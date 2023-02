VIL HA GENERASJONSSKIFTE: AUF-leder Astrid Hoem sier det er på tide at en ny generasjon inntar Aps-ledelse.

Lanserer Tonje Brenna som Ap-nestleder

YOUNGSTORGET (VG) Et enstemmig sentralstyre i AUF har bestemt seg for å lansere kunnskapsminister Tonje Brenna (35) som Ap-nestleder. AUF-leder Astrid Hoem sier stolt at Brenna vil kunne bli den første overlevende fra Utøya-massakren som inntar partiledelsen.

Det bekrefter Hoem overfor VG.

– Vi har behandlet det i sentralstyret i AUF og mener Tonje er det partiet trenger fremover – i partiledelsen, sier hun.

Hoem gir både en politisk vurdering og en følelsesladet:

– Jeg mener Tonje står godt plantet i Ap med gode sosialdemokratiske verdier. Det er viktig å få en ny generasjon inn i partiledelsen.

Det følelsesladede dreier seg om angrepet på Utøya 22. juli 2011, da AUF mistet mange av partiets kommende talenter. 69 døde under massakren mot AUFs sommerleir.

– Symbolsk viktig

Tonje Brenna var en av dem som overlevde og som viste ledelse da terroren rammet dem.

LANSERT: Kunnskapsminister Tonje Brenna (35) foreslås som ny Ap-nestleder. På bildet poserer hun utenfor Kunnskapsdepartementet i Kirkegaten, Oslo sentrum.

– Et av mine stolteste øyeblikk var da både Tonje og Jan Christian kom ut på slottsplassen, som levende bevis på at 22.juli-generasjonen også tar plass i partiet. Og at Tonje kan bli den første overlevende fra Utøya som tar plass i partiledelsen, gir meg samme følelse. Det er symbolsk viktig for både AUF og for hele partiet, sier AUF-lederen

Jan Christian hun nevner, har Vestre som etternavn og er næringsminister. Han var på Utøya da 69 AUF-ere mistet livet.

Slottsplassen er stedet nye regjeringer blir vist frem. Vestre og Brenna ble statsråder i statsminister Jonas Gahr Støres regjering i oktober 2021.

Les også Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innlagt på sykehus: – Forferdelig ubehagelig Under en spørretime på Stortinget, ble kunnskapsminister Tonje Brenna akutt dårlig: – Var i ferd med å bli syreforgiftet.

HISTORISK: Jan Christian Vestre (t.v.) på slottsplassen 14. oktober 2021.

Hoem sier det også betyr en del at Brenna har gått gradene i partiet, via AUF.

– Hun har solid AUF-bakgrunn og var generalsekretær i en av de vanskeligste og mest turbulente tidene i partiets historie, under terrorangrepet mot Utøya. Hun har levert som kunnskapsminister. Hun er ung, veldig dyktig – og i tillegg veldig erfaren, sier Hoem.

– Stødig

Hoem sier Brenna kjenner partiet, AUF og fagbevegelsen godt.

– I tillegg er hun en stødig og kunnskapsrik politiker som har ledet Kunnskapsdepartementet på en god måte og som har ledet politiske prosesser. Vi håper og tror at hun kan bidra til å fornye partiet.

– Dere mener at den dagen Støre gir seg, så er Brenna den som bør overta som partileder?

TERROR: Astrid Hoem var på Utøya som 16-åring da terroren rammet.

– Riktig tidspunkt

– Jeg håper Jonas sitter lenge og at vi gjør et godt stortingsvalg i 2025. Så skal jeg ikke spekulere i hva som skjer da, men jeg mener det er et veldig riktig tidspunkt å hente inn Tonje Brenna i partiledelsen, som nestleder.

– Ap har veldig dårlig oppslutning på meningsmålingene for tiden. Mener du at Ap bare har behov for å supplere med Brenna, eller bør partiet vurdere om det er behov for andre utskiftninger i partiledelsen?

– Det kommer jeg ikke til å kommentere. Det kommer helt sikkert til å bli gode diskusjoner i valgkomiteen. Men vi vet at det er en post som er ledig, ved at vi igjen får to nestledere, hvor vi mener Tonje er den beste kandidaten.

Posten som nestleder har stått ledig etter at Hadia Tajik trakk seg som nestleder 6. mars i fjor.

Vi sitter sammen med Hoem på et serveringssted i Passasjen i Ap-bastionen på Youngstorget i Oslo. Kaffe i pappbeger.

NEDPÅ: Hoem sier Brenna er jordnær og nedpå.

– Når vi spør om hvilke svake sider hun har oppdaget ved Brenna, ler hun.

– Det er et godt spørsmål. Som politiker er hun så stødig at jeg sliter litt med å se hvilke svake sider hun har.

– Brenna er litt mild i fremtoningen: Kan hun bli ordentlig sinna?

– Ja, hun kan være tydelig og det tror jeg trengs i partiledelsen. Men hun er veldig jordnær og nedpå. Hun er en dyktig debattant og vil utfylle partiledelsen på en god måte. I den rollen ser jeg ingen som er bedre i partiet nå.

VG har nylig spurt Brenna om hun er aktuell som nestlederkandidat etter at flere også tidligere har nevnt henne som en god kandidat.

– Det er selvsagt hyggelig å få ros, og jeg blir glad for at folk er fornøyd med jobben jeg gjør, skriver Brenna i en epost.

– Min jobb er å være en så god kunnskapsminister som mulig, og så vil Aps valgkomite gjøre sin jobb utover våren, legger hun til.

– Avviser du at du er kandidat?

– Det skal jeg svare valgkomiteen på før jeg svarer VG.

Valgkomiteen i Ap er ennå ikke nedsatt, men AUF-lederen sitter vanligvis der.

VALGETS KVAL: LO-leder Peggy Hessen Følsvik blir etter alle solemerker valgt som valgkomiteleder i Ap i neste uke.

Spill

Det ligger an til at LO-leder Peggy Hessen Følsvik blir leder i valgkomiteen foran landsmøtet i begynnelsen av mai, etter at hun er innstilt av sentralstyret i Ap.

Hoem vil ikke si noe annet knyttet til valg, enn det hun sier om Brenna.

Foreløpig er den mest utbredte holdningen i Ap at eneste endring i Aps-ledelse bør være at Brenna eller andre kommer inn som nestleder.

Men med nye krisemålinger nærmere 15 enn over tyve prosent inn mot landsmøtet, kan andre også være i spill, selv om partiet i det lengste vil kvie seg for å åpne den boksen.

De som da eventuelt vil være i spill, er partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran.

Partileder Jonas Gahr Støre er etter alle solemerker ikke i spill.

FORELØPIG FREDET: Aps toppledelse i dag er partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran. Foreløpig dreier debatten før landsmøtet i mai seg om partiet skal ha to nestledere - hvem som skal bli det i tillegg til Skjæran. Tonje Brenna seiler opp. Også lederen i Agder Ap har pekt på Brenna.

Ikke fordi det ikke er misnøye med ham, men fordi en skifte av partileder så kort tid før høstens kommunevalg, er strategisk risikosport på høyt nivå – og fordi det er vanskelig å se noen aktuelle og bedre kandidater.

– Jonas har vår fulle tillit. Han er en partileder og en statsminister som har et nært forhold til AUF, og som vi setter stor pris på. Jeg har stor tro på at vi kan gjøre et godt kommunevalg i september, sier Hoem.

Utskiftninger

Hun vil ikke si noe om partiledelsen eller sentralstyre, utover å støtte at Brenna skal inn:

Landsmøtet skal også skifte ut folk i partiets sentralstyre. Ved forrige korsvei ble bare en av 20 sentralstyremedlemmer skiftet ut. Denne gangen er det ventet større utskiftninger.

Det blir blant annet antydet at det er behov for nyrekruttering utenfor Oslo; det blir blant annet vist til at andelen statsråder i sentralstyret er høy.

IDYLLDALL: Hadia Tajik og Trond Giske da det fremdeles var tilsynelatende idyll mellom dem, på landsmøtet i 2017, som nestledere i partiet. Nå er begge ute av ledelsen.

To kjente navn nevnes knyttet til spenningen om nytt sentralstyre:

Tidligere nestleder Hadia Tajik kan få sin gjeninntreden i sentralt verv i partiet.

Men med profilerte Trond Giskes nye posisjon som leder i Aps desidert største partilag, er det mange som frykter at partiet tar med seg den gamle konflikten mellom Giske og Tajik – inn i fremtiden.

Brennas «politiske mor»

En annen utfordring er at utenriksminister Annikens Huitfeldts plass i sentralstyret kan være i spill:

Både hun og Brenna er fra Jessheim i Akershus. To fra Jessheim kan bli en for mye: Hvis Brenna blir nestleder, kan en av partiets mest erfarne politikere, utenriksministeren, ryke ut av sentralstyret.

Huitfeldt blir sett på som Brennas «politiske mor».

PS: Hoem (28) var bare 16 år da AUF-leiren ble angrepet 22. juli 2011. Hun var til stede. Hoen var nestleder i AUF fra 2018 til 2020 og har siden ledet organisasjonen.