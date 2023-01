KRISTIANSAND: Fredag skjøt politiet en person i benet.

Kristiansand: Politiet fikk melding om at mannen bar skytevåpen

Politiet i Agder fikk melding om at en mann bar skytevåpen, før vedkommende ble skutt fredag. En politibetjent er mistenkt i saken.

Fredag skjøt politiet i Agder en person i Kristiansand i benet, etter det politiet opplevde som en truende situasjon.

Politiet fikk først melding om at personen gikk med våpen i Kristiansand sentrum.







Påtaleansvarlig etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker, Marit Oliver Storeng, forteller til VG at meldingen politiet mottok gikk på at mannen bar et skytevåpen.

Mandag opplyste politiadvokat Bernt Olav Bryge til Fædrelandsvennen at saken ville bli overført fra Agder til Sør-Vest politidistrikt.

Politiadvokaten fortalte videre at mannen som ble skutt er siktet for ulovlig bevæpning på offentlig sted, etter straffelovens paragraf 189.

Mannen har imidlertid status som fornærmet i spesialenhetens sak.

– Han er fortsatt under behandling på sykehus. Vi har avhørt seks tjenestepersoner, og tjenestepersonen som avfyrte skuddet har status som mistenkt. Etterforskningen retter seg primært mot skuddet som medførte skaden, sier Storeng i spesialenheten.

De har enda ikke avhørt fornærmede.

Storeng forteller at tjenestepersonen er mistenkt fordi etterforskningen skal belyse tjenestehandlingen vedkommende utførte.

– Spesialenheten har etterforskningsplikt i alle saker hvor personer har blitt alvorlig skadet eller dør som følge av politiets handling. De etterforskes uavhengig av mistanke om at tjenestehandlingen innebærer et straffbart forhold. Hovedmålet er å klargjøre omstendighetene rundt skuddet, og om det var tilstrekkelig hjemmel til den maktbruken i den situasjonen, sier Storeng.

Hun vil imidlertid ikke gå nærmere inn på fredagens hendelsesforløp.

– Vi har gjennomført flere avhør, men det er fortsatt vitner som vi ikke har vært i kontakt med. Vi vet om et vitne som har vært nært på hendelsen som vi ikke har vært i kontakt med, sier Storeng.