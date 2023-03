MENTAL HELSE: Landsleder for Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen, reagerer på at nok et liv har gått tapt til selvmord i fengsel.

Reagerer på dødsfall i Bredtveit fengsel: − Ett selvmord er ett selvmord for mye

Onsdag kunne VG fortelle at en innsatt ved Bredtveit fengsel tok sitt eget liv. Hendelsen får landslederen for Mental Helse til å reagere.

– Det er helt forferdelig. Det skal ikke skje. Man er i en kriminalomsorg. Ja, man har brutt loven og skal stilles til ansvar for det. Men det er også ting man må finne ut av. Om en person har psykiske utfordringer og hvordan det kan ivaretas. Det er en livskrise, det er en total omveltning av hverdagen for et menneske, sier Ole-Marius Minde Johnsen til VG.

Lørdag tok en kvinne i 30-årene livet sitt på et fellesareal i kvinnefengselet Bredtveit. Avdøde var utenlandsk statsborger og skal nylig ha blitt domfelt.

Flere innsatte var vitner til det som skjedde, får VG opplyst fra flere kilder.

– Ett selvmord er ett selvmord for mye, uavhengig av hva du har gjort før i livet, konstaterer Johnsen.

KVINNEFENGSEL: Bredtveit fengsel ligger i Groruddalen i Oslo. Det er landets største fengsel for kvinner.

Selvmordet i Bredtveit fengsel er det andre selvmordet i norske fengsler så langt i år. 10. januar tok en varetektsfange livet sitt i Ringerike fengsel.

VGs undersøkelser viser at siden 2008 har minst 72 innsatte tatt livet sitt i norske fengsler.

– Det bør ikke være noen overraskelse for ministrene at dette har skjedd. Kriminalomsorgen har vært tydelige på hva de trenger, helsevesenet har sagt hva de trenger, det er klart. Det er bare å sørge for at sengeplassene, kompetansen og ressursene er der, oppfordrer lederen for Mental Helse.

Kriminalomsorgen beskriver situasjonen i Bredtveit fengsel som «utfordrende».

– KDI er bekymret over den store økningen i selvskading og selvmordsforsøk blant kvinner i fengsel, og situasjonen ved Bredtveit er utfordrende. Fengselet har i lang tid håndtert et økende antall svært psykisk syke innsatte, skrev KDI-direktør Lise Sannerud til VG tidligere onsdag.

Siden 2018 har det vært 87 selvmordsforsøk og nesten 200 selvskadingsepisoder i Bredtveit kvinnefengsel.

Kriminalomsorgen jobber med en nasjonal plan for å bedre kvinners soningsforhold, opplyste KDI-direktøren.

Lederen for Mental Helse peker blant annet på at de ansatte er presset til det ytterste, at det er minimal bemanning, manglende kompetanse og dialog med helsevesenet. Nå mener han at justisministeren og helseministeren må ta grep.

– De har sagt at det skal komme noen planer. De har sagt at de skal kartlegge og finne muligheter. Men vi trenger tiltak her og nå, og vise at dette tar vi på største alvor. Det her må vi gjøre noe med, med en gang. For vi kan ikke la flere liv gå tapt, er Johnsens beskjed.

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.