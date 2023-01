VIL HA JOBBEN TILBAKE: Johan Vasara, her avbildet fra da han var ordfører i Kautokeino i perioden 2015 til 2019. Nå vil han ha jobben tilbake.

Slutter i regjering – vil heller hjem og bli ordfører

Statssekretær Johan Vasara (Ap) var kun 27 år da han ble ordfører i Kautokeino. Nå har han fått nok i maktens innerste sirkler, og håper å få tilbake sin gamle jobb som ordfører.

– Jeg og familien har hatt blikket nordover lenge, og når jeg nå fikk spørsmålet om å stille som ordfører i Kautokeino igjen, så takket jeg ja til det, sier Vasara (34) til VG.

Han har siden Støre-regjeringen tiltrådte vært statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Men halvannet år har vært nok for Vasara, som nå ønsker seg hjemover.

Kautokeino Ap skal ha nominasjonsmøte til uken. Da blir Vasara etter alle solemerker klappet inn som toppkandidat på sine hjemtrakter, og har varslet at han vil gi seg som statssekretær.

– Ikke en familievennlig jobb

– Hvorfor gir du deg i regjering for å kjempe om ordførervervet igjen?

– Det er en miks av ulike årsaker. Jeg er motivert til å ta kommunen videre på det prosjektet vi startet med i min periode som ordfører. Også er vi hjemmekjære i min familie. Hjem er hjem. Det er også en grunn til å vurdere ordførergjerningen på nytt. Så det er både politiske og familiære grunner.

Vasara bodde i Tromsø da han ble utnevnt som statssekretær, men har siden flyttet med samboer og barn til Oslo.

– Å være statssekretær er ikke en særlig familievennlig jobb, spesielt når man bor i ulike byer. Så det har også vært en faktor i hvorfor vi nå ser oss nordover.

– Det jeg savner mest er å jobbe med politikk tett på folks virkelighet, særlig i mitt eget hjemområde. Da er det lett å merke at man kan gjøre en forskjell, og utvikle sitt eget lokalsamfunn.

HJEM: Johan Vasara håper å få tillit som ordfører i Kautokeino. Jobben er han allerede godt kjent med.

Lover samferdselssatsing i nord

Til tross for dårlige målinger forteller Vasara at han får flere positive signaler på at han er aktuell for et lokalpolitisk comeback.

– Så jeg oppfatter å ha en del støtte hjemme, selv om det er krevende tider for Ap nasjonalt.

Ap-politikeren sier at han ikke har en sluttdato som statssekretær, men at han «snart» gir seg og vender nesen hjemover.

– Du får ikke bevilga et par milliarder til Nordnorge-banen før du leverer inn adgangskortet da?

– Ja, vi har sterke ambisjoner om å bygge i hele landet i forbindelse med NTP, og der har jeg hatt en hånd på rattet. Der er både Nord-Norgebanen og KVU KVUKonseptvalgutredning - en helt enorm faglig utredning laget av staten.-en om transportløsninger i nord en del av grunnlaget vi har jobbet med. Og vi skal nok klare mye mer for Nord-Norge enn vi har sett de siste åtte årene, lover Vasara, og sender en hilsen hjem.

SJEFEN: Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk i Tromsø i fjor vinter. Her ser han på Hurtigruten som legger til kai.

Vil gi barna samisk språk rundt seg

I Kautokeino er 95 prosent av innbyggerne samisktalende. Og nettopp det nordsamiske språket ser han fram til å ha rundt både seg og barna.

– Å kunne snakke og møte samisk språk over alt, å ha et samisk barnehagetilbud og å slippe å kjempe for fjernundervisningstilbud for barna ser jeg fram til. Det er en del ting som kommer til seg selv da, med tanke på å ta vare på språket, forklarer han.

Halvannet år i hovedstaden er nok, har han konkludert med.

– Når man er nordfra, fra en liten distriktskommune og en samisk kommune, og så bor i et veldig norsk samfunn sørpå, så er det en del ting man ikke får ta del i hverdagen. Så det ser jeg veldig fram til å gjøre igjen. Men bevares: Det har vært en fin erfaring å prøve dette livet sørpå.