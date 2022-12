HØYESTERETTSDOMMER: Jens Edvin Skoghøy her på jobb for domstolen.

Advokattopp om høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy: − Svært uheldige signaler

Jon Wessel-Aas, lederen i Advokatforeningen, mener høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy sender svært uheldige signaler når han offentlig anklager sin kone for forgiftning.

– Det som i utgangspunktet var en trist privat sak, er ikke lenger bare det. Det skyldes ikke minst måten Skoghøy selv valgte å agere på da han på eget initiativ tok saken ut i offentligheten, sier lederen i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas til VG torsdag ettermiddag.

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy (67) gikk i forrige uke ut i flere medier og anklaget kona for å ha forsøkt å forgifte ham. Han forteller at han ble akuttinnlagt på Ullevål 18. oktober som følge av forgiftning.

Hans kone, Nataliia Andreassen Skoghøy (41) avviser påstandene og hevder han har et konkret motiv av privat karakter for å rette anklager mot henne.

Hun stilte mandag opp i et intervju om saken i VG.

Skoghøy sier til VG at det ikke er riktig at han har gått til media, og at han bare har svart på spørsmål media har stilt ham. Les mer av hans tilsvar til Wessel-Aas lenger nede i saken.

LEDER: Jon Wessel-Aas leder Advokatforeningen.

Wessel-Aas påpeker at andre instanser må finne ut av som er realiteten i den underliggende saken.

– Men når en som til daglig er høyesterettsdommer, offentlig uten forbehold konstaterer at hans ektefelle har begått drapsforsøk mot ham, før noen uavhengig instans har behandlet dette, sender det svært uheldige signaler til publikum, ikke minst om hans forhold til grunnleggende rettsstatsprinsipper, sier han.

Wessel-Aas mener videre at Skoghøy kunne han ha nøyd seg med å avkrefte eventuelle rykter, om det var hans formål, uten å trekke inn sin kone.

– Han har ytringsfrihet som alle andre, men han har med sitt valg selv satt i gang en offentlig debatt om både forholdet til sin ektefelle og om henne som påstått kriminell.

Advokatforeningslederen mener at Skoghøy må ha visst at mediene ville ta tak i saken.

– Mediedekningen, som måtte komme, har frembrakt ytterligere informasjon som gjør at saken også får en side til hans rolle som høyesterettsdommer, og dermed også trekker inn Høyesterett som institusjon. En slik situasjon er ikke heldig, sier Wessel-Aas.

Som legger til:

– Han selv er nærmest til å finne en løsning på dette, mens den underliggende saken finner sin avklaring, avslutter han.

KONA: Nataliia Andreassen Skoghøy (41) ble i flere medier indirekte identifisert i forbindelse med at ektemannen hennes hevder seg forgiftet.

– Ikke uttalt meg som høyesterettsdommer

VG har forelagt uttalelsene fra Wessel-Ass for Jens Edvin Skoghøy, og sendt ham seks spørsmål rundt uttalelsene. Skoghøy har valgt å svare samlet via tekstmelding. Der skriver han at det ikke er riktig at han har gått til media med saken.

– På bakgrunn av rykter tok media kontakt med meg. Jeg har bare svart på spørsmål. I denne saken har jeg ikke uttalt meg som høyesterettsdommer, men som fornærmet i et straffbart forhold, skriver høyesterettsdommeren, og fortsetter:

– Som fornærmet i et straffbart forhold må man kunne ha en oppfatning om hva som har skjedd før straffskyld er konstatert av en domstol.

Skoghøy er den dommeren i Høyesterett med lengst ansiennitet, og er stedfortredende høyesterettsjustitiarius i Høyesterett, altså sjef. Når han fungerer i den posisjonen, er han den fjerde høyest rangerte i Norge etter Kongen.

Aftenposten beklaget

Nettstedet Rett 24 og Aftenposten formidlet Skoghøys anklager mot kona uten å la henne imøtegå påstanden. Det beklaget Rett 24 torsdag.

Torsdag ettermiddag kom også en beklagelse fra Aftenposten:

– Vi burde gitt henne mer tid, og vi burde jobbet med flere kilder og kanaler for å forsikre oss om at hun var forelagt påstandene og at hennes versjon ble hørt før vi publiserte artikkelen. Aftenposten beklager overfor kvinnen og leserne.