VIL UT: Dag Mossige (Ap) oppfordrer Støre til å bryte med Sp.

Ap-topp ber Støre slå opp med Senterpartiet

SANDNES (VG) Arbeiderpartiets gruppeleder i Stavanger mener at partiet bør avslutte regjeringssamarbeidet med Senterpartiet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er lørdag på besøk på Rogland Arbeiderpartis årsmøte. Der fikk han klare beskjeder fra flere av medlemmene om hva han og regjeringen bør gjøre.

– Det jeg skal si har jeg ikke samvittighet til å la være å si, og jeg føler jeg må ta ansvar for å si det, sa Dag Mossige (Ap).

Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger kommunestyre og kommunalråd.

– Jeg vil ha deg som partileder, jeg vil ha deg som statsminister, sa Mossige.

– Men jeg vil ikke lenger ha deg som statsminister for dagens mindretallskonstellasjon med Senterpartiet.

– Prisen har blitt for høy

Arbeiderpartiet har slitt med krisemåling på krisemåling, og denne uken fikk de 15,5 prosent hos Frifagbevegelse.

Mossige advarte mot å tro at ting ordner seg til slutt, og kritiserte regjeringen for å bruke hundrevis av millioner på å reversere kommunesammenslåinger, «når sykepleiere på Stavanger Universitetssykehus ikke har råd til å tilby pårørende en kaffi, eller en kjeks».

– Vi risikerer at de som sitter på gjerdet ikke kommer tilbake, at de som har gått til Høyre ikke kommer tilbake.

Han ba statsministeren se på andre muligheter enn å samarbeide med Senterpartiet i regjering.

– Jonas, det er et klart mandat i Stortinget. Prisen for partiet mitt og landet har blitt for høy til å fortsette med dagens koalisjon.

Mossiges innlegg ble belønnet med stor applaus fra salen.

– Tøft å styre når det blåser

Støre er avvisende til den lokale Ap-toppens oppfordring til å avslutte regjeringssamarbeidet med Sp:

– Det må han nok leve med, sier han til VG.

I debatten påpekte han at Ap styrer med mange andre partier i Stavanger, inkludert Sp.

– Vi må samarbeide med andre selv om vi får 10–20 prosent mer i oppslutning. Ingen får det slik de vil alene. Vi er et ansvarlig parti, sier Støre:

– Og det vi får gjennomslag for i regjeringens politikk, det kan jeg stå helt og fullt inne for. Det er tøft å styre når det blåser.

Overfor Stavanger Aftenblad understreker Mossige at han ikke vil at Ap skal samarbeide med Høyre:

– Jeg har absolutt intet ønske om noe samarbeid med Høyre. Mitt synspunkt er at dersom Sp ikke vil slippe inn SV i regjeringen, må vi undersøke om det er et parlamentarisk grunnlag for om Ap kan styre alene i regjering, sier Mossige.