Shayan Jalilian (21) og moren Arezoo Jalilian (47) har fått et nært forhold.

Arezoo (47) mistet oppholdstillatelsen: − Kan ikke dra tilbake

Shayan Jalilian (21) ventet i 10 år på gjenforening med moren. Nå vil UDI kaste henne ut før nyttår.

Fredag fikk Arezoo Jalilian (48) sjokkbeskjeden fra Utlendingsdirektoratet (UDI) etter nesten fem år i Norge.

Hun har ikke lenger oppholdstillatelse og må forlate landet innen 30. desember, står det i vedtaket fra UDI som VG har sett.

– Da jeg leste brevet tenkte jeg: «hva skal jeg gjøre nå»? Jeg kan ikke dra tilbake igjen, sier Arezoo Jalilian til VG.

Familien sier de kommer til å klage på vedtaket.

I dag snakker Arezoo norsk og forteller at hun har fått sin første arbeidskontrakt i Norge.

– Jeg har ingenting igjen i Iran nå etter fire år. Jeg jobber så hardt med å være en del av det norske samfunnet. Egentlig tenker jeg det er urettferdig, sier hun.

– Har blitt min beste venn

– Jeg forstår ikke at de kan rive i stykker en familie og be en mor reise tilbake 30 desember, sier sønnen Shayan Jalilian (21).

Han kom til Norge sammen med besteforeldrene sine da han var seks år.

Som 17 åring ble han kraftig brannskadet under en skoletur. Samme år fikk moren innvilget familiegjenforening med sønnen sin og midlertidig oppholdstillatelse.

NÆRT FORHOLD: Shayan Jalilian og moren Arezoo Jalilian bor i dag sammen i Kristiansand.

– Fra jeg var seks til jeg var sytten år hadde jeg ingen mor i livet mitt. De siste årene har moren min blitt min beste venn og jeg hadde ikke klart å reise meg etter brannskaden uten henne, sier Shayan Jalilian.

Shayan Jalilian, som i dag er sportsjournalist i Fædrelandsvennen, sier han og moren har fått mye støtte etter han skrev om UDIs vedtak på Facebook.

Mener UDIs begrunnelse ikke holder

UDI begrunner vedtaket med krav om at Arezoo må bo sammen med sønnen og at sønnen må ha hatt flyktningstatus.

Shayan Jalilian reagerer særlig på at UDI vil frata moren oppholdstillatelsen fordi de to ikke har bodd sammen.

Til VG forklarer han at han har vekslet mellom å bo sammen med moren og besteforeldrene etter hun kom til Norge.

Siden juni har de vært folkeregistrert ved samme bolig, noe også UDI skriver i vedtaket.

– Jeg mener at det argumentet ikke holder, sier sønnen.

REISTE TILBAKE: UDI mener moren reiste for mye tilbake til Iran – selv forklarer hun at det med økonomi.

UDI trekker også frem at moren ved flere anledninger har reist tilbake til Iran etter hun fikk midlertidig oppholdstillatelse. Dette mener de taler for at vedtakene hennes må anses som ugyldig.

Moren har forklart til UDI at hun ikke så noen annen utvei enn å jobbe utenlands for å hjelpe familien økonomisk etter sønnens skade, og at dette rammet dem hardt økonomisk.

Det har gått nesten to år siden UDI først varslet familien om at de vurderte å trekke tilbake oppholdstillatelsen.

Shayan Jalilian kritiserer dem for å ha brukt for lang tid på avgjørelsen.

– Jeg vil ikke vise mangel på respekt, men når de bruker så lang tid på å fatte vedtak går det utover menneskeliv, sier Shayan Jalilian.

UDI: Reiste for mye utenlands

– Det er viktig å understreke at Arezoo Jalilian ikke har søkt om beskyttelse i Norge. Tillatelsen som UDI har tilbakekalt er en tillatelse om familiegjenforening, skriver fagsjef Dag Bærvahr i Kontroll i UDI til VG.

Bærvahr skriver at de startet en sak for å tilbakekalle oppholdstillatelsen fordi Azeroo reiste for mye utenlands.

– Jalilian kommer først til Norge for å bo her fast i 2019, da er barnet hun søkte om familiegjenforening med blitt myndig. Men heller ikke nå bor de fast sammen, det skjer først sommeren 2022, skriver Bærvahr.

Han understreker i e-posten at familien kan klage på vedtaket og at Arezoo Jalilian da har rett til å oppholde seg i Norge frem til saken er behandlet.

Det vil de gjøre, sier sønnen:

– Vi har aldri sett på det som et alternativ å gi seg.