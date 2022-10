1 / 3 ØNSKER FORANDRING: – Vi er her for å markere solidaritet med alle iranske kvinner og den iranske befolkningen, var et av hovedbudskapene under støttemarkeringen søndag kveld. DELTOK: Astrid S opptrådte med en akustisk versjon av Cezinandos låt «Vi er perfekt men verden er ikke det». ØNSKER FORANDRING: – Vi er her for å markere solidaritet med alle iranske kvinner og den iranske befolkningen, var et av hovedbudskapene under støttemarkeringen søndag kveld. forrige neste fullskjerm ØNSKER FORANDRING: – Vi er her for å markere solidaritet med alle iranske kvinner og den iranske befolkningen, var et av hovedbudskapene under støttemarkeringen søndag kveld.

Stor støttemarkering i Oslo: Amanda Delara og Astrid S opptrådte

Rundt 1000 personer møtte søndag opp for å vise støtter til kvinner i Iran. For artisten Amanda Delara, som opptrådte på scenen, er markeringen ekstra personlig.

Søndag markerte omkring 1000 mennesker sin støtte for kvinner i Iran – en solidaritetsmarkering i regi av Amnesty og artist Amanda Delara.

Delara og artistkollega Astrid S opptrådte foran folkehavet på Eidsvolls plass i Oslo.

– Målet er å gjøre folk bevisste på det som skjer. Budskapet er frihet. Jeg vil at det iranske folket skal få frihet, sier artisten Amanda Delara til VG, mens hun pynter lyktestolper med blomster – de siste forberedelsene før kveldens støttemarkering.

ARRANGØR: – Jeg forventer ikke at alle kan noe om situasjonen i Iran, men setter pris på de som støtter det iranske folket på den måten de kan, sier Amanda Delara

– Har en beredskap

Innsatsleder Erik Hestvik forteller til VG at politiet er til stede i lys av torsdagens voldelige demonstrasjon ved den iranske ambassaden, hvor rundt 85 personer ble arrestert.

Flere av de rundt 100 oppmøtte ved ambassaden var aggressive og kastet stein, og politiet brukte tåregass mot demonstrantene.

– Dette er et arrangement for folk i alle aldersgrupper, med artister som trekker til seg yngre mennesker. Vi satser på at det blir et vellykket arrangement, men vi har en beredskap med de siste dagers hendelser tatt i betraktning, sier Hestvik.

SIKKERHET: Innsatsleder Erik Hestvik tar artist og arrangør Amanda Delara gjennom sikkerhetsrutinene foran søndagens støttemarkering.

Bekymret for familie i Iran

Delara har familie i Iran. Tanter og kusiner som nå kjemper for sin frihet og tar til gatene uten hijab. Det gjør det hele ekstra personlig.

– Har du hatt kontakt med familien din i Iran?

– Vi kommuniserer på WhatsApp og Instagram når de har tilgang til internett. Jeg spør hele tiden etter oppdateringer fordi jeg er bekymret hver gang de går ut uten de korrekte klærne som regimet mener de skal bruke. Det er livsfarlig.

– Selvfølgelig er de redde, men jeg tror folk er lei av å leve slik de har gjort nå i flere tiår. De er utrolig modige som kjemper kampen og risikerer livene sine.

Hun er rørt av alle som har tatt turen for å vise sin støtte til det iranske folk.

– Det er alt vi kan be om akkurat nå. At man stiller opp og viser ansikt.

KLEM: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og Amanda Delara

På scenen i kveld skal Delara fremføre låten Cheshme man, av den persiske artisten Dariush.

– Låten ligger nært for veldig mange iranere. Den betyr mye for meg. Jeg tror det blir kjempefint og håper at folk liker det, sier Delara.

– Det er en av de beste låtene jeg kjenner til, føyer stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) inn.

Stortingspresidenten mener at det å stå opp for demokrati, frihet og menneskerettigheter ikke bare gjelder for vårt eget land, men også internasjonalt.

– Hadde ikke mine foreldre tatt et valg i 1987 og flyktet for å gi meg trygghet, så hadde jeg vært en av de som hadde kjempet for frihet i Irans gater. Og det jeg hadde blitt møtt med hadde vært kuler og vold. Det å vise dem solidariteten i den frihetskampen de nå står i, er utrolig viktig, sier Gharahkhani, til VG.

– Hva kan norske politikere gjøre for folket i Iran?

– Stå opp for menneskerettigheter, demokrati og frihet. Det er hva det handler om. Ikke bare i vårt eget land, men også internasjonalt.

KAMP: Yeganeh Samimi har møtt opp søndag for å oppfordre norske politikere til å ta et oppgjør med regimet i Iran.

Yeganeh Samimi (29) håper markeringen kan bidra til at norske politikere i større grad står opp for befolkningen i Iran.

– Det er helt utrolig hvor modige folk, og spesielt unge, i Iran er. De er ikke lengre redde. De har fått nok. Jeg er her for å vise hvor viktig det som skjer der er, sier Samimi, og fortsetter:

– I Iran er det ikke lov å ytre egne meninger eller velge hva du skal ha på deg. Norge må stå ved folket i Iran og boikotte regimet for godt. Vi vil kjempe for frihet, demokrati og regimeskifte i Iran.

Helt siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i varetekt hos iransk politi 16. september, har demonstranter tatt til gatene i flere iranske byer.

Den kurdiske kvinnen ble erklært død tre dager etter at hun ble arrestert i Teheran for å ha båret hijaben på «feil måte».

En rekke land, samt FN, har uttrykt sterk uro etter dødsfallet.

Ifølge menneskerettsgruppen Iran Human Rights, som har sin base i Oslo, skal minst 133 personer ha blitt drept under de voldsomme demonstrasjonene i Iran.