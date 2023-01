SKJEVT: Huset ligger i faresonen for å havne på havet.

Gammelt hus i sjøkanten: − Det ryker fort på havet ved en storm

Det gamle huset på Senja i Troms har sett bedre dager.

Det sier Senja-beboer Inger Enoksen.

Det gamle huset er nemlig i disse dager godt på vei ut i havet. Som du kan se på bildet over, er det ikke mange meter ned til sjøkanten.

Og det når det er fjære.

Nordlys omtalte saken først.

Kan ryke på havet

Ifølge Enoksen er bølgene opp inntil huset ved full flo. Ved storm, eller sterke vindkast, vil nok huset få kjørt seg.

– Det har vært skeivt i mange år, men i det siste har det løftet seg tydelig. Det ryker fort på havet ved en storm, sier Enoksen til VG.

Selv synes hun det er trist at huset ser slik ut. Hun skulle helst sett at huset ble revet.

– Jeg synes bare det er synd. Det er ikke særlig vakkert. Eieren har sagt at han skulle ta seg en tur til huset for å se på det. Jeg håper det skjer. Det beste hadde vært om kommunen sa noe på det, for det ser ikke bra ut.

Vil rive

Ifølge Enoksen er det mange år siden det har vært aktivitet i huset. Eieren av huset har varslet til Nordlys at han skal se på muligheten for å rive huset.

– Jeg har forhørt meg om det. Det er intensjonen min å få det revet, sier eieren til avisen.

Han skal ikke ha hørt noe fra Senja kommune om huset.