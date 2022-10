MINISTER: Ingvild Kjerkol vil styrke fastelegeordningen.

Statsbudsjettet: 690 millioner til fastlegeordningen

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil bruke 690 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023 som offentliggjøres torsdag.

Budsjettforslaget gjelder fra 1.mai 2023. Den totale prislappen på forslaget for et helt år, vil være 920 millioner kroner.

I budsjettet for 2022 la daværende helseminister Bent Høie(H) inn et forslag om en økning på 300 millioner kroner for allmennlegetjenesten. Etter regjeringsskiftet plusset helseminister Ingvild Kjerkol på 100 millioner kroner ekstra til ordningen, som endte på totalt 400 millioner kroner. I 2023 styrker nå Kjerkol budsjettet med en økning på 690 millioner kroner til allmennlegetjenesten.

– Fastlegeordningen har vært i trøbbel lenge. Nå må vi snu den nedadgående spiralen og få den til å gå oppover. Vi må skape optimisme og kraft i allmennmedisin og endre ordningen slik at den blir bærekraftig og rekrutterer godt, sier Kjerkol.

Statsrådens plan har to trinn: I 2023-budsjettet vil hun bruke til sammen 690 millioner på fastlegeordningen. 480 millioner skal brukes til å styrke fastlegenes basisfinansiering fra 1.mai neste år og endre den slik at pasienter med store og langvarige behov skal få bedre oppfølging.

200 millioner kroner skal sikre den såkalte ALIS-ordningen som er utdanning for nye leger som skal bli spesialister i allmennmedisin.

10 millioner kroner skal brukes til infrastruktur for forskning på allmennmedisin.

Stort arbeidspress

I flere år har fastleger meldt at arbeidsbelastningen er blitt for tøff, til tross for at antall pasienter på listene er gått ned til i gjennomsnitt 1000 pasienter per legeliste. En rekke kartlegginger har bekreftet bildet som mange har beskrevet: Mange fastleger har i normalarbeidsuker 50 timer eller mer på jobb.

Kommunene har fått stadig større utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. Siden ordningen ble innført i 2001, har de fleste fastlegene driftet kontoret som selvstendig næringsdrivende. Betalingen har vært et fast kommunalt tilskudd pr pasient på lista, folketrygdens takster og egenandel fra pasienten.

FASTLEGE: I følge SSB økte antall konsultasjoner med fastlege med nærmere en million i 2021.

235.000 uten fastlege

En undersøkelse Legeforeningen publiserte i august, viste at 235.000 innbyggere står på en listen uten fastlege. Ordningen ble innført for blant annet å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å knytte pasienten til en fastlege som etterhvert ville kjenne pasientens helse godt.

De siste årene har det vært en flukt fra yrket. Nå vil Kjerkol ta grep som hun håper stabiliserer fastlegeordningen.

– Vil endre finansieringen

- Regjeringen vil endre innretningen på basistilskuddet som er grunnlønnen til en fastlege. Pasientens alder, kjønn, og helsestatus skal ha betydning for det faste tilskuddet legen får for å ha pasientansvaret. Det legger til rette for at fastlegene kan ha kortere lister og vil gi dem mer tid til de pasientene som trenger dem mest. Målet er at det skal bli enklere å kombinere jobben med et vanlig liv, sier Kjerkol

Hun mener forslag bedre reflekterer arbeidsbyrden på en pasientliste.

– Det er store forskjeller mellom pasientene, og vi må ha en finansering som i større grad fanger opp dette. Vi vil omfordele basistilskuddet, og samtidig styrke det med nesten 500 millioner kroner. Vi bruker såpass mye penger på basis at nesten ingen leger skal tape på omleggingen, sier Kjerkol.

Det vil bety at fastleger som vil gå ned på antall pasienter på sin liste og har pasienter med store og langvarige helsebehov på listen etter at den er redusert i lengde, vil få bedre betalt for hver enkelt av dem.

– Da blir det lettere å trappe ned på antall pasienter på lista, sier Kjerkol.

Hun har satt ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som 1.desember skal levere anbefalinger om ytterligere endringer i fastlegefinansieringen i 2024- budsjettet.

– De skal blant annet se på forenkling av takstsystemet og bruk av profesjonsnøytrale takster slik at fastlegene kan bruke annet personell, sier Kjerkol.

– Mer neste år

Helseministeren mener at regjeringen ved å tilføre fastlegeordningen en knapp milliard kroner når den såkalte helårseffekten slår inn, tar et kraftig grep for å styrke fastlegeordningen.

– Vi skal følge opp i 2024 med ytterligere endringer for å gi oss en bærekraftig fastlegeordning og sikre gode allmennlegetjenester over hele landet. Det er i allmennmedisin de spennende faglige utfordringene kommer, i skjæringspunktet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er der behovene øker og der vi må ha størst utvikling faglig, sier helseministeren.

Hun sier fastlegene i årene framover vil møte flere pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus.

– De vil trenge mer oppfølging i kommunehelsetjenesten. Vi vil også få flere kronisk syke, flere eldre med sammensatte helseproblemer, flere pasienter innen psykisk helse og rus og flere alvorlig syke barn. Mange vil trenge mye av helsetjenesten i årene som kommer. De er avhengig av en god og bærekraftig fastlegeordning, sier helseminister Kjerkol.