Tinder har avslørt hvilke emojier norske brukere oftest inkluderer i sine profiler.

Marius Stavang, forsker innen dating, påpeker at bruken av emojier kan bidra til effektiv flørting og signalisere sosial attraktivitet. Men overbruk kan virke skremmende.

Stavang kritiserer imidlertid nordmenns valg av enkelte emojier, ettersom de kan være vanskelige å tolke eller gi uønskede signaler. Vis mer

En undersøkelse gjort av Tinder blant folk mellom 18 og 24 år viser at de små, fargerike tegnene er viktige for å finne den perfekte matchen.

Trolig kan man lære mye om en person gjennom hvilke emojier de velger å bruke.

Dating-forsker Marius Stavang tror flørting også kan gjøres mer effektivt med emojier.

– De færreste sier direkte «jeg er interessert i deg, vil du bli med meg hjem?». Det kan fort bli sett på som kleint å være så direkte. Derfor tyr vi heller til subtil flørting. Det kan vi også gjøre ved å bruke emojier, sier Stavang.

Stavang forteller at noen studier viser at folk som bruker emojier blir ansett som er sosialt attraktive.

STØTTER BRUK AV EMOJIER: Dating-forsker Marius Stavang forteller at det kan være smart å bruke emojier når man flørter over nett.

– Jeg tror man kan komme lenger med dating ved å bruke emojier, men det er viktig å beherske seg. Hvis du for eksempel møter noen som har veldig intenst uttrykk kan man bli utilpass av det, legger Stavang til.

Han mener også at det er viktig å bruke «riktige emojier».

– Det er også viktig å forstå hva slags emojibruk som er kulturelt akseptert. Noen sier at de får «icks icksslang for «frastøtende»» når de mottar emojis som er utrendy i deres kultur, sier Stavang.

Dette er de mest populære

Nå har Tinder undersøkt hvilke emojier som er mest populære å ha i bioen bioen Et felt i dating-profilen på Tinder hvor du fyller ut informasjon om deg selv. sin i Norge.

Du hadde kanskje trodde at aubergine eller fersken-emojien ville vært på toppen, men det viser seg at nordmenn er hakket mer beskjedne.

Blant flørtende nordmenn er det spesielt én emoji som troner øverst: Blunkesmilefjeset.

Dating-forsker Stavang er ikke overrasket.

– Blunkefjeset er klart mest effektivt for å signalere fysisk interesse, middels på romantisk og lavest på vennskap. Blunkefjes, funker også for å sjekke den andres interesse. Et svar i samme stil tyder på at interessen er gjensidig.

Han mener uansett at man bør være forsiktig med blunkefjeset, spesielt menn. Det kan nemlig tolkes som å vise seksuell interesse.

POPULÆRE: Disse tre emojiene er de mest brukte uttrykksikonene på datingappen Tinder.

Emojien som trekker på skuldrene tar annenplassen etter blunket. Ifølge Tinder er dette en emoji som kan virke mer autentisk.

– De som er single viser en holdning til enten å akseptere ting som de er eller la dem gå, sier Laura Wilkinson-Rea, Senior Director of Communications i Tinder.

Dating-forsker Stavang mener derimot at det er en emoji som er vanskelig å tolke.

– Hva skal folk kommunisere med dette? Skal man tolke det som «Jeg får ikke dette til, og jeg er bare håpløs singel» eller «samme for meg eller jeg er med på alt»? Folk liker jo når den man dater har verdier, meninger og grenser.

SNAPCHAT: Bilde illustrer logoen og appen til Snapchat.

Den tredje mest brukte emojien er spøkelse-emojien.

Dette kan være fordi emojien brukes for å henvise til Snapchat. Det er mange som foretrekker å fortsette samtalen der, istedenfor inne på Tinder.

Stavang mener også at denne emojien kan tolkes negativt.

– Hvis folk har en intensjon om å virke attraktiv, kan det tenkes at det funker mot sin hensikt å ha Snapchat-kontoen så tilgjengelig. Det kan gi en assosiasjon om at «alle kan ta kontakt», men ofte er vi mer interessert i dem som er litt selektive, sier Stavang.

BØR IKKE VÆRE FOR TILGJENGELIG: Bilde illustrerer noen som sjekker mobilen for nye svar. Ifølge Dating-forsker Marius Stavang bør man ikke være for tilgjengelig.

– Helt elendige emojier

Dating-forsker Stavang er ikke imponert over topplisten til norske Tinder-brukere.

– Dette er helt elendige emojier å ha i profilen synes jeg, bortsett fra blunke-emojien, som jeg også er i tvil om menn bør ha.

– Jeg lurer på om det er sånn at de som har disse emojiene på Tinder aldri kommer seg av appen, så da blir det mange av disse emojiene, legger Stavang til.

Men hvis vi ser til Storbritannia er kanskje emoji-topplisten verre. Der er det gråte-emojien som er mest populær-

Det kan tyde på et tøft datingmarked for britene.

– Hvilke emoji bør man ha da?

– Kanskje et enkelt smilefjes eller hjerte. I generell Tinder-samtale tror jeg det er tryggest å bruke emojier som viser at du er vennlig, som understreker humoristisk poeng og som gjør det klart hva du kommuniserer. Det kan være lett å misforstå hverandre over nett.

