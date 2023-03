Å VESTLAND(ET), VESTLAND(ET): Jonas Gahr Støre forsøkte å sjarmere egne partifeller på Rogaland Aps landsmøte i helgen.

Intern Ap-alarm: Velgerne tror ikke på Aps løsninger

Interne Ap-dokumenter slår fast at hovedfienden Høyre stjeler velgere på Aps kjernesaker. Nå skal en ny kampanje forsøke å stanse noe av frafallet.

I Aps interne analyser for februar, som VG har fått tilgang til, kommer partikontoret med følgende dom:

45 prosent vil enten stemme på Høyre eller kan tenke seg å gjøre det. Bare 33 prosent sier det samme om Ap. Det viser at selv om Ap når alle sine «kanskje-velgere», så vil det fortsatt være svært krevende å bli størst. Det smerter for et parti som har vært størst i alle stortingsvalg siden 1927.

Høyre gjør det godt i Aps viktigste velgergrupper. Ap taper særlig i gruppen med kortere høyere utdanning.

Velgerne mener Høyre har best politikk i fem av elleve saksområder Ap selv måler. Ap har kun sakseierskap sakseierskap Velgerne mener partiet har den beste politikken på feltet på ett felt: arbeidsliv.

Velgerne har liten tro på Aps klima- og velferdsløsninger. Bare 7 prosent av de spurte som har en mening sier Ap har best klimapolitikk, mens 13 prosent mener partiet har best politikk for utdanning og helsevesen.

– Våre analyser viser, i likhet med andre målinger, at folk er usikre. Vi gjør det for dårlig på meningsmålingene, og da faller også sakstilliten, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Mellom 19 og 29 prosent av de spurte sier at de er usikre på hvilket parti som har best politikk på de ulike saksområdene.

Stenseng sier at de må bli bedre på å vise fram det Arbeiderpartiets har fått til, og at de hele tiden jobber med dette.

Forslag på Høyre-angrep

De lokale Ap-politikerne får nå tilsendt angrepspunkter mot Høyre.

Partiet foreslår at de kan angripe Solberg-regjeringens eksportplaner, industriutvikling og havvind-politikk:

«Høyreregjeringen klarte ikke bygge en eneste havvindmølle de åtte årene de satt i regjering», skriver de.

Lokalpolitikerne blir også bedt om å skryte av Støre-regjeringens egen politikk. De har varslet en stor havvindutbygging. Men de første havvindturbinene vil først være godt i gang «før 2030».

Partiet foreslår også at stortingspolitikere og lokalpolitikere nevner havvindsatsingen hvis de møter sure velgere som kaller regjeringen næringsfiendtlig.

APPEL TIL LILLAVELGERNE: Næringsminister Jan Christian Vestre fronter en ny kampanje for å nå frafalne velgere. LO-leder Peggy Hessen Følsvik skal også sendes i manesjen på bedriftsbesøk.

Vil være nær folk

I de interne dokumentene, varsler partistrategene på Youngstorget seks prioriteringer for å tette gapet til Høyre:

Vise at Arbeiderpartiet er partiet for trygg økonomisk styring.

Løfte frem saker som underbygger trygghet, muligheter og felleskap.

Være nært folk og deres hverdag.

Nå velgere som har forlatt dem siden valget i 2021, særlig de med videregående skole eller kortere høyere utdanning.

Fremme gode lokale saker i forbindelse med Skape og dele-kampanjen.

Styrke tilliten på velferdssakene.

FRONTPERSON: Jan Christian Vestre skal reise rundt i norske kommuner for å besøke bedrifter og snakke varmt om regjeringens næringspolitikk frem til 1. mai.

Får sosiale medier-hjelp

Nå lanserer de en kampanje med slagordet «skape for å dele». Den skal vare til 1. mai og kampanjen er beskrevet som en viktig prioritering.

Partiet har blant annet skrevet forslag til svar på åtte kritiske spørsmål, som lokalpolitikerne kan bruke i møte med kritiske velgere (se faktaboks).

I tillegg lover partiet at fylkesteamene kan hjelpe lokale kandidater og stortingsrepresentanter med å skrive leserinnlegg. De kan også lage rigg for medieutspill med caser og bidra til ideer om tekst og bilder til innlegg på sosiale medier.

Info Spørsmål for Ap-politikerne I den nye kampanjen har partiet skrevet svar som lokalpolitikerne, stortingspolitikere, ansatte og andre i partiets tillitsmannsapparat kan bruke på følgende åtte spørsmål: «Små- og mellomstore bedrifter blør hver måned med de skyhøye strømprisene, hvorfor får de ikke hjelp fra regjeringen?»

«Regjeringen snakker hele tiden om at vi lever i en spesiell tid, med krig og energikrise i Europa. Hvorfor leverer de da ikke spesielle strømstøttetiltak til næringslivet?»

«Hvorfor har vi ikke tilsvarende strømstøtteordninger til industrien i Norge som de har for gass i Tyskland?»

«Hvorfor skatter regjeringer ihjel norske bedrifter som allerede sliter som følge av at alt blir dyrere?»

«Hvorfor mener regjeringen at det er en god ide å ramme kunnskapsbedriftene spesielt hardt, gjennom å innføre 5% ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter over 750 000?»

«Utenlandske investorer tør ikke lenger å investere i Norge fordi rammebetingelse blir sett på som uforutsigbare»

« Jobbskapere flytter formuen sin til Sveits i stedet for å skape mer verdier i Norge som følge av regjeringens politikk.»

«Regjeringen er næringsfiendtlig og er ikke opptatte av de som skaper verdiene i landet vårt» Vis mer

Mistet over 200.000 velgere

Partikontoret står som avsender for velgeranalysen. Bakgrunnstallene BakgrunnstalleneViser alder, kjønn, geografi og hvem de spurte i en meningsmåling stemte på i forrige valg. viser at problemene er de samme i begge regjeringspartiene, ifølge dokumentene.

Arbeiderpartiet hadde ifølge de interne tallene bare 15 prosents oppslutning i februar hvis det var stortingsvalg. Det var en nedgang på 2,1 prosent fra januar.

Kun 45 prosent av velgerne fra forrige valg vil stemme på dem igjen nå.

De viktigste velgertyvene er Høyre og gjerdet. Partiet har mistet 224.280 velgere til disse to siden stortingsvalget, ifølge velgeranalysen. Både Høyre og Aps velgere har helsevesenet og eldreomsorg som kjernesaker.

Varsler Vestre-turne

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er frontpersonen i kampanjen for å gjenvinne lillavelgerne lillavelgerneVelgere som kan stemme både på Høyre og Ap. Gjerne næringsvennlige og sier at de er opptatt av trygg styring. og troverdighet i næringspolitikken.

De vil også sende næringsministeren på bedriftsbesøk rundt i landet. I tillegg blir statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), klima- og miljøminister Espen Barth Eide og LO-leder Peggy Hessen Følsvik delta på besøk.

Partiet skriver at de skal publisere ett til to innlegg i uken: 1 plakat og 1 video - og de vil sponse innlegg som er ekstra populære eller hvis de har det de mener er særlig viktige budskap.

– Er denne kampanjen en erkjennelse av at partiets retorikk om næringslivet og rike nordmenn etter valget har vært feil?

– Regjeringen har levert veldig mye næringspolitikk etter vi tok over. Norge har rekordlav arbeidsledighet og lavere inflasjon enn stort sett alle våre handelspartnere. Det viser at vår politikk for trygg økonomisk styring virker, sier næringsminister Vestre.

Han løfter blant annet frem regjeringens havvindsatsning.

– Samtidig har jeg vært ærlig på at vi må ta de tilbakemeldingene vi får fra velgerne på alvor og at vi som parti må ta grep for å vinne tilbake tilliten til vår politikk. Arbeiderpartiet heier på jobbskaperne i Norge, men jeg innrømmer gjerne at vi ikke har vært flinke nok til å si nettopp dette, sier Vestre.